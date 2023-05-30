Москва отбила психологическую атаку Украины

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30 мая, вторник  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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Китайская экономика заставляет американцев отступать

Zuma\TASS
Китайская платежная система UnionPay смогла подвинуть с пьедестала американскую платежную систему Visa. За все 60 лет существования американских карт сделать это до сих пор никому не удавалось. И свою лепту в лидерство китайской UnionPay внесли также россияне. Смогут ли эти карты стать альтернативой западных аналогов для России? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Освобождение Харьковской области потребует решения невоенных задач

Украина в Харьковской области репрессировала пророссийских активистов
Чтобы обезопасить Белгородскую область от обстрелов со стороны ВСУ, необходимо присоединить к России Харьковскую область. С таким заявлением выступил губернатор Вячеслав Гладков. Но, по мнению экспертов, эта задача носит не только военный характер – после устроенных Киевом репрессий сторонники России были вынуждены покинуть регион или сильно запуганы, а немалая часть населения сегодня настроена против Москвы. И это придется учитывать при планировании операции.  Подробности...
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Венгерский президент обидела Румынию короткой молитвой

Каталина Новак подразнила Бухарест загадочными короткими постами в соцсетях EPA/ТАСС
Между Будапештом и Бухарестом пробежала черная кошка. Президент Венгрии Каталина Новак приехала в Румынию, в Трансильванию с частным визитом, помолилась на празднике вместе с живущими там венграми, написала в соцсетях «Не дай Трансильвании погибнуть, Господи наш!» и уехала. Хотя адресатом фразы явно был не румынский МИД, откликнулся именно он. Венгерскому послу выражен решительный протест. Чем же Новак так задела румынское государство? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, пострадавших среди населения нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Особая позиция Венгрии сегодня радикально повлиять на украинский кризис не может – понятно, что у Будапешта нет достаточного политического веса, чтобы навязать свое видение ситуации другим странам ЕС. Но именно Венгрия может выступить в роли «застрельщика», если страны Запада решат, что конфликт на Украине надо заканчивать. Подробности...
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Центробанк России очень неплохо справляется с санкциями

Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов, экономический обозреватель
Банк России критикуют за высокую стоимость кредитов для производства, жесткие требования банкам по резервированию, а также за скачки курса рубля. Попробуем разобраться, насколько справедлива эта критика и к кому она должна быть обращена. Подробности...
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Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
То, что мы с англосаксами оказались на одной стороне – историческая случайность. Так легли карты. Они решили, что выгоднее присоединиться к нашей победе и делить ее плоды. Западный междусобойчик из серии «кто на планете главный» просто примешался к великой борьбе народов за свободу. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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    Москву атаковали восемь украинских беспилотников
    		  
    30 мая 2023, 14:30
    Фото: кадр из видео
    Текст: Евгений Поздняков

    Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, пострадавших среди населения нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем?

    Рано утром во вторник несколько дронов были замечены в Москве и Подмосковье. Беспилотники «попали» в верхние этажи жилых домов на улицах Профсоюзной и Атласова. Как сообщили экстренные службы, в первом случае «разрушены фасад и остекление здания», во втором – «произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей». Позднее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале подтвердил атаку БПЛА.

    Глава города уточнил, что дома, подвергшиеся нападению, получили «незначительные повреждения». Отмечается, что в настоящий момент пострадавших нет, однако двое жителей столицы обратились за медицинской помощью. Мэр также сообщил, что в целях безопасности в период работы экстренных служб были проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух зданиях.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале написал, что жители некоторых районов региона утром могли слышать звуки взрывов. Он отметил, что причиной шума стала работа российских ПВО, сбивших на подлетах к столице несколько беспилотников. Атаку на столичный регион подтвердили и в Минобороны. В официальном Telegram-канале ведомства сказано, что в налете участвовало восемь аппаратов. Три устройства были поражены системами РЭБ, остальные сбиты силами зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» в Подмосковье.

    Между тем в Кремле положительно оценили реакцию всех служб на попытку противника атаковать регион. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минобороны и ПВО сработали хорошо. В свою очередь прокуратура Москвы в своем Telegram-канале в связи с инцидентом напомнила об ответственности за распространение заведомо ложной информации. Кроме того, генпрокурор Игорь Краснов поручил подчиненным взять под контроль расследование атак беспилотников в Москве.

    Отметим, что украинские власти в свойственной себе манере сразу же стали отрицать свою причастность к атаке на Москву. При этом глава офиса Зеленского Михаил Подоляк язвительно отозвался об инциденте, сказав, что «умные дроны решили вернуться в Москву и задать вопрос, зачем их отправляют на Украину». Примечательно, но на атаку БПЛА отреагировали и западные СМИ. Так, газета The Financial Times пишет, что ВСУ в преддверии контрнаступления начали проводить серию «дерзких операций» с целью «нагрузить» российскую оборонную структуру и «подорвать моральный дух противника».

    В экспертном сообществе же отмечают, что атака была предпринята в первую очередь для того, чтобы посеять панику среди столичного населения. Однако за счет успешной работы ПВО и российских экстренных служб противнику не удалось достичь желаемого результата, говорят эксперты. Так, руководитель АНО «ЦРТТ» Алексей Рогозин в Telegram-канале высказал предположение, что для атаки на Москву использовались «ранее неизвестные беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой «утка». Отмечается, что схожие аппараты участвовали в нападении на Краснодар 26 мая.

    «Силовая установка – с двигателем внутреннего сгорания, размах крыла не менее четырех метров и теоретическая дальность от 400 до 1000 км. Стоимость можно оценить в сумму 30–200 тыс. долларов каждого аппарата», – заметил Рогозин. Отдельно эксперт прокомментировал слухи о том, что среди атаковавших Москву БПЛА был украинских военный беспилотник UJ-22 Airborne. По его мнению, данная информация является неверной.

    В свою очередь военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире Соловьев Live заявил, что подобные инциденты будут продолжаться, и оборонно-промышленному комплексу страны стоит сосредоточиться на производстве ЗРК для борьбы с беспилотниками. Он отметил, что «комары будут летать в нашу сторону постоянно, пока не осушим болото».

    «Для атак противник использует различные виды БПЛА. В их числе старые советские «Стрижи», которые периодически совершенствуются с точки зрения дальности полета. Кроме того, ВСУ активно используют различные китайские коммерческие БПЛА, например, Mugin, дорабатывая их для использования в боевых условиях», – сказал газете ВЗГЛЯД военный обозреватель Борис Рожин.

    «Дальность полета таких типов БПЛА может составлять от 500 до 1000 километров, поэтому можно сделать вывод, что запущенны они были с приграничных территорий – Харьковской или Черниговской областей. Как правило, дрону задают цель в виде конкретного объекта, летит он на предельно малых высотах, близко к деревьям, чтобы не попасть в зону действия систем РЭБ и ПВО», – отметил он.

    «Вместе с тем атака такими БПЛА в большей степени имеет своей целью пропагандистское и психологическое воздействие. Дело в том, что аппараты несут на себе меньшее количество взрывчатых веществ, нежели те же армейские дроны. Но недооценивать инциденты нельзя. Проникновение любого беспилотника чревато повреждениями инфраструктуры или пожарами», – акцентировал собеседник.

    «Для того чтобы предотвратить такие инциденты в будущем, нам необходимо предпринимать дополнительные меры для более раннего обнаружения дронов. А для их ликвидации нужно активнее применять системы прямого поражения аппаратов, в частности различные зенитные автоматические пушки, самоходные установки и другие системы, которые используются для прямого поражения при визуальном контакте», – считает он.

    «Если смотреть в целом, то ПВО смогла на подходе к столице сбить большую часть дронов и не допустить поражение значимых военных и инфраструктурных объектов. Как «жесткий ответ» за удары по военной инфраструктуре и, в частности, за удары по Киеву, получилось очень вяло, особенно в свете новых прилетов по западным ЗРК», – отметил эксперт в своем Telegram-канале.

    «Тем не менее очевидно, что противник будет пытаться повторить подобные атаки, выискивая уязвимости в нашей системе ПВО на разных направлениях. Само собой, опасность таких атак была бы еще меньше, если бы ВС РФ контролировали северные районы Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Это также повлияло бы на безопасность приграничных регионов», – полагает Рожин.

    «БПЛА могли прилететь из Черниговской области. Небольшие беспилотники самолетного типа способны преодолевать подобные расстояния.

    Но стоит помнить, что это не первая атака на столицу. Неудачных попыток было предпринято и того больше», – добавил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

    «Очевидно, что использовался дрон относительно скромных размеров. Для полета, скорее всего, был выбран извилистый маршрут, отследить который непросто. Кроме того, движение осуществлялось на предельно малых высотах. Соответственно, комплексы ПВО, находившиеся на границах, обнаружить и сбить его не смогли», – отмечает эксперт.

    «На подлете к Москве аппарат, судя по всему, столкнулся с возросшей плотностью систем РЭБ. В игру вступили и комплексы противовоздушной обороны малой дальности «Панцирь-С». За счет этого мы сумели сбить или вывести из строя атакующие устройства. Тем не менее осколком от техники задело жилые дома», – подчеркивает собеседник.

    «Говорить, что это была какая-то тренировка ВСУ перед более масштабными действиями, на мой взгляд, не следует.

    Прощупывание ПВО столицы шло месяцами – мы видели большое количество беспилотников, которые падали в Московской области. Противник пытается найти пробелы в нашей обороне.

    При этом очевидно, что в планировании атак они опираются на данные, которые получили от западных спецслужб», – считает Кашин.

    «В принципе, ситуация в настоящий момент выглядит так: дроны были подавлены системами РЭБ, соответственно, их падение было неуправляемым. Если бы противник контролировал движение аппаратов, скорее всего, мы бы увидели серию крупных взрывов. Вероятно, планировали поразить какие-то объекты инфраструктуры, но пострадали жилые дома», – подчеркивает собеседник.

    «По следам случившегося России необходимо провести тщательный анализ ситуации. Важно найти технические уязвимости наших систем ПВО и РЭБ, чтобы предотвратить возможные атаки в будущем. При этом лучшим выходом было бы установление контроля над приграничными областями, откуда исходит опасность», – заключил Кашин.
     
     
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