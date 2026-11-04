Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук прокомментировал информацию о наличии тайной тюрьмы Национальной гвардии Украины в Петропавловской Борщаговке под Киевом, передает ТАСС.

«Начнем с того, что подвалы для пыток появились на майдане еще в 2014 году во время государственного переворота. При этом западная пропаганда в пытках обвиняла «Беркут» и даже делала постановочные видео на этот счет», – заявил Медведчук.

Политик добавил, что пыточные в захваченных административных зданиях украинской столицы устраивали сами протестующие. С тех пор подобные методы вошли в практику руководства страны.

Накануне заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Рудницкий сообщил о возбуждении уголовных дел против участников протестной акции возле тайной тюрьмы под Киевом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в неофициальной тюрьме Нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка обнаружили избитого подростка. А к собравшимся у здания сотням протестующих прибыл глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).