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При атаке на склад в Котовске пострадали жители других регионов
Первышов: При атаке на склад в Котовске пострадали жители других регионов
В результате удара украинских беспилотников по логистическому центру в Котовске ранения получили не только тамбовчане, но и приезжие из других областей, сообщили власти Тамбовской области.
Среди пострадавших от ночной атаки беспилотников на склад Wildberries в Котовске оказались жители других регионов. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов навестил раненых в областной больнице, пишет РИА «Новости».
«Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму», – заявил глава региона. Он подчеркнул, что удар был нанесен с целью причинения максимального ущерба людям.
В результате инцидента погибли семь человек. Число пострадавших достигло 25, из которых 22 человека были госпитализированы с осколочными ранениями. Троим оказали помощь и отпустили домой. По словам губернатора, хирурги извлекали из ран поражающие элементы в виде шариков. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные вооружали беспилотники дисками от циркулярных пил в качестве поражающих элементов.
Ранее украинский беспилотник с поражающими элементами атаковал жилой дом в Орле. Тогда один человек погиб и девять пострадали.