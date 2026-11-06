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Десятки рейсов в Европе совершили экстренные посадки из-за сообщений о бомбах
Reuters: В Европе прервали полеты десятков рейсов из-за сообщений о бомбах
Новая волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков пассажирских рейсов по всей Европе, вынудив некоторые самолеты совершить экстренную посадку в сопровождении истребителей.
Угрозы затронули около 30 рейсов, что привело к незапланированным посадкам и привлечению военной авиации для сопровождения лайнеров в небе над Францией, Болгарией и другими странами, пишет Reuters.
В частности, французские истребители перехватили рейс Aer Lingus из Дублина в Рим после того, как пилот отказался сотрудничать с властями. Власти Испании, Польши и Дании также сообщили об эвакуации пассажиров и проверках самолетов после поступления аналогичных сообщений.
В это же время в ряде европейских стран произошли кибератаки на системы охлаждения в супермаркетах и французские банки крови. Эксперты по кибербезопасности не исключают, что ложные сообщения о минировании призваны проверить реакцию властей на масштабные кризисы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг чешские правоохранительные органы не обнаружили взрывных устройств на борту прибывших в Прагу самолетов. Более десяти рейсов различных европейских авиакомпаний совершили экстренную посадку из-за поступления угроз безопасности. Три самолета приземлились в болгарских аэропортах из-за переданных по электронной почте сообщений о потенциальной опасности.