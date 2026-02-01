Tекст: Катерина Туманова

«Наша цель благородна и справедлива: нам нужно всё сделать для того, чтобы освободить людей, живущих на правобережной части Украины от вторгшегося в их умы и вторгающегося в дальнейшем духа, который навеян западными идеологами», – заявил он ТАСС,

По его словам, иначе всё ведёт к уничтожению личности, идентичности, уничтожению культурных традиций, насаждению чуждых традиций и идей, которые не свойственны людям, проживающим на этой территории.

Сальдо считает освобождение «от вторжения в умы» такой же важной задачей спецоперации, как освобождение территорий.