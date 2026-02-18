Взрыв прогремел в военкомате Коломыи на западе Украины

Tекст: Тимур Шайдуллин

В ночь на 18 февраля в здании территориального центра комплектования (военкомата) в городе Коломыя Ивано-Франковской области прогремел взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

По данным пресс-офицера областного военкомата, в результате происшествия никто не пострадал. «На месте работают следователи и взрывотехники», – заявили в сообщении.

Служба безопасности Украины официально подтвердила, что взрыв произошел около 1.15 по местному времени (2.15 мск). В результате повреждено здание ТЦК, однако раненых и погибших нет. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники СБУ и полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Как отметило областное управление СБУ, расследование ведется по статье о теракте. Специалисты занимаются сбором улик и опросом возможных свидетелей. Подробности о характере взрывного устройства пока не разглашаются, сообщает ТАСС.

Ранее в Одессе мужчина ударил ножом сотрудника территориального центра комплектования. До этого в Виннице неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам военкомата.

Жители Киева отмечали, что сумма взятки сотрудникам ТЦК за освобождение от мобилизации достигла 20 тыс. долларов. Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинских военкоматов получают взятки за освобождение от службы, но продолжают отправлять людей в зону боевых действий.