Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.0 комментариев
МВФ заявил об усилении геополитических рисков из-за торговых пошлин США и Китая
Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что торговая напряженность между США и Китаем усиливает риски непредвиденных последствий, включая влияние на стоимость акций компаний обеих стран.
В опубликованном докладе организации говорится, что введенные пошлины Вашингтоном и Пекином оказывают значительное воздействие на стоимость акций китайских и американских компаний. МВФ отмечает, что рост геополитических рисков может вызвать перераспределение потоков капитала и спровоцировать резкую коррекцию цен на активы, передает РИА «Новости».
В докладе также говорится, что глобальные геополитические риски значительно возросли, включая возможность военных действий, террористических атак и роста международной напряженности, что ведет к нарушению экономической стабильности. В МВФ подчеркивают, что показатель, объединяющий индикаторы геополитического риска и фрагментации, достиг наивысшего уровня за последние десятилетия.
В воскресенье власти Китая решили сотрудничать с другими странами для противодействия тарифной гегемонии США, чтобы защитить экономическую глобализацию от влияния Вашингтона.
Ранее министр торговли США Говард Лютник сообщил о начале неформальных торговых переговоров между США и Китаем, которые ведутся при помощи посредников. Китайский лидер Си Цзиньпин заявил о необходимости защиты открытой системы многосторонней торговли и стабильности глобальных цепочек поставок на фоне протекционизма отдельных стран.