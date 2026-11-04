По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Над Ульяновской областью сбили беспилотник
Системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотник над территорией Ульяновской области, сообщил губернатор региона Алексей Русских.
«Дежурными средствами ПВО над территорией нашего региона перехвачен и уничтожен вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет. Место падения зафиксировано на территории Кузоватовского района», – сообщил Русских в Max.
На прошлой неделе глава региона Алексей Русских сообщил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов над Ульяновской областью.
В прошлом месяце местные власти заявили об уничтожении 16 вражеских беспилотников в регионе.