Объем средств россиян в зарубежных банках снизился впервые за семь лет

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным, опубликованным ТАСС, объем вкладов россиян в зарубежных банках по состоянию на 1 января 2026 года составил 5,98 трлн рублей, что эквивалентно 76,4 млрд долларов. За 2025 год сумма в долларовом выражении уменьшилась на 2,1 млрд долларов, или на 2,7%. Это стало первым сокращением с момента начала публикации сопоставимой статистики в 2019 году. В рублевом эквиваленте снижение оказалось более значительным – на 2 трлн рублей, или на 25,1%, что частично объясняется укреплением рубля к доллару в течение 2025 года.

Статистика Банка России показывает, что начиная с 2018 года объем средств россиян в банках-нерезидентах рос: в рублях он увеличился в 8,5 раза, а в долларах – в 6,3 раза. Наиболее заметный рост произошел в период с 2022 по 2024 годы, когда сумма средств на зарубежных счетах увеличилась с 30,6 млрд до 62,4 млрд долларов за один только 2022 год, а затем продолжила расти более умеренными темпами – на 17,2% в 2023 году и 7,3% в 2024 году. К началу февраля 2025 года максимальный размер средств на зарубежных счетах достигал 78,8 млрд долларов, после чего началось постепенное снижение.

В опубликованных расчетах также отмечается, что сопоставимые данные доступны только с 2019 года, а публиковаться статистика стала с 2018 года.

