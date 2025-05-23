Генерал МВД объяснил запрет публикации в интернете видео работы ПВО по беспилотникам

Генерал Ворожцов: Публикация в интернете видео работы ПВО ставит под угрозу жизнь других людей

Tекст: Татьяна Косолапова

Житель Тульской области был оштрафован на 25 тысяч рублей за размещение в Telegram видео, на котором запечатлен налет украинских беспилотников и работа систем противовоздушной обороны. Согласно материалам суда, молодой человек снимал происходящее на камеру мобильного телефона, фиксируя моменты применения средств ПВО и последствия атаки БПЛА в районе Алексина. Эти кадры позволили идентифицировать тип использованной техники и определить ее точное местоположение.



«Любой здравомыслящий человек понимает, что публикация результатов ударов беспилотников по тем или иным территориям дает противнику возможность усовершенствовать тактику и технологию своих действий. Поэтому по большому счету, каждый, кто публикует такого рода видеоматериалы, должен понимать, что ставит под угрозу жизнь других людей. Все такие материалы отсматриваются и анализируются нашими противниками, благодаря чему они усовершенствуют тактику действий, сами летательные аппараты, в результате чего возникают дополнительные риски и для объектов, и для людей, и всего остального», – говорит Ворожцов.

По его словам, люди публикуют видео с работой ПВО по разным причинам. Одни хотят набрать лайков в интернете, прославиться. Другие не осознают последствия, не видят в этом ничего особенного. Хотя по факту человек, публикующий конкретные моменты действий военных, является соучастником другой стороны, говорит генерал. А у молодежи, по мнению собеседника, в принципе есть патологическая привязанность к гаджетам: они фиксируют все и всегда, также не задумываясь о возможных последствиях.

«Суд опирался на действующее законодательство и решил, что штрафа в 25 тыс. рублей за это деяние достаточно. Однако, если бы съемка и размещение в Сети принесло бы больше последствий, то наказание было бы жестче. Что, собственно, правильно. На Украине, например, за подобного рода деяния сразу сажают, поскольку расценивают такие действия гражданина как сотрудничество с Россией. То есть там сразу вменяют госизмену», – заключил Ворожцов.

Ранее депутаты крымского парламента ранее выступили с инициативой ввести штрафы размером до 300 тысяч рублей за съемку и распространение изображений военных объектов. По мнению экспертов, подобные меры являются актуальными и необходимыми для защиты государственной безопасности.