  • Новость часаПутин: Терроризм Украины осложняет возможности мирных переговоров
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    Василий Авченко Василий Авченко Как в японском языке появилось слово «капитуляция»

    3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему в России полюбили греческого святого Спиридона

    Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как русские спасли поляков от истребления украинцами

    Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.

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    3 сентября 2026, 11:33 • Новости дня

    Испания установила причастность властей Марокко к вторжению мигрантов в Сеуту

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Испании Педро Санчес столкнулся с масштабным политическим кризисом после публикации секретного отчета о роли марокканских властей в переброске 72 тыс. мигрантов.

    Глава испанского правительства оказался под жестким давлением парламентариев и партнеров по коалиции, передает Politico.

    Причиной стал доклад Национального центра по иммиграции, в котором утверждается, что спецслужбы Марокко организовали массовый переход нелегалов в автономный город на севере Африки.

    Лидер правоцентристской Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо обвинил власти в сокрытии правды. «Это не было спонтанным миграционным движением, а скорее операцией, которая зародилась в Марокко и координировалась Марокко», – заявил политик.

    Он также призвал к проведению досрочных выборов.

    Ранее Педро Санчес категорически отрицал причастность Рабата к пограничному кризису. Премьер-министр возлагал ответственность за организацию наплыва людей на Россию, Израиль и международные ультраправые группировки. Однако журналисты опубликовали кадры из полицейского отчета, где люди в марокканской форме направляют толпы к границе.

    Скандал спровоцировал массовые протесты более чем в 260 испанских городах. Десятки мэров-социалистов проигнорировали партийную дисциплину и присоединились к митингующим. На фоне приближающихся муниципальных выборов позиции действующего премьера стремительно слабеют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, испанская разведка заблаговременно обнаружила угрозу масштабного прорыва границы в Сеуте.

    Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала премьер-министра Педро Санчеса предателем из-за наплыва нелегалов.

    Накануне полиция Испании открыла предупредительный огонь для разгона палаточного лагеря мигрантов.

    1 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Каллас одернула себя при попытке обвинить Россию в инциденте с БПЛА в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попыталась обвинить Россию в инциденте с беспилотником в Германии, но вовремя остановилась, сославшись на необходимость дождаться данных расследования.

    Каллас едва не связала Москву с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа, передает РИА «Новости». Она вовремя остановилась, отметив необходимость дождаться результатов расследования из Германии.

    «Давайте сначала выслушаем Германию, которая представит новости и информацию и поделится имеющимися у нее разведданными относительно этих атак. И затем, конечно, мы сможем обсудить, что еще можем сделать. Ясно, что Россия также… ну, сейчас я опять напрямую это связываю, но пусть немцы заявят, кто за этим стоит», – сказала Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Ирландии.

    Несмотря на оговорку, глава европейской дипломатии продолжила обвинять Россию в неких «провокациях». Каллас заявила о необходимости сдерживать Москву от дальнейших действий.

    По ее словам, министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить реакцию на подобные инциденты. Также на повестке стоит вопрос ускорения ликвидации «критических пробелов» в военных возможностях государств объединения, чтобы сделать сдерживание более убедительным.

    Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал согласование ответа на инцидент с беспилотником в Лейпциге с партнерами по ЕС и НАТО.

    Российское посольство в Берлине выразило серьезную обеспокоенность нагнетанием антироссийских настроений из-за обнаружения данного аппарата.

    Ранее лидеры Евросоюза в итоговом документе брюссельского саммита возложили на Москву ответственность за любые подобные случаи в Европе.

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    2 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта

    Сальвини: Некоторым странам Европы выгоден конфликт на Украине

    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр транспорта и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о нежелании части европейских государств завершать украинский кризис.

    Сальвини обвинил ряд европейских стран в намеренном затягивании украинского конфликта ради увеличения продаж вооружений, передает РИА «Новости». По его словам, продолжение боевых действий приносит этим странам очевидную выгоду.

    «У меня сложилось впечатление, что некоторые европейские столицы не хотят положить конец конфликту и ищут предлог, чтобы продавать больше оружия», – подчеркнул политик.

    Кроме того, вице-премьер Италии выразил серьезную обеспокоенность в связи с растущей русофобией, которая активно распространяется по странам Европы.

    Напомним, правящая коалиция Италии выдвинула план поэтапного снятия антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на нацеленность европейских стран на продолжение боевых действий.

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова подчеркнула невыгодность заключения мира для государств Евросоюза.

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

    Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

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    31 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море

    Каллас: Европа задержала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море.

    По ее словам, это судно принадлежит к так называемому «теневому флоту» России, передают «Вести». «Нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением международного морского права, был задержан силами операции EUNAVFOR MED IRIN 30 августа в Средиземном море для проверки», – написала политик в социальной сети X.

    Дипломат уточнила, что за последние месяцы это уже шестое подобное судно, прошедшее процедуру досмотра. Дальнейшую борьбу с «теневым флотом» министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить во вторник на встрече в Ирландии.

    В июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о праве России атаковать перевозящие грузы противника суда.

    В конце прошлого года главы МИД европейских стран внесли в черный список 40 подозреваемых в перевозке российских углеводородов кораблей.

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    1 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    ЕК уволила известную антироссийскими заявлениями главу пресс-службы Каллас

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейская комиссия сменила главу пресс-службы внешнеполитического ведомства Анитту Хиппер на австрийца Кристиана Виганда.

    Еврокомиссия назначила нового ведущего представителя внешнеполитической службы ЕС, передает РИА «Новости». Место Хиппер, известной резкими заявлениями в адрес России, занял Виганд, ранее уже работавший в пресс-службе ЕК.

    «Мы прощаемся с Аниттой Хиппер, которая была представителем Еврокомиссии уже во время первого мандата председателя Урсулы фон дер Ляйен, а потом являлась ведущим представителем по иностранным делам», – сообщила на брифинге в Брюсселе главный представитель ЕК Паула Пиньо. Хиппер, регулярно озвучивавшая позицию ЕК по России и украинскому конфликту, на свой последний брифинг вышла в темных очках, объяснив это медицинской необходимостью.

    Новым представителем по европейской внешней политике стал австриец Кристиан Виганд. Он проработал представителем ЕК в Брюсселе около десяти лет, отвечая за различные направления, включая юстицию и верховенство права. До возвращения в брюссельскую пресс-службу Виганд занимал должность исполняющего обязанности главы представительства Еврокомиссии в Австрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства задумали реорганизовать дипломатическую службу ЕС из-за недовольства работой Каи Каллас.

    Политолог Александр Рар рассказал о конфликте главы евродипломатии с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Российский дипломат Константин Долгов назвал бредом регулярные антироссийские заявления эстонского политика.

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    31 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Раскрыто содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

    Politico: В новый пакет антироссийских санкций ЕС включат 1600 физлиц и юрлиц

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники планируют утвердить новые антироссийские санкции, под действие которых попадут 1600 физических и юридических лиц, пишет Politico.

    Очередной список рестрикций станет одним из самых крупных с 2022 года, отмечает Politico, передает РИА «Новости». Ожидается, что европейские лидеры одобрят эти меры на предстоящей встрече в октябре.

    «Стратегия заключается в том, чтобы задействовать все возможные средства», – заявил собеседник издания.

    Кроме того, участники обсуждения вновь подняли вопрос о возможном использовании замороженных российских активов.

    Напомним, европейские власти запланировали утверждение 22-го пакета ограничений на осень.

    В июле Совет ЕС утвердил 21-й раунд антироссийских санкций.

    Перед этим европейские дипломаты столкнулись с нехваткой идей для новых рестрикций.

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    31 августа 2026, 20:40 • Новости дня
    США призвали страны G7 пересмотреть условия торговли с Китаем

    Глава Минфина США Бессент призвал страны G7 пересмотреть условия торговли с КНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр финансов США Скотт Бессент призвал страны «Группы семи» пересмотреть торгово-экономические отношения с Китаем.

    По словам американского министра, значительный профицит Китая во внешней торговле требует изменения подходов со стороны других государств. Бессент считает, что существующие условия торговли с Пекином необходимо скорректировать, передает RT со ссылкой на агентство Bloomberg.

    «Мир не может иметь отношения с Китаем при торговом профиците 1,2 трлн. долл. Остальному миру придется пересмотреть свои условия торговли с Китаем», – подчеркнул глава Минфина США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года Скотт Бессент анонсировал создание американо-китайского торгового совета.

    Ранее министр финансов США пригрозил странам Европы серьезными последствиями за расширение экономических связей с КНР.

    Также глава американского ведомства допускал возможность полного разрыва торговых отношений с Пекином.

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    2 сентября 2026, 11:11 • Новости дня
    Politico: Глобальное потепление сорвало ядерный ренессанс в Европе

    Politico: Изменение климата угрожает планам ЕС по расширению ядерной энергетики

    Politico: Глобальное потепление сорвало ядерный ренессанс в Европе
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Рекордное обмеление европейских рек из-за летней засухи лишило атомные электростанции воды для охлаждения реакторов, поставив под угрозу многомиллиардные планы по расширению отрасли.

    Европейские планы по масштабному расширению ядерной энергетики столкнулись с непредвиденными трудностями из-за аномальной жары и засухи, пишет Politico.

    Экстремальные погодные условия привели к рекордному падению уровня воды в реках, лишив электростанции необходимого охлаждения.

    «Изменение климата делает ядерную энергетику все более непредсказуемой», – заявил профессор истории технологий Шведского королевского технологического института Пер Хегселиус.

    В августе единственная АЭС Болгарии снизила поставки, а Румыния была вынуждена остановить оба своих реактора. Венгрия сократила производство на три четверти, чтобы избежать полного отключения. Во Франции рекордное количество реакторов приостановило работу или снизило мощность.

    Даже при наличии воды повышение ее температуры вынуждает останавливать реакторы из-за экологических норм. В июне Швейцария отключила один реактор, чтобы не сбрасывать подогретую воду и не навредить местной фауне. Дополнительную угрозу представляют лесные пожары, штормы и наводнения, частота которых растет.

    Несмотря на климатические риски, ядерная энергетика переживает возрождение. Европейские страны планируют увеличить мощности на 50% к середине века. Франция намерена потратить 4,3 млрд евро до 2040 года на адаптацию своих АЭС, а новые станции все чаще строят на побережье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа столкнулась с рекордным обмелением рек на фоне сильной жары.

    Румыния отключила реактор атомной электростанции «Чернаводэ» из-за падения уровня воды в Дунае.

    Аномальные погодные условия во Франции привели к остановке трех ядерных реакторов.

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    2 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    Совет ЕС одобрил временное послабление торгового режима с Арменией
    Совет ЕС одобрил временное послабление торгового режима с Арменией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет Европейского союза одобрил временное послабление торгового режима с Арменией на два года, потребовав от Еревана снять барьеры для европейских товаров.

    Совет Европейского союза официально одобрил инициативу Еврокомиссии о временном послаблении торгового режима с Арменией сроком на два года, передает «Московский комсомолец». При этом Брюссель оставил за собой право применять защитные механизмы в случае, если армянский импорт начнет угрожать позициям местных производителей.

    Ключевым требованием к Еревану является полное отсутствие барьеров для ввоза европейских товаров на армянский рынок. В Совете ЕС прямо заявили, что эти шаги предпринимаются в контексте политического противостояния с Россией.

    По оценкам европейских чиновников, новые правила охватят около 80% армянского экспорта. Речь идет о 99% свежих фруктов, овощей и растительной продукции, которую Армения традиционно поставляет в Россию. Однако Ереван будет обязан соблюдать санитарные стандарты ЕС и уважать систему защищенных географических наименований, из-за чего армянский коньяк не сможет продаваться в Европе под этим брендом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз запланировал обнулить тарифы для большинства поставляемых из Армении товаров.

    Ранее Россельхознадзор ввел полный запрет на ввоз подкарантинной армянской продукции в Россию.

    Служба внешней разведки предупредила о неизбежности глубокого экономического кризиса в республике при разрыве с ЕАЭС.

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    2 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен: Киев запросил у ЕС миллиарды евро на ПВО
    Урсула фон дер Ляйен: Киев запросил у ЕС миллиарды евро на ПВО
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Маряи Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Киева на предоставление нескольких миллиардов евро для приобретения систем противовоздушной обороны.

    Украина направила Евросоюзу новый запрос на выделение нескольких миллиардов евро для закупки средств противовоздушной обороны, включая ракеты для американских комплексов Patriot, передает РИА «Новости».

    «Сегодня я могу подтвердить, что мы получили новый запрос на выплату. Речь идет о нескольких миллиардах евро, которые должны покрыть потребности украинской противовоздушной обороны, включая высокотехнологичные системы Patriot PAC-3», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте.

    По ее словам, государства-члены ЕС уже рассматривают запрос. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас отмечала, что переговоры о передаче Киеву ракет Patriot пока не принесли конкретного результата.

    Фон дер Ляйен добавила, что с июня Евросоюз перечислил Украине около 8,5 млрд евро из кредита в 90 млрд евро на закупку беспилотников и ракет. Средства также планируется использовать для приобретения истребителей европейского производства. Россия неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений напрямую вовлекают страны Запада в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для украинской армии из-за правила приоритета европейских производителей.

    Днем ранее руководство Евросоюза выделило Киеву 6,1 млрд евро на приобретение радарных комплексов и боеприпасов.

    До этого украинские власти игнорировали средства противовоздушной обороны в своих запросах по европейской программе военного финансирования.

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    2 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов
    @ Jilmer Postma/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах впервые почти за два года превысила отметку в 900 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в среду утром выросли на 1,8%, достигнув 881,9 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    При этом в ходе торгов котировки превышали отметку в 900 долларов, достигая максимума в 902,5 доллара, что зафиксировано впервые с декабря 2022 года.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 885,9 доллара, показав рост на 2,3%. Динамика рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 866,3 доллара за тысячу кубометров. Значительное удорожание энергоносителей в Европе вызвано конфликтом на Ближнем Востоке.

    В последние месяцы котировки демонстрируют высокую волатильность. По итогам июля расчетные цены выросли почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. Исторический рекорд стоимости газа был установлен в начале весны 2022 года, когда цена достигла 3892 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа стоимость газа на европейских биржах преодолела психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров. В последний день лета цена голубого топлива достигла 840 долларов.

    Накануне биржевые котировки приблизились к уровню 854 долларов за тысячу кубометров.

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    2 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Евросоюз не смог согласовать новые визовые ограничения против россиян

    Каллас: Ряд стран ЕС не поддержал новые визовые ограничения против россиян

    Евросоюз не смог согласовать новые визовые ограничения против россиян
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд стран Европейского союза заблокировал предложение Еврокомиссии о введении новых визовых ограничений против россиян, включая участников спецоперации, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Инициативу внешнеполитической службы Евросоюза не удалось согласовать из-за позиции некоторых государств объединения, сообщила она на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД ЕС в Ирландии, передает ТАСС.

    Каллас пояснила, что предложения по введению новых визовых ограничений против граждан России «обсуждались на встрече» министров иностранных дел. Однако она добавила, что не смогла переубедить страны, которые продолжают выступать против таких мер.

    Кроме того, на встрече в Ирландии обсуждалась очередная попытка экспроприации суверенных активов России. По словам Каллас, министры затронули эту тему, но не пришли ни к каким договоренностям.

    В апреле глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о подготовке запрета на въезд для российских ветеранов спецоперации.

    Позже власти Италии и Франции выступили против данной инициативы из-за рисков повсеместного ограничения поездок россиян.

    В июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала неудачу с введением этих визовых ограничений в новый пакет санкций.

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    1 сентября 2026, 21:43 • Новости дня
    Посол России отверг обвинения в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига

    Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения немецких властей в адрес российских государственных структур в связи с инцидентом в аэропорту Лейпцига. 

    1 сентября Нечаев был вызван в немецкий МИД, где германская сторона заявила протест из-за предполагаемой причастности России к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа, говорится в комментарии российского посольства в ФРГ.

    Как отмечает дипведомство, немецкие власти не представили российскому послу доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения. При этом Берлин связал произошедшее с якобы нарастающими «гибридными атаками Москвы» и объявил о подготовке новых санкционных мер на уровне ЕС и в двустороннем формате.

    В числе заявленных Германией мер – закрытие до 18 сентября генерального консульства России в Бонне и прекращение действия российско-германского межправительственного соглашения 2011 года о деятельности культурно-информационных центров. Последнее решение предполагает закрытие Российского дома науки и культуры в Берлине.

    Сотрудникам генконсульства и Русского дома, а также членам их семей предписано покинуть территорию Германии. Немецкая сторона назвала свои действия «взвешенной и соразмерной» реакцией и выразила надежду, что Москва не станет принимать ответных мер.

    Сергей Нечаев в свою очередь решительно отверг предъявленные Берлином обвинения, назвав их бездоказательными и абсурдными. Посол заявил, что произошедший в аэропорту Лейпцига инцидент используется в политических целях.

    В российском посольстве также заявили, что Нечаев расценивает действия германских властей как беспрецедентную эскалацию в отношениях двух стран.

    «Указал, что озвученные германской стороной меры являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, вся ответственность за которые ляжет на правительство ФРГ», – говорится в комментарии Нечаева.

    Посол также выразил сожаление в связи с продолжением курса Берлина на разрушение прежних механизмов российско-германского взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Власти ФРГ решили закрыть генеральное консульство России в Бонне. Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала достойный ответ на антироссийские действия Берлина.

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    2 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Евросоюз нашел новый способ отобрать замороженные активы России

    В ЕС предложили отдать замороженные активы России в новую юридическую структуру

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские политики планируют переместить суверенные средства России из бельгийского депозитария Euroclear в специально созданную структуру для беспрепятственного финансирования Киева.

    Инициатива направлена на преодоление возражений Брюсселя против использования этих денег, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.

    «Один из планов предполагает устранить опасения Бельгии путем перевода активов из Euroclear в новую юридическую структуру», – отмечает издание.

    Эту идею активно продвигают французский депутат Натали Луазо, бывший министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и британский журналист Хьюго Диксон. На прошлой неделе Луазо повторно направила соответствующее предложение председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    Основная часть заблокированных в Евросоюзе российских средств хранится именно в Euroclear. По информации депозитария, к концу июня на его балансе находилось около 202 млрд евро. Ранее бельгийские власти заблокировали проект использования этих денег для кредитования Украины.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен категорически отверг подобную инициативу, назвав вопрос закрытым для обсуждения. Российская сторона неоднократно называла блокировку активов незаконной и предупреждала о неизбежных судебных разбирательствах в случае их конфискации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные политики разработали план передачи заблокированных российских активов из депозитария Euroclear в новую структуру Евросоюза.

    Из-за сохраняющихся разногласий между странами-участницами Евросоюз отложил дискуссию о передаче замороженных средств Киеву.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен полностью исключил возможность использования этих резервов для поддержки Украины.

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    1 сентября 2026, 16:35 • Новости дня
    Еврокомиссия отказалась ускорять выплату 90 млрд евро Киеву

    ЕК: ЕС не намерен ускорять выплату 90 млрд евро Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз не намерен ускорять процесс перечисления 90 млрд евро Киеву, заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью.

    По ее словам, запланированный объем финансирования будет распределен на два года, как и предполагалось изначально, передает ТАСС.

    «На данный момент, даже понимая все нужды Украины, мы видим, что есть большие потребности, но мы остаемся сосредоточены сейчас на том, чтобы предоставить Киеву выплаты в 90 млрд евро, которые уже являются невероятно амбициозным планом финансирования», – подчеркнула Пинью в ходе брифинга в Брюсселе.

    Глава пресс-службы Еврокомиссии добавила, что выделение средств в рамках утвержденного двухлетнего плана продолжится без изменений.

    Напомним, Еврокомиссия запланировала второй транш макрофинансовой помощи Киеву на сентябрь.

    Европейский союз отказался выделять средства из этой программы на закупку американских систем Patriot.

    Страны Европы возьмут на себя обслуживание данного кредита с ежегодными выплатами процентов в размере трех миллиардов евро.

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    2 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Каллас обвинила Россию в «государственном терроризме»

    Каллас назвала атаку дрона в аэропорту Лейпцига государственным терроризмом

    Каллас обвинила Россию в «государственном терроризме»
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас назвала инцидент с беспилотником в аэропорту Германии «актом государственного терроризма» со стороны России.

    Попытка атаки на аэропорт в Германии может быть расценена как терроризм, поддерживаемый государством, передает Associated Press. Страны Европейского союза сейчас обсуждают возможные ответные меры.

    Накануне правительство Германии возложило на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле, произошедший 4 августа. Тогда рядом с украинским самолетом был обнаружен беспилотник со взрывчаткой, который впоследствии удалось обезвредить. В ответ на это Берлин объявил о закрытии российского консульства и других мерах.

    «Очевидно, что это имеет все признаки государственного терроризма. Вопрос в том, что нам с этим делать», – заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей министров обороны стран ЕС в Ирландии.

    Отметим, что западные чиновники регулярно обвиняют Москву в организации диверсий для дестабилизации ситуации в Европе. В связи с этим Евросоюз планирует ввести новые санкции, добавив в списки еще 1,6 тыс. лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. При этом европейские страны сохраняют осторожность, чтобы избежать открытого конфликта с ядерной державой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев категорически отверг обвинения немецких властей.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас изначально призывала дождаться официальных результатов расследования.

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