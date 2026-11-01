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Системы ПВО сбили за день 47 украинских дронов над девятью регионами
Российские системы противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией девяти регионов страны, сообщило Министерство обороны.
Российские системы противовоздушной обороны в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени уничтожили 47 украинских беспилотников в небе над девятью регионами страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны.
В военном ведомстве уточнили, что попытки атак со стороны Вооруженных сил Украины были успешно пресечены над территориями Белгородской, Нижегородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Смоленской и Ростовской областей, а также над Московским регионом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские системы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Тульской областью.
В пятницу силы противовоздушной обороны перехватили 113 украинских дронов над территорией восьми регионов.
Во вторник средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 645 беспилотников.