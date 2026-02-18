Венгрия прекратила поставлять топливо на Украину

Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.2 комментария
Венгрия приостановила экспорт дизельного топлива на Украину
Венгрия остановила экспорт дизельного топлива на Украину после блокировки транзита российской нефти через трубопровод «Дружба», сообщают власти страны.
Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину в ответ на блокировку Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил: «Поставки дизельного топлива на Украину прекращены и не возобновятся до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти по трубопроводу »Дружба« в направлении Венгрии», - цитирует главу ведомства ТАСС.
Согласно заявлению Сийярто, решение принято по итогам заседания правительства страны. Венгерские власти ранее предупреждали об ответных мерах в случае ограничений на поставки нефти по трубопроводу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассматривает возможность экстренного обсуждения альтернативных маршрутов для доставки российской нефти в Венгрию и Словакию после прекращения транзита по трубопроводу «Дружба».
Компания «Укртранснафта» ранее заявила о готовности возобновить транзит нефти по этому маршруту, но отказалась запускать прокачку.
А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Киева по перекрытию поставок российской нефти Венгрии через Украину энергетическим шантажом в отношении члена Евросоюза.