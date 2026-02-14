В Армении возбудили дело против католикоса всех армян Гарегина II

Tекст: Денис Тельманов

Адвокат Ара Зограбян сообщил о возбуждении уголовного дела против католикоса всех армян Гарегина II. Обвинения связаны с препятствием исполнению судебного решения, в котором фигурирует бывший священнослужитель Арман Сароян, передает ТАСС.

Зограбян назвал произошедшее беспрецедентным событием и отметил, что католикосу запрещен выезд из страны. По словам адвоката, этот запрет рассматривается как попытка помешать участию Гарегина II в предстоящей конференции епископов в Австрии.

Сообщение о возбуждении дела появилось на странице адвоката в Facebook* (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России).

Как писала газета ВЗГЛЯД, армянские священники в Москве вышли на протест против политики армянских властей, которую они называют «богоборческой» и «церковно-захватнической».

В Ессентуках на территории армянской церкви Святой Рипсиме прошла массовая акция в поддержку Армянской Апостольской Церкви, столкнувшейся с давлением со стороны армянских властей.

Москву посетил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, на фоне чего возле посольства Армении в Москве состоялась акция протеста с критикой политики руководства республики, в том числе в отношении церкви.