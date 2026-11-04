Годовая инфляция в еврозоне достигла трехлетнего максимума

Евростат: Инфляция в еврозоне по итогам октября ускорилась до 4%

Tекст: Мария Иванова

По сравнению с сентябрем инфляция увеличилась на 0,2 процентного пункта, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что текущий уровень стал рекордным с осени 2023 года, когда годовая инфляция находилась на отметке 4,3%. Новые данные статистического ведомства полностью совпали с ожиданиями аналитиков портала Trading Economics.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце биржевые цены на газ в Европе превысили 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года.

Между тем министерство труда США сообщило об ускорении инфляции до 3,8%.