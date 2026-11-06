  • Новость часаПоставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

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    6 ноября 2026, 10:35 • Новости дня

    Десятки рейсов в Европе совершили экстренные посадки из-за сообщений о бомбах

    Reuters: В Европе прервали полеты десятков рейсов из-за сообщений о бомбах

    Tекст: Игорь Иножарский

    Новая волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков пассажирских рейсов по всей Европе, вынудив некоторые самолеты совершить экстренную посадку в сопровождении истребителей.

    Угрозы затронули около 30 рейсов, что привело к незапланированным посадкам и привлечению военной авиации для сопровождения лайнеров в небе над Францией, Болгарией и другими странами, пишет Reuters.

    В частности, французские истребители перехватили рейс Aer Lingus из Дублина в Рим после того, как пилот отказался сотрудничать с властями. Власти Испании, Польши и Дании также сообщили об эвакуации пассажиров и проверках самолетов после поступления аналогичных сообщений.

    В это же время в ряде европейских стран произошли кибератаки на системы охлаждения в супермаркетах и французские банки крови. Эксперты по кибербезопасности не исключают, что ложные сообщения о минировании призваны проверить реакцию властей на масштабные кризисы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг чешские правоохранительные органы не обнаружили взрывных устройств на борту прибывших в Прагу самолетов. Более десяти рейсов различных европейских авиакомпаний совершили экстренную посадку из-за поступления угроз безопасности. Три самолета приземлились в болгарских аэропортах из-за переданных по электронной почте сообщений о потенциальной опасности.

    6 ноября 2026, 03:57 • Новости дня
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва приготовила дополнительные меры защиты на случай изъятия Евросоюзом основной части замороженных российских активов, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «Наготове дополнительные меры защиты российских интересов на случай, если основная часть наших активов все же будет изъята. Преждевременно раскрывать их суть считаем нецелесообразным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что у Москвы есть чем ответить, и этот «болезненный ответ» будет реализован в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский назвал планы Еврокомиссии присвоить российские активы бесперспективными.

    Биричевский заявил о нарушении международного права при попытках Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры.

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    5 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии

    Посольство: Суд над российским капитаном в Финляндии нарушил морское право

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассмотрение дела российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко в Финляндии противоречит Конвенции ООН по морскому праву, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Судебный процесс противоречит положениям конвенции, поскольку вменяемый экипажу инцидент 31 декабря 2025 года произошел за пределами территориальных вод Финляндии, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

    В диппредставительстве выразили недоумение в связи с вынесенным приговором. Дипломаты отметили невозможность объективного и непредвзятого рассмотрения дела на фоне антироссийской истерии в стране.

    Защита капитана и боцмана судна намерена обжаловать вердикт, добавили в посольстве. Дипмиссия пообещала продолжить оказание всемерного содействия российским гражданам. Окружной суд Хельсинки ранее приговорил Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей.

    В сентябре россиянин отказался признать вину в ходе судебного заседания.

    В январе финский суд запретил члену экипажа задержанного судна покидать страну.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 05:21 • Новости дня
    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине

    Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине

    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки украинского конфликта и может затронуть всю Европу.

    «Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что это будет «большое, прекрасное соглашение», от которого «все будут в восторге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Во вторник спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о высокой оценке миротворческих усилий американского лидера в мире.

    В конце прошлого месяца Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта.

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    5 ноября 2026, 19:12 • Новости дня
    МИД сравнил отказ Венгрии от энергоресурсов из России с выстрелом себе в ногу

    МИД: Отказ Венгрии от энергоресурсов из России станет выстрелом себе в ногу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что отказ Венгрии от российских энергоресурсов станет выстрелом себе в ногу и усугубит экономический кризис.

    Заместитель министра подчеркнул, что за публичными заявлениями об отказе от российских энергоресурсов последует усугубление плачевного экономического и социального состояния в европейских странах, передает РИА «Новости». «Это выстрел себе же в ногу», – заявил Любинский.

    Дипломат выразил уверенность, что Венгрия не сможет найти более выгодных предложений, чем те, которые предоставляет Москва. При этом он указал на отсутствие практических шагов со стороны Будапешта для ведения нормального диалога в энергетической и атомной сферах.

    Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров и детально обсудить накопившиеся вопросы с венгерским правительством для выработки взаимоприемлемых решений, однако адекватной реакции от европейских партнеров до сих пор не последовало, заключил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о планах отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года.

    В мае венгерские власти стали прорабатывать долгосрочный контракт на поставку газа из Румынии для частичной замены российского топлива.

    В марте Будапешт предложил снять ограничения на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен.

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    5 ноября 2026, 20:15 • Новости дня
    Газпром допустил падение производительности газовых хранилищ Европы зимой

    Газпром: Быстрый отбор газа грозит снижением производительности ПХГ Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    Высокие темпы отбора энергоносителя из подземных резервуаров в начале отопительного сезона создают риски для надежного обеспечения европейских потребителей в пиковый зимний период, сообщили в Газпроме.

    Слишком быстрое расходование запасов в начале сезона создает предпосылки для падения максимальной суточной производительности европейских хранилищ в осенне-зимний период, говорится в сообщении Газпрома в Max.

    В российской компании подчеркнули, что сложившаяся ситуация серьезно повышает риски для стабильного газоснабжения потребителей в условиях максимального зимнего спроса.

    Уровень заполненности европейских мощностей на начало сезона отбора оказался на историческом минимуме и составил 74,9%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, на которые ссылается Газпром. Показатель непрерывно падает с 28 октября, при этом 28–29 октября и 1–2 ноября объемы отбора достигли абсолютных максимумов для этих дней за всю историю наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник страны Европы установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ. В понедельник государства региона не смогли заполнить резервуары даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер сделал прогноз о повторении газового кризиса пятилетней давности с аналогичными последствиями для промышленности.

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    5 ноября 2026, 16:49 • Новости дня
    Украинский военный зарезал сослуживца во время подготовки в Словакии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Словакии во время прохождения подготовки один украинский военнослужащий смертельно ранил ножом своего сослуживца, сообщила местная полиция.

    Инцидент произошел в одном из отелей города Тренчин на западе республики, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал plus7dni.pluska. Обоим участникам конфликта 53 года.

    Виновный в смерти задержан полицией, следствие ведет краевое управление полиции в Тренчине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре гражданин Украины, напавший с ножом на священников в Польше, оказался бывшим солдатом ВСУ.

    В том же месяце нетрезвый украинский военнослужащий нанес ножевые ранения трем своим сослуживцам на западе Украины.

    В августе сослуживцы убили мобилизованного украинца под Харьковом.

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    5 ноября 2026, 18:40 • Новости дня
    Лидеры стран Вишеградской группы поддержали процесс расширения Евросоюза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты Словакии, Венгрии, Чехии и Польши на саммите Вишеградской группы в Тренчине с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выступили за расширение сообщества, сообщил глава словацкого государства Петер Пеллегрини.

    «Политика расширения должна и далее оставаться в центре нашего внимания. Существует реальный шанс, что уже в 2027 году будет выработан договор о вступлении Черногории в ЕС. Верим, что эта страна сможет стать членом сообщества в 2028 году», – цитирует Пеллегрини ТАСС.

    При этом он подчеркнул необходимость выполнения всеми странами-кандидатами всех условий для членства без исключения. Такую же позицию выразили другие участники саммита, включая председателя Еврокомиссии.

    На встрече также обсуждалась оптимизация стоимости энергоресурсов в Европе для обеспечения конкурентоспособности промышленности и реакция европейских государств на закупку США энергоносителей у России. Президент Чехии Петр Павел отметил полное единство позиций участников саммита по всем вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос сообщила о возможности подписания договора о вступлении Черногории в Евросоюз в июне 2027 года.

    В среду Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к объединению с сокращенными целевыми показателями.

    В прошлом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с сопротивлением Германии и Франции из-за идеи оформить для Канады статус ассоциированного члена.

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    5 ноября 2026, 12:25 • Новости дня
    Украинский историк высмеяла заявления Киева о силе и единстве Европы

    Историк Гавришко иронично ответила на заявления Киева о единстве Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский историк Марта Гавришко с иронией отреагировала на заявление Владимира Зеленского о превосходстве единой Европы над Россией, указав на тотальную военную зависимость Евросоюза от США.

    Владимир Зеленский ранее заявил о многократном превосходстве объединенной Европы над Россией, однако эти слова вызвали критику на самой Украине, передает ТАСС.

    «Повторяйте за мной: «Мы сильны!» «Европа сильна!» Постойте, постойте, постойте… Трамп, нет! Не выводи войска! Мы имели в виду – сильны духом, а не в военном плане самостоятельны!» – написала Гавришко.

    Историк подчеркнула бессмысленность призывов Зеленского к европейскому единству на фоне нежелания Венгрии и Чехии помогать Киеву с погашением кредитов. Гавришко добавила, что Евросоюз представляет собой 27 стран с разными мнениями и один огромный счет, который никто не готов оплачивать, а сила европейцев сохраняется исключительно за спинами американцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов) признал критическую зависимость Киева от американской помощи в сфере систем раннего предупреждения о воздушных угрозах.

    В прошлом месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поспешно ушла с заседания Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика с критикой финансирования Украины.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о серьезных финансовых трудностях государств Европы из-за оказания помощи киевским властям.

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    5 ноября 2026, 18:27 • Новости дня
    Еврокомиссар назвала срок подписания договора о вступлении Черногории в ЕС

    ЕК: Черногория может подписать договор о вступлении в ЕС в 2027 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Черногория может подписать договор о вступлении в Европейский союз уже в июне 2027 года, сообщила европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос.

    «Для Черногории «дорожная карта» намечает путь к подписанию договора о вступлении, которое может произойти уже в июне 2027 года», – приводит РИА «Новости» заявление Кос.

    Еврокомиссар добавила, что для Албании, Молдавии и Украины процесс вступления в ЕС набирает обороты, при этом определены четкие приоритеты на предстоящий год.

    Ранее правительство Черногории приняло решение об изменениях в постановление о визовом режиме. С 1 ноября гражданам России, Белоруссии, Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в страну требуется виза. В МИД Черногории подчеркнули, что это решение связано с выполнением Подгорицей обязательных критериев для вступления в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посол России в Черногории Александр Лукашик заявил о намерении Подгорицы стать полноправным членом Евросоюза в 2028 году.

    Европейские чиновники подготовили планы интеграции с указанием конкретных сроков завершения переговорных процессов по вхождению в Евросоюз для Киева, Кишинева, Тираны и Подгорицы.

    В августе Евросоюз рассмотрел вариант одновременного вступления Исландии и Черногории в объединение в 2028 году.

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    5 ноября 2026, 16:04 • Новости дня
    Британский военный самолет приземлился в Польше у границы с Украиной

    Военный Airbus ВВС Британии приземлился в польском Жешуве у границы с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских ВВС совершил посадку в польском аэропорту Жешув недалеко от границы с Украиной.

    Борт вылетел из английского города Эймсбери и направился на восток. Он вошел в воздушное пространство Польши и приземлился в Жешуве, передает РИА «Новости».

    Самолеты Airbus A400M Atlas используются в том числе для переброски войск и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Франции совершил посадку в польском аэропорту Жешув.

    Во вторник министерство обороны Великобритании сообщило об участии около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран в учениях для Украины в Польше.

    В прошлом месяце аэропорт Жешува закрыли по требованию военных.

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    5 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Депутат Европарламента от Финляндии попал в базу «Миротворца»

    Депутата Европарламента от Финляндии Хейнялуома внесли в базу «Миротворца»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Данные депутата Европарламента от Финляндии Ээро Хейнялуома внесены в базу украинского сайта «Миротворец».

    Хейнялуома попал в список из-за визитов в Россию в 2015–2016 годах и высказываний в пользу диалога с Москвой в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Администраторы ресурса обвинили парламентария в «актах гуманитарной агрессии» против Украины, манипулировании общественно значимой информацией и распространении «пропаганды».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник еще один депутат Европейского парламента от Германии Маркус Бакхейт оказался в базе данных «Миротворца».

    В прошлом месяце бывшего депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина тоже включили в базу сайта.

    В сентябре данные шести депутатов польского Сейма внесли в базу «Миротворца».

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    5 ноября 2026, 18:38 • Новости дня
    Мерц предложил создать в Евросоюзе запасы критически важного сырья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой создания в Европейском союзе запасов критически важных сырьевых материалов.

    «Мы идем на значительные риски, так как добыча и переработка сырья сосредоточены в весьма ограниченном числе стран. Снизить эти риски – в этом должно помочь государство», – заявил Мерц в Берлине на конференции фонда имени Фридриха Августа фон Хайека. По его словам, государство должно помочь диверсифицировать источники поставок, передает ТАСС.

    Канцлер подчеркнул, что выступает в ЕС с очень конкретным предложением создать запасы критически важного сырья. Без этих материалов невозможно обеспечить производство аккумуляторов, мощных электродвигателей, полупроводников и многих других продуктов, которые будут крайне необходимы в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Маркус Фронмайер назвал Фридриха Мерца безумцем за решение выделить Киеву еще 200 млн евро.

    В тот же день канцлер выдвинул президенту США Дональду Трампу условие пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия президента России Владимира Путина.

    Во вторник Мерц ушел от ответа на вопрос о дополнительной помощи Киеву.

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    6 ноября 2026, 03:17 • Новости дня
    В МИД назвали попытки Запада присвоить активы России бесперспективными

    Замглавы МИД Любинский назвал план ЕК по активам России преступным

    В МИД назвали попытки Запада присвоить активы России бесперспективными
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Планы Еврокомиссии присвоить российские активы абсолютно бесперспективны, заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

    По словам Любинского, Запад продолжит предпринимать попытки присвоить российские активы, передает ТАСС.

    «Это абсолютно бесперспективный путь. Европейские деловые и банковские круги это прекрасно понимают, поэтому ничего и не происходит на самом деле», – заявил замглавы МИД.

    Он подчеркнул, что использование дохода от российских активов против интересов России превращается в преступное действие, за которое нарушители понесут полную ответственность. «Мы это не спустим Европе», – добавил дипломат.

    Любинский считает неизбежным продолжение «потуг тем или иным образом наложить лапу на российские активы», отметив, что отдельные люди «элементарно делают на этом имена», а также зарабатывают деньги на незаконных попытках что-либо украсть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Банк России опротестовал блокировку своих активов в Евросоюзе и обвинил Совет ЕС в превышении полномочий и нарушении законодательства.

    В марте Суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России об оспаривании действий ЕС в отношении суверенных активов регулятора.

    В прошлом году бельгийский депозитарий Euroclear поддержал решение ЕС не использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Украине.

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    5 ноября 2026, 20:05 • Новости дня
    Глава Минобороны Литвы назвал негодной к службе половину призывников страны

    Глава Минобороны Литвы Каунас назвал негодной к службе половину призывников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил о непригодности половины граждан призывного возраста к прохождению срочной военной службы по состоянию здоровья.

    Власти Литвы столкнулись с массовым медицинским освобождением от армии на фоне планов возвращения к всеобщей воинской обязанности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Литва.

    «На заседании Государственного совета по обороне обсуждалась необходимость пересмотра вопроса о 45-50% тех, кто не приходит на службу по состоянию здоровья, действительно ли там существуют такие проблемы со здоровьем», – заявил Каунас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    В сентябре Координационный совет по всеобщей национальной обороне Литвы закрепил планы по переходу к обязательному призыву.

    В мае министр национальной обороны республики Робертас Каунас заявил о начале подготовки к введению всеобщей воинской повинности.

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    5 ноября 2026, 15:04 • Новости дня
    Угрозы безопасности затронули более десяти европейских авиарейсов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более десяти рейсов различных европейских авиакомпаний были вынуждены совершить экстренную посадку в четверг из-за поступления угроз безопасности, в том числе о минировании.

    Большинству затронутых рейсов пришлось экстренно приземлиться, передает РИА «Новости» со ссылкой на европейские СМИ и правоохранительные органы. Так, рейс Aer Lingus, летевший из Дублина в Рим, сел на военной базе Эвре во Франции, а три самолета, направлявшиеся в Софию, приземлились в Болгарии после электронных писем с угрозами.

    Лайнер польской компании LOT, летевший из Варшавы, совершил посадку в Брюсселе. В полиции не стали принимать дополнительных мер после проверки. Финская Finnair сообщила о двух ложных угрозах, из-за которых самолеты сели в Риме и Вене. Чешская полиция зафиксировала угрозы минирования в отношении четырех рейсов, следовавших в Прагу, оценив их уровень как низкий.

    Кроме того, самолет Wizz Air (рейс Милан – Варшава) экстренно сел в Вене. Еще один борт этой же компании, прибывший из Милана в Бухарест, также проверялся из-за угрозы взрыва. Румынская служба информации сообщила, что специалисты не обнаружили опасных предметов, пассажиры были благополучно высажены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пассажирский самолет Airbus A320 направился на авиабазу во Франции после сообщения о минировании.

    В тот же день три лайнера совершили посадку в болгарских аэропортах из-за сообщений о потенциальной опасности.

    Во вторник самолет авиакомпании SAS приземлился в варшавском аэропорту имени Шопена после получения сообщения об угрозе.

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    В Польше раскол лечат национальным страхом

    Соцопросы показали отношение поляков к тому, что одни называют госпереворотом, а другие, наоборот, восстановлением конституционного порядка. Налицо национальный раскол, уврачевать который пытаются, откопав в национальном самосознании страхи о «российской угрозе». Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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