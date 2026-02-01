Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.14 комментариев
Сальдо указал, что ещё в Херсонской области нуждается в освобождении
Кроме правобережья Днепра в Херсонской области, в освобождении нуждаются умы местных жителей, охваченных западной идеологией, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Наша цель благородна и справедлива: нам нужно всё сделать для того, чтобы освободить людей, живущих на правобережной части Украины от вторгшегося в их умы и вторгающегося в дальнейшем духа, который навеян западными идеологами», – заявил он ТАСС,
По его словам, иначе всё ведёт к уничтожению личности, идентичности, уничтожению культурных традиций, насаждению чуждых традиций и идей, которые не свойственны людям, проживающим на этой территории.
Сальдо считает освобождение «от вторжения в умы» такой же важной задачей спецоперации, как освобождение территорий.