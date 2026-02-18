Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.2 комментария
Цивилев: Путин придает большое значение отношениям России и Ирана
Президент России Владимир Путин выделяет стратегическое значение для страны в укреплении сотрудничества с Ираном, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев на встрече в Тегеране.
Президент России Владимир Путин считает развитие отношений с Ираном приоритетным направлением, передает ТАСС. Об этом на встрече с президентом Исламской республики Масудом Пезешкианом заявил российский министр энергетики Сергей Цивилев.
«Российский президент считает отношения с Исламской республикой Иран очень важными для своей страны», – подчеркнул Цивилев.
Встреча состоялась в Тегеране в рамках визита российской делегации. Ранее здесь прошло заседание межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Тегераном.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности России принять излишки обогащенного урана из Ирана.