По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Житель Дагестана арестован за убийство бывшей жены
Суд в Махачкале арестовал подозреваемого в убийстве бывшей жены-таксистки
Советский районный суд Махачкалы арестовал до 1 января жителя Дагестана Акифу Гасанова, подозреваемого в убийстве бывшей супруги, которая работала в женском такси.
Судья удовлетворила ходатайство следствия и отправила подозреваемого под стражу, передает РИА «Новости».
Тело 34-летней Динары Алхасовой, выехавшей из дома 30 октября и не вернувшейся, обнаружили в понедельник. По подозрению в преступлении задержали ее бывшего мужа и его друга, а затем в московском аэропорту Домодедово – уроженку Смоленской области, которая под видом клиентки заманила жертву.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что для захоронения тела подозреваемые привлекли тракториста, попросив его выкопать яму под туалет на окраине поселка Новый Хушет. В правоохранительных органах отметили, что бывший муж спланировал убийство из ревности, не смирившись с новым замужеством женщины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник житель Дагестана, подозреваемый в убийстве своей бывшей жены, признался в содеянном. В понедельник в МВД Дагестана сообщили о помощи уроженки Смоленской области в заманивании таксистки. В тот же день полицейские задержали подозреваемую в Домодедово.