3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.0 комментариев
Испания установила причастность властей Марокко к вторжению мигрантов в Сеуту
Премьер-министр Испании Педро Санчес столкнулся с масштабным политическим кризисом после публикации секретного отчета о роли марокканских властей в переброске 72 тыс. мигрантов.
Глава испанского правительства оказался под жестким давлением парламентариев и партнеров по коалиции, передает Politico.
Причиной стал доклад Национального центра по иммиграции, в котором утверждается, что спецслужбы Марокко организовали массовый переход нелегалов в автономный город на севере Африки.
Лидер правоцентристской Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо обвинил власти в сокрытии правды. «Это не было спонтанным миграционным движением, а скорее операцией, которая зародилась в Марокко и координировалась Марокко», – заявил политик.
Он также призвал к проведению досрочных выборов.
Ранее Педро Санчес категорически отрицал причастность Рабата к пограничному кризису. Премьер-министр возлагал ответственность за организацию наплыва людей на Россию, Израиль и международные ультраправые группировки. Однако журналисты опубликовали кадры из полицейского отчета, где люди в марокканской форме направляют толпы к границе.
Скандал спровоцировал массовые протесты более чем в 260 испанских городах. Десятки мэров-социалистов проигнорировали партийную дисциплину и присоединились к митингующим. На фоне приближающихся муниципальных выборов позиции действующего премьера стремительно слабеют.
Как писала газета ВЗГЛЯД, испанская разведка заблаговременно обнаружила угрозу масштабного прорыва границы в Сеуте.
Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала премьер-министра Педро Санчеса предателем из-за наплыва нелегалов.
Накануне полиция Испании открыла предупредительный огонь для разгона палаточного лагеря мигрантов.