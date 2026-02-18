Хинштейн отправился в Москву на реабилитацию после ДТП

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что направится в Москву для продолжения реабилитации после ДТП. Он подчеркнул, что решение было для него непростым, однако продиктовано необходимостью ускорения восстановления.

По словам Хинштейна, речь не идет о недоверии к курским врачам, наоборот, он выразил благодарность специалистам региона за успешно проведенную операцию и организованное лечение. Губернатор отметил, что сейчас медицинское лечение завершено, впереди только реабилитация.

Он подчеркнул, что ускоренная реабилитация возможна исключительно в специализированном федеральном центре, а такие учреждения расположены только в Москве. Именно поэтому Хинштейн принял решение отправиться в столицу.

Ранее Хинштейн сообщил, что сейчас передвигается только с помощью подручных средств.

Также Хинштейн присоединился к еженедельному заседанию правительства региона дистанционно после перенесенной операции.

Напомним, Хинштейн попал в автомобильную аварию из-за непогоды в Курской области. У него диагностировали множественные переломы.