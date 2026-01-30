В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.0 комментариев
WSJ: Молодых контрактников ВСУ отправили на фронт в «гущу наступления России»
Многие украинские военные, подписавшие краткосрочные «молодежные» контракты с ВСУ, были отправлены на наиболее опасные участки фронта для сдерживания наступления российских сил, сообщили СМИ.
Как пишет The Wall Street Journal, речь идет о сотнях молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, которые с прошлого года заключили контракты в рамках специальной программы, чтобы восполнить нехватку пехоты, передает РИА «Новости».
Командование ВСУ направило многих из этих молодых контрактников прямо в зону активных боевых действий, где они столкнулись с огромными потерями. В частности, журналисты WSJ рассказывают о Кирилле Горбенко – еще в прошлом году он давал интервью изданию, а уже в октябре погиб, когда его подразделение шло в сторону Красноармейска. Аналогичная судьба постигла Вячеслава Малеца, одного из первых участников этой программы, который также был убит под Красноармейском.
Издание отмечает, что кроме погибших, многие молодые новобранцы получили тяжелые увечья или остались инвалидами на всю жизнь. По данным газеты, значительная часть этих военнослужащих дезертировала после первых боев.
В пятницу пленный из стрелкового батальона 156-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Александр Радченко рассказал, что, решив добровольно сдаться российским военным, больше всего опасался дронов своих же подразделений.
Ранее военнослужащий украинской территориальной обороны Евгений Шаповал, взятый в плен бойцами российской группировки «Север», рассказал, что был насильно мобилизован несмотря на то, что на одной из рук у него нет пальца.
В понедельник в районе Димитрова группа боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) во главе с темнокожим командиром добровольно сложила оружие и попала в плен.