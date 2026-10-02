Хинштейн рассказал о ходе реабилитации после ДТП

Губернатор Курской области Хинштейн избавился от трости после ДТП

Tекст: Валерия Городецкая

Глава региона заявил, что теперь может передвигаться без трости. По его словам, врачи сдержали обещание, и он вновь ходит «на своих двоих ногах», что назвал «давно забытым и очень приятным чувством». Об этом губернатор рассказал в видеообращении на своей странице в «Максе».

Хинштейн проходит реабилитацию в специализированном санатории, где встречает много жителей Курской области. «Ощущение, что никуда из региона не уезжал. Каждый день сталкиваюсь, общаясь с нашими жителями: на процедурах, тренировках», – отметил он.

Губернатор выразил благодарность за пожелания скорейшего выздоровления, подчеркнув, что это придает ему дополнительные силы. Ожидается, что на следующей неделе он вернется к работе в Курске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце врачи настояли на реабилитации Александра Хинштейна вне Курской области.

В феврале он отправился в Москву на реабилитацию после январской аварии.

В январе автомобиль губернатора вылетел в кювет из-за непогоды.