Почему запрет на съемку полетов БПЛА будет выгоден ВСУ

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30 мая, вторник  |  Последнее обновление — 20:52  |  vz.ru
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Китайская экономика заставляет американцев отступать

Zuma\TASS
Китайская платежная система UnionPay смогла подвинуть с пьедестала американскую платежную систему Visa. За все 60 лет существования американских карт сделать это до сих пор никому не удавалось. И свою лепту в лидерство китайской UnionPay внесли также россияне. Смогут ли эти карты стать альтернативой западных аналогов для России? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Освобождение Харьковской области потребует решения невоенных задач

Украина в Харьковской области репрессировала пророссийских активистов
Чтобы обезопасить Белгородскую область от обстрелов со стороны ВСУ, необходимо присоединить к России Харьковскую область. С таким заявлением выступил губернатор Вячеслав Гладков. Но, по мнению экспертов, эта задача носит не только военный характер – после устроенных Киевом репрессий сторонники России были вынуждены покинуть регион или сильно запуганы, а немалая часть населения сегодня настроена против Москвы. И это придется учитывать при планировании операции.  Подробности...
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Венгерский президент обидела Румынию короткой молитвой

Каталина Новак подразнила Бухарест загадочными короткими постами в соцсетях EPA/ТАСС
Между Будапештом и Бухарестом пробежала черная кошка. Президент Венгрии Каталина Новак приехала в Румынию, в Трансильванию с частным визитом, помолилась на празднике вместе с живущими там венграми, написала в соцсетях «Не дай Трансильвании погибнуть, Господи наш!» и уехала. Хотя адресатом фразы явно был не румынский МИД, откликнулся именно он. Венгерскому послу выражен решительный протест. Чем же Новак так задела румынское государство? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Особая позиция Венгрии сегодня радикально повлиять на украинский кризис не может – понятно, что у Будапешта нет достаточного политического веса, чтобы навязать свое видение ситуации другим странам ЕС. Но именно Венгрия может выступить в роли «застрельщика», если страны Запада решат, что конфликт на Украине надо заканчивать. Подробности...
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Центробанк России очень неплохо справляется с санкциями

Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов, экономический обозреватель
Банк России критикуют за высокую стоимость кредитов для производства, жесткие требования банкам по резервированию, а также за скачки курса рубля. Попробуем разобраться, насколько справедлива эта критика и к кому она должна быть обращена. Подробности...
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Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
То, что мы с англосаксами оказались на одной стороне – историческая случайность. Так легли карты. Они решили, что выгоднее присоединиться к нашей победе и делить ее плоды. Западный междусобойчик из серии «кто на планете главный» просто примешался к великой борьбе народов за свободу. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Почему запрет на съемку полетов БПЛА будет выгоден ВСУ

    Предложение ввести жесткие меры за публикацию полетов украинских дронов и работу российской ПВО требует тщательной проработки
    В Госдуме предложили уголовное наказание для снимающих полеты дронов
    		  
    30 мая 2023, 20:45
    Фото: кадр из видео
    Текст: Андрей Резчиков

    В ответ на атаки украинских БПЛА в районах Москвы в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за публикацию кадров работы ПВО и полетов дронов. По мнению депутатов, ВСУ могут получать из этих роликов информацию о местах нанесения новых ударов. Схожие запретительные меры действуют на Украине, но нужно ли России копировать этот опыт?

    После попыток атак на Москву и Подмосковье украинских БПЛА в Госдуме предложили ввести уголовное наказание за съемку полетов беспилотников. Как заявил Telegram-каналу Shot член думского комитета по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев, соответствующие законы будут инициированы и приняты. «Первое, что надо делать, – сообщить по номеру 112, что видели беспилотник. Район такой-то, точка такая-то. Это оптимальный вариант для того, что есть», – сказал депутат.

    Коллегу поддержал депутат-однопартиец Сергей Колунов. «Пора ввести административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность за съемку работы систем ПВО и их расположения», – заявил политик в интервью газете «Подмосковье сегодня». По его словам, если кадры работы систем противовоздушной обороны увидят ВСУ, то в ответ могут быть направлены новые беспилотники и нанести еще больше урона.

    «Делая такие кадры и выкладывая их, мы сами даем повод направить беспилотники в места, составляющие нашу государственную тайну. Украинцы, безусловно, воспользуются этими сюжетами, увидят, что БПЛА достигли заданных целей, и еще раз в это же место направят беспилотники», – уверен Колунов.

    Добавим, что на Украине, где введено военное положение, президентом Владимиром Зеленским подписан закон, предусматривающий уголовную ответственность за публикацию фото и видео военных объектов и перемещения украинских военных, мест обстрелов, траектории полета ракет, работу украинской ПВО – вплоть до названия улиц, остановок транспорта и магазинов. За нарушение закона предусмотрено лишение свободы сроком до 12 лет.

    По информации украинских СМИ, только в понедельник силовики арестовали более 30 жителей Киева, которые снимали работу ПВО в столице. А депутаты правящей партии «Слуга народа» внесли в Верховную раду законопроект с предложением отправлять на 15 суток в тюрьму тех, кто опубликовал в Сети видео или фотографии прилетов и работы ПВО.

    В российской экспертной среде считают, что копировать украинский опыт не нужно. Если и принимать ограничительные меры, то только после тщательной проработки законодателями и представителями гражданского общества, а ответственность должна наступать лишь в том случае, если в кадре находится объект военной или критической инфраструктуры, например, АЭС.

    Если же речь идет о гражданских объектах или обычной фото- видеосъемке пролета БПЛА противника – тогда ответственность и вовсе не должна наступать. Более того, как считают эксперты, тем самым граждане самотеком соберут доказательства, объясняющие принципиальную разницу между ударами по Киеву и по Москве.

    Так, когда ВС России наносят удары по военной или критической инфраструктуре противника, они используют не мелкие БПЛА с незначительной долей взрывчатки, а совсем иные и более серьезные виды вооружений. Последствия таких ударов зачастую хорошо видны на кадрах, которые попадают в сеть. Один из таких примеров – поражение ЗРК Patriot в Киеве.

    В вооруженных силах Украины все делают наоборот, подчиняя свои действия решению информационно-психологических задач и проведению соответствующих операций. В частности, силы ВСУ направляют небольшие БПЛА с минимальной нагрузкой в сторону Москвы на предельно малых высотах, близко к деревьям, чтобы не попасть в зону действия систем РЭБ и ПВО.

    «Атака такими БПЛА в большей степени имеет своей целью пропагандистское и психологическое воздействие. Дело в том, что аппараты несут на себе меньшее количество взрывчатых веществ, нежели те же армейские дроны. Но недооценивать инциденты нельзя. Проникновение любого беспилотника чревато повреждениями инфраструктуры или пожарами», – отмечал военный эксперт Борис Рожин.

    Как итог – ВС России поразили штаб ГУР МО Украины в Киеве, а в ответ ВСУ атаковали балконы и крыши домов жителей столичного региона. С военной точки зрения, эти результаты несопоставимы, однако в медиапространстве России и Украины обсуждается второе событие, а не первое. Поэтому некоторые законодатели хотели бы ограничить видеосъемку прилетов БПЛА противника.

    «Но пока в России не введено военное положение, говорить о репрессивных действиях в отношении рядовых граждан было бы неверно. Это касается и попыток некоторых представителей правоохранительных органов задерживать людей за «жовто-блакитную» одежду. Надо как-то поумерить запретительный раж. Другое дело, когда человек несет флаг со свастикой или с украинской символикой какой-нибудь нацистской организации», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований.

    Подполковник запаса МВД Олег Иванников согласен, что меры по запрету на фото-видео съемку прилетов украинских беспилотников возможны в приграничных с Украиной регионах, и там, где действует военное положение. Осенью прошлого года президент России Владимир Путин ввел военное положение на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях.

    «Сперва нужно посмотреть, как эта мера на практике будет работать в приграничных регионах.

    У российских силовых структур принципиально другой стиль работы, нежели у украинских. Нужно посмотреть на реакцию гражданского общества и потом уже говорить о применении этого закона на всей территории России», – считает Иванников.

    Данилин также отметил, что подобные законопроекты проходят через оценку в правовом управлении Госдумы, правительства или администрации президента. «Иногда хочется, чтобы на законопроекте стояло сразу три визы, а также согласие от Общественной палаты – по крайней мере на резонансных проектах, вызывающих в обществе широкий отклик. Законодательные инициативы должны соответствовать не только политическому моменту, но и имеющимся конституционным положениям российского законодательства», – считает политолог.

    По оценке Данилина, спецслужбы отреагировали максимально быстро на налет украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. По его словам, публикация видеоматериалов об ударах никак не повлияла на скорость и эффективность реакции властей. «Сразу после произошедшего на местах оказались представители федеральных и региональных органов власти», – сказал эксперт.

    Однако запретом на публикацию подобных материалов в Сети могут воспользоваться украинские спецслужбы, которые занимаются распространением фейков и организацией информационных диверсий, включая атаки «горячих линий» ложными сообщениями о минировании различных объектов.

    «При отсутствии фактуры структуры противника будут забрасывать нас фейками. Поэтому я не вижу большого преимущества в случае принятия закона об уголовной ответственности для снимающих полеты дронов... Мне кажется, что фотографировать места так называемых прилетов не совсем правильно, а вот сажать за это – совсем неправильно», – поясняет эксперт.

    В то же время Иванников считает, что отсутствие запретительных мер на фото-видео съемку поможет выявлять преступников. «Многие, кто смакует свершение терактов, завтра могут стать – при определенных обстоятельствах – террористами. Их важно отслеживать и привлекать к ответственности. А полный запрет отчасти блокирует возможность наблюдать за этими преступниками», – пояснил полковник МВД в отставке.

    На ваш взгляд

     
    Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
     
     
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