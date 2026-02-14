Зеленский: Трамп хочет заключить мир на Украине «одним большим пакетом»

Зеленский озвучил детали плана Трампа по мирному соглашению на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Детали плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине озвучил глава Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет The Guardian.

Зеленский отметил, что Трамп предпочитает заключать соглашения «одним большим пакетом», как это было с его законопроектом по сокращению бюджетных расходов. По словам Зеленского, подобный подход может не дать Украине реальных гарантий, поэтому он настаивает на поэтапном заключении соглашений.

Зеленский подчеркнул, что хотел бы завершить конфликт как можно быстрее, однако для проведения выборов нужны гарантии безопасности. Он заявил: «Если президент Трамп, и я думаю, что он сможет это сделать, ... заставит Путина заключить перемирие, которое продлится два-три месяца, мы проведем выборы».

Президент Украины выделил три ключевых условия для завершения войны: надежные гарантии безопасности, соглашение о восстановлении страны после конфликта и усиленное давление на Россию. Зеленский добавил, что Трамп может даже предложить ввести «тотальные санкции» против России, включая ограничения на ядерную энергетику и санкции против россиян на Западе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Мюнхене Зеленский заявил, что на Украине не осталось ни одной электростанции без повреждений. Также украинский лидер оговорился, назвав программу PURL «проблемой», а затем исправился.

Кроме того, он оскорбительно прокомментировал позицию премьера Венгрии Виктора Орбана по вопросам поддержки Украины и армии.

Напомним, по мнению американского госсекретаря Марко Рубио, только Вашингтон может инициировать переговоры между Россией и Украиной о прекращении боевых действий.

Он также подтвердил, что американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие во встрече по урегулированию ситуации на Украине, назначенной на 17 февраля в Женеве.



