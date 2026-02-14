Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.3 комментария
Посол сообщил о проживании 35 тыс. россиян на Бали
ПосолТолченов: На Бали и близлежащих островах проживают 35 тыс. россиян
По данным российского дипломата Сергея Толченова, на индонезийском острове Бали и рядом расположенных территориях одновременно находятся около 35 тыс. россиян.
Посол России в Индонезии Сергей Толченов сообщил РИА «Новости», что на Бали и соседних островах сейчас постоянно проживают порядка 35 тыс. граждан России.
Генеральное консульство России в Денпасаре активно занимается содействием в решении различных проблемных ситуаций с участием российских граждан, отметил дипломат.
Толченов уточнил, что генконсульство на Бали пока не может осуществлять полноценные консульские действия.
Для оформления документов и получения консульских услуг россияне должны обращаться в консульский отдел российского посольства в Джакарте.
Там предоставляют весь необходимый спектр услуг в соответствии с российским законодательством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, индонезийские правоохранители проявили интерес к деятельности застройщиков, которые привлекали деньги на строительство апартаментов, но не выполнили обязательства перед инвесторами.
Телеведущие Ксения Собчак и Лариса Гузеева могут быть привлечены к субсидиарной ответственности за долги застройщика Сергея Домогацкого.
На популярных курортах Индонезии распространяется опасная практика использования баллонов с закисью азота Whip Pink, которая может вызывать зависимость и поражение мозга.