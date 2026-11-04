Жители Ленобласти пожаловались на нападения волков

Tекст: Алексей Дегтярёв

Местная жительница Анна рассказала, что 10 октября гуляла со своей знакомой и детьми, когда на них напал волк. Женщины отбились пакетом, защищая собаку. Позже другой волк погнался за женщиной с большой собакой, ей удалось убежать, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал 112.

Анна обратилась к главе администрации поселка, но, по ее словам, власти не отреагировали и посоветовали обратиться в местный комитет по охране животного мира. Там подтвердили обнаружение следов зверей и пообещали проводить осмотры.

После 10 октября это уже четвертый случай нападения. Волки начали выходить к людям рано утром. Накануне один зверь забежал в подъезд за собакой, а в другой день напал на жительницу. По словам главы региона, ликвидировано пять особей, хотя местные жители сообщают о популяции из 11 волков, пишет

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце во многих регионах России участились случаи выхода диких волков в города и села из-за нехватки пищи.

В прошлом году почетный член ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Сергей Гуляев сообщил о значительном росте числа волков в России, особенно в северных регионах.