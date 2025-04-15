США не исключили разрыв торговых связей с Китаем

Минфин США допустил возможность разрыва экономических отношений с Китаем

Tекст: Денис Тельманов

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности разрыва торговых связей с Китаем, передает ТАСС. По его словам, тарифная политика администрации США не направлена на это, но в будущем крупная договоренность может потребоваться.

Бессент отметил, что никто не считает введенные пошлины жизнеспособными и не хочет их сохранения. Он добавил, что у президента США Дональда Трампа хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

2 апреля Дональд Трамп ввел таможенные пошлины на продукцию из 185 стран, исключив из списка Россию. Универсальные тарифы в 10% начали действовать 5 апреля, а индивидуальные – 9 апреля. Также с 3 апреля введены пошлины в 25% на импортируемые автомобили. Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации и приостановил действие дополнительных пошлин на 90 дней для проведения переговоров.

Попутно тарифы на китайскую продукцию были увеличены до 125% из-за недостаточных усилий Китая, Канады и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила, что в итоге довело пошлины на товары из КНР до 145%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что торговая напряженность между США и Китаем усиливает риски непредвиденных последствий, включая влияние на стоимость акций компаний обеих стран.

Власти Китая намерены сотрудничать с другими странами для противодействия тарифной гегемонии США, чтобы защитить экономическую глобализацию от влияния Вашингтона, заявил заместитель руководителя Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Ван Линцзюнь.

Китай выразил обеспокоенность бесконтрольным развитием искусственного интеллекта в США, подчеркнув, что это может привести к трагическим последствиям, как, например, первый в истории взрыв электрического пикапа в Лас-Вегасе, запланированный с использованием ChatGPT.