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    Как столицу Литвы превратили в зловонную свалку
    Украинским учителям начали задерживать зарплаты
    Жители Киева начали массово покидать город из-за транспортного коллапса
    Минпромторг отчитался о резком росте продаж электромобилей в России
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
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    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026»
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    3 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    2 октября 2026, 17:45 • Новости дня

    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    Минобороны: ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары по дата-центру в Николаеве, обслуживавшему украинские войска, и по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили в Николаеве дата-центр RX-Name, который обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в северо-западной части Черного моря был поражен сухогруз, доставлявший военное имущество в порт Одессы.

    В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе. В понедельник ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.

    Днем ранее российские военные поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием.

    2 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Жители Киева начали массово покидать город из-за транспортного коллапса
    Жители Киева начали массово покидать город из-за транспортного коллапса
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Киева массово покидают украинскую столицу на фоне масштабного транспортного коллапса, при этом количество свободных квартир для аренды стремительно растет, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание «Инсайдер», транспортный коллапс в Киеве образовался из-за перекрытия местными властями движения по крупнейшим мостам через Днепр – Южному, мосту Метро и мосту Патона, передает ТАСС.

    Бывший министр транспорта и связи Украины Василий Шевченко отметил, что пассажиропоток между левым и правым берегами столицы достигает 40 тыс. человек в час. Он подчеркнул, что всего автобусного парка города не хватит для перевозки людей через реку в условиях закрытых мостов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Киеве было перекрыто движение по трем мостам через Днепр.

    В четверг движение по Южному мосту остановили после серии взрывов.

    Комментарии (3)
    2 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Совет обороны Киева экстренно собрался из-за повреждения мостов

    В Киеве экстренно собрали Совет обороны из-за разрушения мостов через Днепр

    Tекст: Вера Басилая

    Городская военная администрация созвала срочное заседание Совета обороны Киева из-за серьезных повреждений столичных переправ.

    Совет обороны Киева проведет срочное совещание из-за повреждения стратегических мостов в столице Украины, передает РИА «Новости».

    В военной администрации города уточнили, что Южный мост получил повреждения дорожного полотна, мостовой опоры, отбойника и защитного бетонного покрытия метрополитена. В настоящий момент специалисты также оценивают масштаб разрушений моста Патона.

    Как сообщили в Минобороны, в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    Власти перекрыли движение по трем автомобильным переправам.

    Стоимость поездки на такси между берегами Днепра в Киеве многократно увеличилась и достигла 50 долларов на фоне закрытия автомобильного движения по трем мостам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новые российские беспилотники атаковали мосты в Киеве.


    Комментарии (2)
    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ

    Новак: Ущерб от атак на российские НПЗ снизился благодаря усилению защиты

    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ
    @ Polozovskyy

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о масштабной работе по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов, что привело к существенному снижению ущерба от атак.

    «Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, министерством обороны по усилению защиты. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже», – заявил Новак, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил создание пассивной защиты и усиление активной обороны с помощью систем ПВО. Это, по его словам, позволяет оперативнее возвращать в строй поврежденное оборудование после ремонтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ростех представил систему защиты заводов от беспилотников.

    В прошлом месяце первый вице-премьер Денис Мантуров призвал усилить защиту российских НПЗ.

    Новак сообщил об усилении защиты российских НПЗ.

    Комментарии (5)
    2 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Мишустин: Члены ЕАЭС покупают газ впятеро дешевле стран Евросоюза
    Мишустин: Члены ЕАЭС покупают газ впятеро дешевле стран Евросоюза
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что государства Евразийского экономического союза покупают газ в несколько раз дешевле по сравнению со странами Европы.

    Мишустин уточнил, что стоимость тысячи кубических метров газа в странах Евразийского экономического союза не превышает 200 долларов, в то время как в Европе этот объем обходится покупателям примерно в 900 долларов, передает ТАСС.

    «Мы создали благоприятные условия для развития наших экономик», – заявил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

    По словам премьер-министра, благодаря действию общего энергетического рынка экономическая выгода для государств ЕАЭС составляет сотни миллионов долларов.

    Глава правительства добавил, что на межправсовете планируется упростить правила информационного обмена и взаимной торговли электроэнергией. Это позволит эффективнее использовать генерирующие мощности союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с премьер-министрами стран ЕАЭС.

    Перед заседанием межправительственного совета главы делегаций сделали совместную фотографию.

    Летом председатель правительства России заявил об увеличении торговли между Россией и государствами союза.

    Комментарии (19)
    2 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Япония ввела санкции против российских компаний и 35 судов

    Tекст: Вера Басилая

    Япония ввела новый пакет санкций в отношении 33 компаний, девяти физических лиц из России, а также впервые – против 35 судов, которые могут быть связаны с Россией.

    Ограничительные меры затрагивают гендиректора «ВНИИР-Прогресс» Владислава Костина, замглавы Ростеха Дмитрия Леликова, топ-менеджера Ростеха Василия Бровко и еще шестерых человек. Среди компаний под санкции попали «Военторг», «ВНИИР-Прогресс», «Алабуга Девелопмент», «Алабуга Машинери», «Уралвагонзавод» и еще 28 организаций. Кроме того, в список включены четыре компании из Турции и ОАЭ, передает ТАСС.

    Впервые Токио ввел санкции против 35 судов, которые японские власти считают связанными с Россией.

    В сопроводительных документах указано, что меры приняты в связи с ситуацией на Украине. Газета «Иомиури» ранее связывала эти шаги с визитом президента Владимира Путина на Итуруп. Посол России в Токио Николай Ноздрев назвал реакцию Японии необоснованным демаршем, подчеркнув, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России.

    Несмотря на позицию властей, опросы крупнейших японских СМИ показывают, что большинство японцев предпочитают диалог с Москвой, а не ужесточение санкций.

    Это первый пакет санкций, принятый при кабинете нынешнего премьер-министра Санаэ Такаити. Предыдущие меры вводились 12 сентября 2025 года при Сигэру Исибе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу японская пресса сообщила о возможных новых санкциях против России.

    В сентябре Япония получила возможность обойти американские санкции в газовой сфере.

    Летом японский депутат Мунэо Судзуки намерен был призвать премьера Санаэ Такаити отменить антироссийские ограничения.

    Комментарии (2)
    2 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Владелец пообещал восстановить горевший в Петербурге особняк Миллера
    Владелец пообещал восстановить горевший в Петербурге особняк Миллера
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владелец горевшего в Петербурге исторического особняка Миллера – компания «ТАС» – выполнит обязательства по сохранению и восстановлению памятника культурного наследия.

    «Как собственник объекта культурного наследия, мы заверяем, что приложим все зависящие от нас усилия, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по сохранению и восстановлению памятника, находящегося в самом сердце Петербурга», – сообщили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

    В компании отметили, что в ходе подготовки к реконструкции исторического здания все демонтируемые предметы охраны были вывезены, а с несъемных элементов сняли слепки. Это поможет специалистам воссоздать элементы здания в первозданном виде.

    В марте 2026 года был подписан договор о предоставлении компании «ТАС» кредитной линии на 768 млн рублей на восстановление особняка Миллера. Срок выполнения работ – конец 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жильцам соседнего с особняком Миллера в Петербурге дома пообещали компенсацию.

    Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту этого пожара.

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    2 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу

    ВС России освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу

    Российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Грачевку и Сердобино в Харьковской области, а также Малую Рыбицу в Сумской области.

    Об освобождении трех населенных пунктов за последние сутки говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

    На прошедшей неделе были взяты под контроль Петропавловка, Лозовая, Хрипуны, Крейдянка, Шабельное, Нестерное, Рубленое Харьковской области.

    Накануне установлен контроль над Грачевкой и Сердобино. При этом все попытки противника вырваться из окружения пресечены.

    За минувшую неделю в этом районе противник потерял свыше 265 боевиков, девять бронемашин, пять квадроциклов и три наземных робототехнических комплекса.

    С начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 352 кв. км территории и 20 населенных пунктов. Уничтожены более 1085 военнослужащих, 32 бронемашины, 18 квадроциклов и 31 наземный робототехнический комплекс.

    В Сумской области взяты под контроль Марьино, Уланово, Толстодубово. А накануне был установлен контроль над Малой Рыбицей.

    В Харьковской области установлен контроль над Высокой Яругой.

    В Харьковской и Сумской областях нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 2000 военнослужащих, 21 бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и 11 станций РЭБ.

    В результате наступления подразделений группировки «Центр» за неделю были освобождены Нововодяное и Веселое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР).

    Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, егерской бригад, бригадам беспилотных систем ВСУ, морской пехоты и нацгвардии.

    В Доброполье подразделения 51-й армии, развивая наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города, продолжают сжимать кольцо окружения формирований 425-го штурмового полка ВСУ, 4-й и 15-й бригад нацгвардии. При этом все попытки противника вырваться из окружения или провести ротацию пресечены.

    С начала окружения противника в Доброполье уничтожено свыше 375 боевиков и два пикапа.

    Всего же в зоне ответственности группировки «Центр» потери украинских вооруженных формирований за указанный период составили более 3125 военнослужащих, 17 бронемашин, семь орудий полевой артиллерии и восемь станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии и теробороны.

    При этом потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1510 военнослужащих, 13 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    В течение минувшей недели подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Егоровку в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1740 военнослужащих, 13 броне и пять орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    На прошедшей неделе подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад, бригадаи беспилотных систем и морской пехоты, штурмового полка ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1360 военнослужащих, девять бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.

    На неделе подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся  поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    Уничтожены до 220 военнослужащих, бронемашина, артиллерийское орудие и семь станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России взяли под контроль харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое.

    Днем ранее они освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку.

    А до этого российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку.

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    2 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    Кличко подтвердил новый взрыв на Южном мосту в Киеве

    Мэр Киева Кличко подтвердил новый взрыв на Южном мосту

    Кличко подтвердил новый взрыв на Южном мосту в Киеве
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил новый взрыв на Южном мосту, на который приходится 90% транзитного трафика между регионами Украины.

    «Мост закрыт для движения автотранспорта и метро», – заявил Кличко в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    На публикуемом Telegram-каналом «Киев info» видео видно, что взрыв произошел на пилоне, к которому крепятся ванты.

    По данным украинских изданий, через этот мост идет значительная часть военных перевозок. Он связывает направления трасс Киев – Одесса, Киев – Чоп и Киев – Харьков. По мосту проложены три полосы для автомобилей в каждую сторону и две колеи линии метро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кличко назвал условие возобновления движения метро по Южному мосту.

    Напомним, российские войска атаковали Южный мост в Киеве. В четверг движение по нему перекрыли после взрывов.

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    2 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области

    Минздрав Запорожской области: Дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи

    Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи, обошлось без пострадавших, сообщило министерство здравоохранения региона.

    «В районе Великой Белозерки беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи. Автомобиль серьезно поврежден», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Запорожской области.

    При атаке ВСУ в регионе погиб водитель скорой помощи.

    Кроме того, украинский беспилотник ударил по скорой помощи в Энергодаре.

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    2 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Украинским учителям начали задерживать зарплаты

    Украинские учителя пожаловались на задержки и неполные выплаты зарплат

    Украинским учителям начали задерживать зарплаты
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Алексей Леонов заявил, что украинские учителя массово жалуются на задержки и неполные выплаты заработных плат.

    Украинские педагоги столкнулись с проблемами при получении заработных плат, пишет издание «Страна». «Очень много пишут преподаватели дошкольного образования, университетов, что где-то цифры не соответствуют заявленным государством. Нужно разбираться, почему первый и второй этапы повышения пошли чуть ли не по плану», – заявил Леонов.

    Парламентарий добавил, что в настоящее время пытается разобраться в причинах возникшей проблемы.

    Летом на Украине выявили факт хищения местным депутатом зарплат учителей на 56 тыс. долларов.

    В прошлом году власти страны отказались повышать выплаты педагогам из-за военных расходов.

    Ранее Владимир Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим. Минфин Украины предсказал рекордный дефицит бюджета.

    Премьер Украины Сергей Корецкий сообщал о заморозке некритичных бюджетных расходов.

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    2 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Взрывы повредили портовую инфраструктуру и склады в Николаеве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава областной военной администрации Георгий Решетилов сообщил, что в Николаеве на юге Украины в результате взрывов пострадала портовая инфраструктура и склады.

    В результате взрывов в Николаеве на юге Украины пострадала портовая инфраструктура, а также склады и производственные помещения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Георгий Решетилов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    При этом чиновник не стал уточнять конкретное назначение поврежденных объектов, а также оценивать масштаб нанесенного инфраструктуре ущерба.

    Ранее украинские средства массовой информации также сообщали о взрывах, прогремевших на территории города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин объяснил логику ударов по портовой инфраструктуре Украины.

    Ранее в Николаеве и Одессе также произошли сильные взрывы.

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    2 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    Сотрудники Минфина впервые получили зарплаты в цифровых рублях

    Минфин России впервые выплатил зарплаты сотрудникам в цифровых рублях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд сотрудников Министерства финансов России по собственному желанию впервые получили заработную плату в цифровых рублях.

    Сотрудники Министерства финансов России, изъявившие такое желание, 1 октября получили заработную плату в цифровых рублях, пишет РИА «Новости». «1 октября 2026 года ряд сотрудников Минфина России впервые получили заработную плату в цифровых рублях. Для перечисления бюджетных платежей они открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России», – заявили в министерстве.

    В ведомстве подчеркнули, что возможность перевода зарплаты в цифровые рубли доступна для всех россиян и происходит исключительно по желанию человека. Широкое использование цифровой нацвалюты в стране началось с 1 сентября.

    Первые расчеты цифровыми рублями при расходах федерального бюджета Минфин и Федеральное казначейство провели в прошлом году. В рамках пилотного проекта были выплачены зарплаты и стипендии, а также проведены некоторые расчеты по госконтрактам на сумму почти 16 млн рублей. С января 2026 года расходы федерального бюджета в цифровых рублях не ограничены определенным перечнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе федеральный бюджет впервые пополнился налогами в цифровых рублях.

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о запуске цифрового рубля в десятках банков.

    Регулятор не зафиксировал случаев мошенничества с новой формой валюты.

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    2 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Захарова прокомментировала слова Мерца о ревизионизме

    Захарова: Обвинивший Россию в ревизионизме Мерц не знает значения этого слова

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, обвиняющий Россию в ревизионизме, не понимает значения этого термина, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова напомнила, что слово «ревизионизм» означает пересмотр устоявшихся теорий или доктрин, передает ТАСС.

    «Какие устоявшиеся теории, доктрины или концепции требует пересмотреть Россия?» – спросила она.

    Дипломат подчеркнула, что Россия выступает против нацизма, фашизма и диктатуры. Захарова поинтересовалась, не поддерживает ли Мерц все эти явления, если он считает их устоявшимися.

    Она также отметила, что Россия уважает итоги Второй мировой войны и Устав ООН, если Мерц имел в виду послевоенное мироустройство.

    Ранее Мерц заявил, что безопасность Европы находится под угрозой из-за «жестокого ревизионизма» России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Захарова назвала Мерца рабом военно-промышленного комплекса.

    Летом она раскритиковала призыв канцлера вернуть мигрантов в Марокко.

    В мае дипломат ответила на слова немецкого политика о визите словацкого премьера Роберта Фицо в Россию.

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    2 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Кличко назвал условие возобновления движения метро по Южному мосту в Киеве

    Кличко: Движение метро по Южному мосту приостановили до решения экспертов

    Tекст: Вера Басилая

    Движение поездов метро по поврежденному Южному мосту в Киеве приостановлено до получения заключения экспертов о его безопасности, заявил мэр города Виталий Кличко.

    «Метрополитен готов возобновить движение по Южному мосту, но после получения экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов, к которым обратилось министерство инфраструктуры», – заявил Кличко в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Он не уточнил, когда именно киевская мэрия рассчитывает получить это заключение.

    По словам пресс-секретаря киевской городской военной администрации Катерины Поп, у Южного моста повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное полотно метрополитена. После этого движение метро и наземного транспорта по мосту было прекращено.

    Как сообщили в Минобороны, в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    В четверг движение по нему перекрыли после взрывов.

    Совет обороны Киева экстренно собрался из-за повреждения мостов.

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    2 октября 2026, 12:16 • Новости дня
    Комбриг ВСУ уехал на фуршет к Зеленскому во время разгрома бригады

    Командир ВСУ уехал на фуршет к Зеленскому во время разгрома под Харьковом

    Tекст: Вера Басилая

    Командир 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Смоляк отправился в Киев на фуршет к Владимиру Зеленскому в тот момент, когда его подчиненные несли массовые потери в Харьковской области.

    В российских силовых структурах сообщили, что отъезд командира совпал с тяжелым положением 159-й бригады ВСУ, солдаты которой массово гибли в окружении. Комбриг в это время находился в Киеве на торжественных мероприятиях в честь дня защитников и защитниц Украины, передает ТАСС.

    Собеседник агентства уточнил, что именно 159-я бригада была выбита из населенных пунктов Сердобино и Грачевка в Харьковской области.

    В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска установили контроль над Грачевкой и Сердобино.

    В четверг в российских силовых структурах заявили об отказе военнослужащих ВСУ выполнять приказы на позициях в Харьковской области.

    До этого авиация ВКС России нанесла удары по скрытым позициям украинских войск под Харьковом.

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