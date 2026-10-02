Российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу

ВС России освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу

Tекст: Мария Иванова

Об освобождении трех населенных пунктов за последние сутки говорится в канале Max Минобороны.

Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

На прошедшей неделе были взяты под контроль Петропавловка, Лозовая, Хрипуны, Крейдянка, Шабельное, Нестерное, Рубленое Харьковской области.

Накануне установлен контроль над Грачевкой и Сердобино. При этом все попытки противника вырваться из окружения пресечены.

За минувшую неделю в этом районе противник потерял свыше 265 боевиков, девять бронемашин, пять квадроциклов и три наземных робототехнических комплекса.

С начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 352 кв. км территории и 20 населенных пунктов. Уничтожены более 1085 военнослужащих, 32 бронемашины, 18 квадроциклов и 31 наземный робототехнический комплекс.

В Сумской области взяты под контроль Марьино, Уланово, Толстодубово. А накануне был установлен контроль над Малой Рыбицей.

В Харьковской области установлен контроль над Высокой Яругой.

В Харьковской и Сумской областях нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

За последнюю неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 2000 военнослужащих, 21 бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и 11 станций РЭБ.

В результате наступления подразделений группировки «Центр» за неделю были освобождены Нововодяное и Веселое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, егерской бригад, бригадам беспилотных систем ВСУ, морской пехоты и нацгвардии.

В Доброполье подразделения 51-й армии, развивая наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города, продолжают сжимать кольцо окружения формирований 425-го штурмового полка ВСУ, 4-й и 15-й бригад нацгвардии. При этом все попытки противника вырваться из окружения или провести ротацию пресечены.

С начала окружения противника в Доброполье уничтожено свыше 375 боевиков и два пикапа.

Всего же в зоне ответственности группировки «Центр» потери украинских вооруженных формирований за указанный период составили более 3125 военнослужащих, 17 бронемашин, семь орудий полевой артиллерии и восемь станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

В течение недели подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии и теробороны.

При этом потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1510 военнослужащих, 13 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

В течение минувшей недели подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Егоровку в Запорожской области.

Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

Потери противника на этом направлении составили свыше 1740 военнослужащих, 13 броне и пять орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

На прошедшей неделе подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад, бригадаи беспилотных систем и морской пехоты, штурмового полка ВСУ.

Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1360 военнослужащих, девять бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.

На неделе подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

Уничтожены до 220 военнослужащих, бронемашина, артиллерийское орудие и семь станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России взяли под контроль харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое.

Днем ранее они освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку.

А до этого российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку.