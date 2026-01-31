Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.12 комментариев
Врач предупредила туристов о смертельно опасном газе Whip Pink в клубах на Бали
Российских туристов предупредили об опасном газе Whip Pink в клубах на Бали
На популярных курортах Индонезии набирает обороты опасная практика использования баллонов с закисью азота Whip Pink, способная вызвать тяжелые последствия для здоровья, включая зависимость и поражение мозга, отментила индонезийский врач Аиша Путри.
Российским туристам, планирующим поездки на Бали и в другие регионы Индонезии, следует быть особенно осторожными из-за распространения нового опасного развлечения – вдыхания закиси азота из баллонов под названием Whip Pink, передает РИА «Новости».
В туристических районах, таких как Бали, Джакарта и Батам, этот продукт продается свободно, несмотря на то что он не легализован и содержит чрезвычайно высокую концентрацию газа.
Индонезийский врач Аиша Путри объяснила: «Закись азота действительно используется в медицине как анестетик и в пищевой промышленности, например, при выпечке. Однако в данном случае речь идет о неконтролируемом вдыхании газа в больших дозах, что представляет серьезную угрозу для здоровья». По ее словам, кратковременное ощущение эйфории сменяется резким ухудшением состояния, и формируется сильная зависимость.
Медик подчеркнула, что вдыхание закиси азота может привести к гипоксии, повреждению мозга, дегенерации нейронов и поражению внутренних органов. В тяжелых случаях возможны остановка сердца и даже смерть. Уже зафиксированы инциденты с участием инфлюенсеров, демонстрировавших употребление Whip Pink в соцсетях.
Путри особо отметила: «После первого вдоха человек часто не может остановиться. Это крайне опасно и смертельно». Врачи призывают туристов не следовать примеру интернет-знаменитостей и воздерживаться от употребления любых неизвестных веществ и газов, которые могут предлагаться в качестве развлечения в некоторых заведениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские дипломаты начали проверку обстоятельств гибели россиянина на острове Бали.