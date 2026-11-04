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Фицо пообещал предотвратить досрочные выборы в парламент Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении приложить все усилия во избежание проведения досрочных парламентских выборов в стране из-за утраты правящей коалицией гарантированного большинства.
Глава правительства подчеркнул, что намерен обеспечить стабильность политических процессов и провести голосование в плановый срок, пишет РИА «Новости».
«Мы хотим быть гарантом того…, что со всеми процессами справимся так, чтобы парламентские выборы были в нормальный срок – 25 сентября», – заявил Фицо в эфире словацкого телеканала ТА3.
Он добавил, что теперь кабинету министров придется уделять больше внимания обсуждению законопроектов с отдельными депутатами. При этом парламентский клуб его партии сохраняет стабильность, тогда как клубы партнеров по коалиции покинули несколько человек.
Во вторник депутат словацкого парламента Роман Малатинец сообщил о присоединении к бывшему министру окружающей среды Томашу Тарабе. Последний намерен объединить вокруг себя группу парламентариев.
В результате правящая коалиция утратила гарантированное большинство: теперь ее поддерживают лишь 75 из 150 депутатов при необходимых 76 голосах для принятия законов. Срок полномочий действующего кабинета министров истекает осенью 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительственная делегация Словакии прибыла в Москву на заседание межправительственной комиссии.
В сентябре правительство России ввело таможенные пошлины на ввоз биологически активных добавок из недружественных стран за исключением Словакии и Венгрии. Летом власти Словакии одобрили ограничение доступа подростков к социальным сетям.