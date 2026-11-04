По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Годовая инфляция в еврозоне достигла трехлетнего максимума
Евростат: Инфляция в еврозоне по итогам октября ускорилась до 4%
В октябре рост потребительских цен в странах еврозоны, по предварительным данным, ускорился до 4%, что стало самым высоким показателем с сентября 2023 года.
По сравнению с сентябрем инфляция увеличилась на 0,2 процентного пункта, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.
Отмечается, что текущий уровень стал рекордным с осени 2023 года, когда годовая инфляция находилась на отметке 4,3%. Новые данные статистического ведомства полностью совпали с ожиданиями аналитиков портала Trading Economics.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце биржевые цены на газ в Европе превысили 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года.
Между тем министерство труда США сообщило об ускорении инфляции до 3,8%.