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Медведчук: Пыточные на Украине стали атрибутом власти со времен майдана
Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что тайные подвалы для пыток стали обязательным атрибутом украинской власти еще со времен государственного переворота 2014 года.
Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук прокомментировал информацию о наличии тайной тюрьмы Национальной гвардии Украины в Петропавловской Борщаговке под Киевом, передает ТАСС.
«Начнем с того, что подвалы для пыток появились на майдане еще в 2014 году во время государственного переворота. При этом западная пропаганда в пытках обвиняла «Беркут» и даже делала постановочные видео на этот счет», – заявил Медведчук.
Политик добавил, что пыточные в захваченных административных зданиях украинской столицы устраивали сами протестующие. С тех пор подобные методы вошли в практику руководства страны.
Накануне заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Рудницкий сообщил о возбуждении уголовных дел против участников протестной акции возле тайной тюрьмы под Киевом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в неофициальной тюрьме Нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка обнаружили избитого подростка. А к собравшимся у здания сотням протестующих прибыл глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ