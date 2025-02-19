Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.3 комментария
Генпрокуратура конфисковала водочные активы украинских экстремистов
Суд конфисковал водочные активы олигархов Бондаревой и Нечитайло в России
Великоустюгский районный суд Вологодской области конфисковал водочные активы украинских олигархов Натальи Бондаревой и Святослава Нечитайло, в том числе Великоустюгский ликеро-водочный завод, в доход государства, стоимостью более 9 млрд рублей.
Великоустюгский районный суд Вологодской области признал украинских олигархов Наталью Бондареву и Святослава Нечитайло, а также управляющего их активами в России Юрия Мокляка экстремистами.
Как сообщает «Коммерсантъ», принадлежащие им водочные активы крупнейшей украинской компании «Баядера Груп» были конфискованы в пользу государства. Стоимость данных активов превышает 9 млрд рублей.
Судебное разбирательство касалось компаний, принадлежащих алкогольному холдингу «Баядера Груп», таких как АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод» (ВУЛВЗ), а также ряд других компаний, включая ООО «Национальные алкогольные традиции» и ООО «Бизнес-Групп». ВУЛВЗ, крупнейшая из перечисленных компаний, была создана на базе предприятия, действующего с 1895 года. В прошлом году завод выпустил 999 тыс. декалитров водки.
Судебный процесс прошел в закрытом режиме и длился один день. Судья Татьяна Казаринова приняла решение о закрытии, ссылаясь на содержащиеся в деле сведения о финансировании ВСУ, что затрагивает вопросы обороны и безопасности России. При этом представители Бондаревой и Нечитайло на заседание не явились, но, по мнению судьи, они были должным образом уведомлены о процессе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следствие ужесточило обвинение совладельцу ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александру Беспалову (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), которому теперь вменяется не только посредничество во взяточничестве, но и содействие террористической деятельности. Также сообщалось, что Россия национализировала связанные с производителем водки «Хортица» компании. В мае в России арестовали принадлежавшие производителю водки «Хортица» активы.