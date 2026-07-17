ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине

Tекст: Мария Иванова

В результате ударов были поражены объекты портовой инфраструктуры Одессы, Черноморска, Южного и Днепро-Бугского, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, склады боеприпасов, логистические центры, используемые ВСУ объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, места производства и хранения БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Бачевск в Сумской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял свыше 1360 военнослужащих, танк, 12 бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

В зоне ответственности группировки потери противника за прошедшую неделю составили 1505 военнослужащих, 19 бронемашин, 13 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Параллельно подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригадам охраны генштаба ВСУ и теробороны.

Всего в зоне ответственности группировки ВСУ на прошедшей неделе потеряли более 1205 военнослужащих, танк, 14 бронемашин, 14 орудий полевой артиллерии и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, за неделю нанеся поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили свыше 2350 военнослужащих, танк, 20 бронемашин, три орудия полевой артиллерии и 14 станций РЭБ.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки за минувшую неделю составили более 3275 военнослужащих, 15 бронемашин, пять орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град».

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял свыше 460 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, три безэкипажных катера и 25 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, утром в пятницу ВС России поразили в портах Одессы и Черноморска цеха по сборке БПЛА и катер.

В четверг ВС России поразили в Киеве предприятие по производству БПЛА большой дальности, а также портовую инфраструктуру в Одесской области.

В среду российские военные нанесли групповые удары по портам Одессы, Черноморска и Днепро-Бугскому с поражением объектов портовой инфраструктуры.