Верховный суд разрешил заводу в Пензе выпускать водку Nemiroff

Верховный суд разрешил пензенскому заводу использовать бренд Nemiroff

Tекст: Вера Басилая

Суд отклонил жалобу компании Nemiroff Intellectual Property Establishment из Лихтенштейна, которая владеет правами на товарные знаки украинского производителя алкоголя Nemiroff и требовала запретить использование бренда пензенским ООО «Объединенные пензенские водочные заводы», передает РИА «Новости».

Судья Верховного суда Владимир Попов, рассмотрев кассационную жалобу истца, не нашел оснований для пересмотра дела. Nemiroff Intellectual Property Establishment требовала признать действия пензенского завода по производству и продаже алкоголя под брендом Nemiroff после 1 февраля 2022 года нарушением исключительных прав на 35 товарных знаков, включая международные, используемые в оформлении бутылок.

Арбитражный суд Пензенской области еще в феврале 2024 года полностью отклонил иск, а Апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам оставили это решение без изменений. Разбирательство проходило в закрытом режиме, подробности судебных актов не раскрывались.

Украинская компания Nemiroff ранее заявила, что с 28 февраля 2022 года отозвала лицензию на производство своей продукции в России из-за СВО. В свою очередь, пензенский холдинг «Объединенные пензенские водочные заводы» продолжает выпускать более 80 видов напитков и поставляет их в крупнейшие российские сети.

Ранее компания Nemiroff инициировала судебный спор с бывшим партнером после отзыва лицензии на выпуск спиртного в России.

