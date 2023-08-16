Запрет на публикацию видео атак ВСУ несет в себе риски

Эксперты оценили идею введения ответственности за публикацию видео атак противника

Tекст: Андрей Резчиков

В парламенте Крыма предложили штрафовать за фото и видео с военными объектами. Как сообщил глава парламента республики Владимир Константинов, штраф за публикацию данных о расположении военных объектов и работе ПВО для физлиц предлагается сделать до 30 тыс. рублей, для служащих – до 100 тыс., а для юрлиц – 300 тыс. При повторном нарушении штраф будет увеличиваться почти в два раза.

О том, что Крым инициирует изменения в федеральное законодательство по ужесточению ответственности за распространение в публичном поле фото- и видеозаписей военных и стратегических объектов, работы ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, ранее сообщал глава региона Сергей Аксенов.

Напомним, полуостров неоднократно отражал атаки со стороны Украины. Объектом для нападения чаще всего становилась Севастопольская бухта, корабли Черноморского флота и Крымский мост, который в минувшие выходные подвергся массовой атаке беспилотников и ракет С-200.

На этом фоне глава сенатского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что в Совете Федерации готовы поправки в Административный и Уголовный кодексы о введении штрафов до 500 тыс. рублей либо лишении свободы до трех лет в случае рецидива за распространение информации, раскрывающей дислокацию ВС России, включая фото и видео применения дронов.

Сенаторы, добавил Клишас, также разработали законопроект, запрещающий распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак дронов, других военных сведений, за исключением официально распространенных Минобороны России материалов. Коллега Клишаса по Совфеду Константин Долгов заявил газете ВЗГЛЯД, что вопросы безопасности и «разумной конфиденциальности» должны быть соблюдены – это требование времени. «Однако при подготовке законодательных инициатив важно учитывать техническую и организационную готовность инфраструктуры. Если вводится штраф или запрет, то должна быть инфраструктура, которая этот запрет обеспечит», – пояснил сенатор.

Впервые предложение ввести административную и уголовную ответственность за публикацию кадров работы ПВО и полетов дронов прозвучало в мае после серии атак на Москву и Подмосковье украинских БПЛА. Эксперты особо отмечали, что подобные предложения требуют тщательной проработки и не должны стать неким репрессивным явлением.

Примечательно, что на Украине подобные меры были введены спустя некоторое время после начала СВО. В частности, законом предусмотрена уголовная ответственность за публикацию фото и видео военных объектов и перемещений украинских военных, мест обстрелов, траектории полета ракет, работы украинской ПВО – вплоть до названия улиц, остановок транспорта и магазинов. За нарушение закона предусмотрено лишение свободы сроком до 12 лет.

В результате украинские силовики начали проводить рейды и задерживать сотни человек. Все эти явления вызывали негативное отношение общества к властям, при этом утечки информации продолжаются по сей день. В этой связи сенатор Долгов подчеркивает, что повторять украинский опыт в России не нужно, однако необходимая степень защиты информации о военных объектах ВС РФ все-таки должна быть.

«Я за то, чтобы вся чувствительная информация была защищена, особенно в период проведения СВО. Это необходимо для того, чтобы не нанести ущерба нашим военным, инфраструктуре и гражданам. Понятно, что любое действие может попасть в объектив камеры, но вопрос в другом – куда дальше идет эта информация? Это важные детали. Одно дело – просто сфотографировать случайно, а другое – выложить в Сеть. Это разные вещи», – уверен сенатор.

В российской экспертной среде также отмечали, что гражданская или уголовная ответственность должна наступать лишь в том случае, если в кадре находится объект военной или критической инфраструктуры, например, АЭС. Впрочем, в Госдуме считают, что у подозреваемого в намеренном «сливе» видео с атакой беспилотника будет возможность доказать свою невиновность.

«Люди в судах смогут доказать, насколько случайной была съемка атаки дронов.

Если инцидент произошел во время съема заплыва байдарок, как это недавно было в Москве, то автора видео, наверное, никто специально штрафовать не станет», – считает Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По мнению депутата, предложения законодателей заключаются в том, чтобы «люди перестали давать информацию для целеуказания вражеским спецслужбам». «На Украине смотрят, на что они наводили ракеты или дроны и куда они попали, после чего делают корректировки для следующих ударов. Зачем нам облегчать им работу? Съемки прилетов должны осуществлять только криминалисты и те, кто занимается непосредственным расследованием данных инцидентов», – уверен Матвейчев.

Депутат считает, что украинский опыт по запрету съемки прилетов дал результат – количество подобных публикаций в соцсетях и мессенджерах сократилось в разы. «Сейчас в украинском сегменте соцсетей публикации с критикой властей и посева паники не найдешь. У них одно сплошное ликование по поводу кадров, которые постят российские пользователи», – указал Матвейчев.

«Я не понимаю, для чего снимать полеты беспилотников и объекты, которые подвергаются атаке. Человек испытывает огромное удовольствие от этого? Зачем выкладывать кадры на всеобщее обозрение? Они ведь используются против безопасности государства. Атакуемый объект может подвергнуться новому нападению», – считает Сергей Цеков, сенатор от Крыма. По его словам,

когда и если при исполнении закона «появятся какие-то несуразицы, то они будут исправляться».

«Если же человек случайно стал очевидцем атаки, то выставлять снятые кадры на всеобщее обозрение не нужно. «Зачем это публиковать? Чтобы другие радовались или огорчались? Да, можно стать случайным очевидцем, но зачем сливать видео в информационное пространство?» – добавляет сенатор.

Собеседник особо подчеркнул, что подобные записи могут использовать против России вооруженные силы Украины (ВСУ), поэтому наказание за публикацию подобных видео необходимо. «По таким видео можно вычислить, где поражен объект и кто пострадал», – пояснил Цеков.

Но есть и другие мнения. Как считают эксперты, публикация любительских видео может быть полезной в условиях информационной войны, которую Запад развязал против России. Такие ролики способны быстро дезавуировать лживую информацию украинских и западных СМИ о последствиях ударов. Иными словами, подобные ролики упрощают борьбу с фейками.

«С одной стороны, мы находимся в трансграничном информационном пространстве, и здесь трудно закрыться от поступления информации со стороны противника. Если мы не сможем говорить, что противник врет, и подтверждать это фактурой, тогда к противнику будет больше доверия», – указывает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований.

«В целом с точки зрения информационной безопасности есть целый ряд вопросов, касающихся того, как обеспечить противодействие иностранной пропаганде и не выглядеть дураками.

Понятно, что реакция государственных структур всегда будет небыстрой, и это может привести к девальвации доверия», – допускает собеседник. С другой стороны, добавляет политолог, любительские кадры прилетов могут использоваться и для повторного нанесения ударов, поэтому надо думать не только об информационной безопасности, но и физической.

«Если мы говорим о системной работе в этом вопросе, то она, честно говоря, совсем не ведется. А вот тема запретов – признак отсутствия какой бы то ни было работы вообще. Для некоторых государственных структур это может быть удобно, но для общества наличие такого законопроекта может превратиться в угрозу... Поэтому нам необходимо находить общий знаменатель, соблюдать баланс и учитывать все нюансы безопасности», – предупреждает эксперт.