    Зачем в США выдумали «китайское оружие для Ирана»
    Мадьяр пообещал пересмотреть контракты по проекту АЭС «Пакш-2»
    Мадьяр заявил об отказе Венгрии поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС
    Религиовед объяснил возбуждение уголовного дела из-за кальяна на куличе
    Мадьяр заявил о планах продолжить закупки нефти из России
    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии
    Песков заявил о готовности России к диалогу с Венгрией
    Sohu: Путин звонком Пезешкиану показал миру сильную позицию России на Ближнем Востоке
    Британия не поддержала американскую блокаду Ормузского пролива
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Коллективный Запад превращается в просто Запад

    Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    13 апреля 2026, 20:15 • Новости дня

    Банк России обвинил Совет ЕС в нарушении европейских норм

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк России оспорил блокировку своих активов в Евросоюзе и обвинил Совет ЕС в превышении полномочий и нарушении законодательства.

    В иске ЦБ, зарегистрированном в Суде ЕС 27 февраля, говорится, что Совет ЕС превысил свои полномочия, нарушил законодательство и процедуры Евросоюза, а также принял решение без необходимых компетенций, передает ТАСС.

    В документе подчеркивается, что решение о блокировке активов было основано на статье 122 Договора о функционировании Европейского союза, по которой Совет ЕС принимает решения большинством голосов. «Истец утверждает, что данное решение (о блокировании активов) было принято на неверной основе с использованием статьи 122 Договора о функционировании Европейского союза (которая допускает принятие решения в Совете ЕС большинством голосов)», – говорится в заявлении.

    Центробанк России настаивает на том, что подобные меры следует принимать только на основании статьи 215, которая предусматривает единогласное решение всех членов Совета ЕС, поскольку речь идет о запретительных мерах против третьей страны. Банк требует отмены решения о блокировке суверенных активов и возмещения судебных издержек за счет Совета ЕС.

    В декабре Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. в Арбитражный суд Москвы на 18,2 трлн рублей.

    13 апреля 2026, 12:50 • Новости дня
    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе

    Депутат Рады Вениславский сообщил об испытаниях системы перехвата «Орешника»

    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе
    Tекст: Вера Басилая

    На Украине проходят испытания технологий, предназначенных для якобы «перехвата» российских ракет средней дальности «Орешник», сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

    По словам Вениславского, наивысшая эффективность перехвата якобы достигается до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе, передает «Газета.Ru».

    Вениславский сообщил, что подразделения Главного управления разведки Украины дважды осуществляли секретные запуски ракетоносителей, первый раз достигнув высоты более 100 км, а второй – 204 км. По его словам, в стране создается система «воздушный космодром», предназначенная для запуска и перехвата ракет «Орешника» в космосе.

    Депутат добавил, что создание полноценных Космических сил на Украине запланировано в ближайшие три-пять лет. Ожидается, что новая система повысит возможности страны по противодействию российским ракетным средствам в ходе военного конфликта.

    Ранее украинские каналы сообщили о вероятной атаке российского ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, Львову и Староконстантинову в ближайшее время.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель.

    В то же время Зеленский сообщил о невозможности уничтожения этого оружия существующими системами обороны.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для блокировки комплекса «Орешник».

    13 апреля 2026, 08:26 • Новости дня
    На Западе предупредили о ловушке для ЕС из-за ухода Орбана

    Die Weltwoche: Мадьяр сохранит жесткую позицию по Украине

    На Западе предупредили о ловушке для ЕС из-за ухода Орбана
    Tекст: Вера Басилая

    ЕС попал в ловушку, празднуя победу Петера Мадьяра на выборах в Венгрии, поскольку преемник Виктора Орбана выступает против поставок оружия и скептически относится к вступлению Киева в НАТО и Евросоюз, сообщает Die Weltwoche.

    Европа оказалась в сложном положении после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, передает РИА «Новости».

    По данным швейцарской газеты Die Weltwoche, несмотря на ликование Евросоюза, новый венгерский лидер Петер Мадьяр придерживается позиций, которые сильно расходятся с курсом Брюсселя. Отмечается, что «ЕС сейчас попадает в ловушку».

    Основной проблемой для Евросоюза, по мнению автора Die Weltwoche, станет позиция Мадьяра по Украине. Политик не поддерживает вступление Киева в ЕС и НАТО, негативно относится к идее поставок вооружения и неоднократно высказывал скептицизм в отношении украинского вопроса. Газета отмечает, что Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан, поэтому Брюсселю не стоит ожидать значительных перемен во внешней политике Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах.

    Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку.

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    13 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии

    Песков: Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии
    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль не планирует поздравлять председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Венгрия входит в перечень стран, поддержавших антироссийские санкции, что и стало причиной отказа от официального поздравления, передает РИА «Новости».

    «Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», – сказал Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

    Он также напомнил, что ранее Россия вела диалог с проигравшим выборы премьер-министром Виктором Орбаном.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

    Напомним, проевропейская партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, одержала победу на выборах в Венгрии.

    Мадьяр анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана, а также пообещал восстановить полноправное участие страны в ЕС и НАТО. Кроме того, он заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    13 апреля 2026, 00:46 • Новости дня
    Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО
    Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО
    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что намерен укрепить демократию и восстановить участие страны в европейских и трансатлантических структурах.

    Мадьяр, выступая на митинге в Будапеште, отметил, что его партия добилась значительного успеха, изменив «систему Орбана», передает ТАСС.

    «Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО», – сказал Мадьяр.

    Обработаны данные 95,63% голосов, следует из информации Венгерского избирательного офиса. «Тиса» сохраняет 137 мест из 199, правящий альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» под руководством премьера Виктора Орбана – 55 мест, у крайне правой «Нашей Родины» – семь мест, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    13 апреля 2026, 10:05 • Новости дня
    NYT: Поражение Орбана не решит проблем ЕС
    NYT: Поражение Орбана не решит проблем ЕС
    Tекст: Вера Басилая

    Победа оппозиции на выборах в Венгрии открывает путь к разморозке кредита на 90 млрд евро для Украины, но ключевые разногласия в ЕС, где нужно единство, включая расширение Евросоюза, могут выйти на поверхность, сообщает The New York Times.

    Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии вызвало оживленную реакцию среди лидеров Евросоюза, которые видят в этом возможный поворотный момент после многолетних разногласий между Будапештом и Брюсселем, пишет The New York Times.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Сердце Европы сегодня бьется сильнее в Венгрии». Победа оппозиционной партии под руководством Петера Мадьяра может изменить подход Венгрии к ЕС и НАТО.

    Петер Мадьяр обозначил стремление к более тесным отношениям с Брюсселем, напомнив, что выборы прошли в годовщину референдума о вступлении Венгрии в ЕС. Новый лидер, по данным издания, намерен разблокировать кредит на 90 млрд евро для Украины, который ранее был заморожен из-за позиции Орбана. Эксперты отмечают, что это важный сдвиг для Европы, но напоминают, что многие проблемы сохраняются.

    Несмотря на более дружественный тон, партия Мадьяра остается скептичной по ряду европейских инициатив, в частности, по энергетике и миграции. Он подчеркивает, что Венгрия должна снизить зависимость от российских энергоносителей, но считает необходимым сохранить закупки из России. Кроме того, в ЕС остаются и другие спорные вопросы, требующие единогласия, такие как расширение блока.

    Правительство Орбана часто становилось препятствием для европейских решений – от санкций против России до ограничений прав ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) в Венгрии. Венгерские власти также подвергались критике за утечки информации в Кремль. Эксперты отмечают, что сотрудничество с ЕС может стать для Венгрии шансом получить замороженное финансирование на сумму до 10 млрд евро и воспользоваться возможностями для модернизации армии.

    Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. И есть много областей, где Венгрия была лишь одним из тех голосов, которые «сеют раздор». Теперь же другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия, – включая расширение ЕС – могут выйти на поверхность.

    «Это упрощает ситуацию: нет систематического шантажа», – сказал Эрик Морис, политический аналитик Европейского политического центра, имея в виду частые препятствия, которые создавал Орбан. «Но это не упрощает ситуацию».

    В период избирательной кампании венгерские власти обвиняли ЕС во вмешательстве, но европейские чиновники такие обвинения отвергали. После победы Мадьяра лидеры ЕС выразили надежду на новую эпоху отношений с Венгрией, подчеркнув её важную роль в составе объединённой Европы.

    Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах. Лидер победившей оппозиции Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Издание Die Weltwoche писало, почему ЕС оказался в ловушке после победы Петера Мадьяра на выборах в Венгрии.

    13 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение всех упавших дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Обнаруженные за последние две недели четыре беспилотника в Финляндии оказались украинскими и были обезврежены, заявил старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи.

    По словам Лохи, все четыре беспилотника, которые упали на территории Финляндии за последние две недели, оказались украинскими, передает РИА «Новости».

    В субботу полиция Финляндии обнаружила очередной беспилотник в районе общины Иитти на юго-востоке страны. Аппарат нес боеприпас, который был обезврежен контролируемым взрывом, уточнили правоохранители.

    Лохи отметил, что все инциденты с найденными дронами относятся к одной совокупности событий. Он также не исключил, что подобные случаи могут повториться в будущем.

    В конце марта в Финляндии зафиксировали три падения украинских беспилотников. Два из них нашли возле города Коувола, один из аппаратов имел неразорвавшийся боеприпас.

    Премьер-министр страны Петтери Орпо назвал падение аппаратов серьезным нарушением территориальной целостности.

    Ранее финское агентство STT сообщило об украинском происхождении трех упавших беспилотников.

    Пограничная служба Финляндии обнаружила еще один дрон на льду озера Пюхяярви.

    13 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем
    Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр поблагодарил Россию и Китай за принятие результатов парламентских выборов в Венгрии.

    Он подчеркнул, что Москва и Кремль, а также Пекин проявили уважение к выбору венгерских граждан, передает РИА «Новости».

    «Я благодарю всех за поздравления, я также вижу, что Москва и Кремль, а также Пекин высказались. Я благодарю их за то, что они с уважением отнеслись к решению венгерских избирателей, и за то, что они открыты к прагматичному сотрудничеству, как и Венгрия. Потому что география есть география», – заявил Мадьяр на пресс-конференции.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

    13 апреля 2026, 16:08 • Новости дня
    Суд вынес приговор бывшему мужу блогера Лерчек

    Бывший муж блогера Лерчек Чекалин получил семь лет колонии

    Суд вынес приговор бывшему мужу блогера Лерчек
    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин был взят под стражу в Гагаринском суде Москвы.

    Суд признал Чекалина виновным в выводе свыше 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов и приговорил его к семи годам колонии, передает РИА «Новости».

    Оглашение приговора началось с задержкой более трех часов.

    Напомним, прокурор в суде потребовала назначить Артему Чекалину 7 лет 6 месяцев колонии и штраф почти 197 млн рублей по делу о переводе средств в ОАЭ.

    Ранее Чекалин признал свою вину в налоговом преступлении. Его супруга Валерия Чекалина (Лерчек) выбыла из судебного процесса в середине марта по решению Гагаринского суда. Уголовное дело совпало с ее четвертой беременностью, а вскоре после родов в конце февраля врачи диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ноге и, предположительно, в легких.

    16 марта защита и обвинение совместно ходатайствовали о приостановке дела из-за тяжелого состояния Чекалиной. Суд удовлетворил это прошение, производство было приостановлено, а сама Чекалина освобождена из-под домашнего ареста.

    13 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Мадьяр заявил об отказе Венгрии поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не намерена поддерживать ускоренное вступление Украины в Европейский союз, сообщил лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр.

    «Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС», – приводит Bloomberg слова Мадьяра, передает «Интерфакс».

    Он также подчеркнул, что Будапешт готов обсуждать с другими странами Евросоюза вопрос о предоставлении Украине кредита на сумму 90 млрд евро.

    Ранее Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии.

    Газета Politico писала, что победа Мадьяра сулит проблемы главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

    13 апреля 2026, 17:45 • Новости дня
    Дмитриев: Отказ от российского газа обошелся ЕС в 26 млрд долларов за полтора месяца

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Российского фонда прямых инвестиций отметил, что увеличение расходов Евросоюза на энергию составило 26 млрд долларов за полтора месяца.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что энергетические потери Евросоюза связаны с отказом от российских поставок газа, передает РИА «Новости». По его словам, решение Урсулы фон дер Ляйен отказаться от использования надежной и доступной российской энергии привело к росту расходов ЕС на энергию на 26 млрд долларов только за последние полтора месяца.

    Дмитриев подчеркнул: «Это примерно 130 долларов на домохозяйство ЕС, и это лишь начало, поскольку нехватка топлива начинается на этой неделе».

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что кризис на Ближнем Востоке оказывает серьезное влияние на экономику Евросоюза. Она также сообщила, что Еврокомиссия предложит использовать нефтяные резервы ЕС, чтобы стабилизировать цены на фоне энергетического кризиса.

    На фоне эскалации вокруг Ирана и фактической блокировки Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного газа, большинство стран мира фиксируют рост цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупреждали о возможных затяжных экономических последствиях из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе, несмотря на объявленное перемирие между США и Ираном.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил реакцию Евросоюза и Британии на энергокризис с сюжетом фильма «Не смотрите наверх». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кризис на Ближнем Востоке серьезно влияет на экономику Евросоюза.

    13 апреля 2026, 16:29 • Новости дня
    Песков: Отношениям России и ЕС уже некуда дальше ухудшаться

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отношения России с Евросоюзом уже достигли минимальной точки и не могут стать хуже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, дальнейшего ухудшения быть не может: «Хуже не могут... Дальше некуда», – подчеркнул он в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков заявил, что Россия заинтересована в поддержании добрых отношений с Венгрией и со всеми странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр занял пост премьер-министра Венгрии и объявил о намерении как можно скорее принять антикоррупционные законы для разблокировки средств Евросоюза.

    После победы на выборах он пообещал «вернуть Венгрию в европейское сообщество» и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    13 апреля 2026, 10:52 • Новости дня
    AP: Европейские лидеры празднуют победу Мадьяра на выборах в Венгрии
    AP: Европейские лидеры празднуют победу Мадьяра на выборах в Венгрии
    Tекст: Мария Иванова

    Триумф оппозиционера Петера Мадьяра над правившим 16 лет Виктором Орбаном вызвал волну воодушевления в Евросоюзе, ожидающем скорейшего потепления отношений с Будапештом.

    Многие европейские лидеры расценили результаты голосования как возможность ослабить позиции премьер-министра Виктора Орбана, который долгое время блокировал инициативы ЕС, передает AP News.

    Так, испанский премьер Педро Санчес отметил, что «сегодня Европа побеждает и европейские ценности побеждают».

    Мадьяр сообщил, что получил поздравления от президента Франции Эммануэля Макрона, генсека НАТО Марка Рютте, канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В своей речи он подчеркнул, что Венгрия хочет снова жить и быть европейской страной. При этом он избегал четких позиций по спорным вопросам, таким как поддержка Украины.

    Даже союзники Орбана, такие как премьер-министры Чехии и Словакии Андрей Бабиш и Роберт Фицо, поздравили Мадьяра и выразили готовность к сотрудничеству.

    Итальянский премьер Джорджа Мелони также поздравила победителя, поблагодарив Орбана за годы совместной работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении страны на европейский путь.

    Лидер победившей оппозиции Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие государства в Евросоюзе и НАТО.

    13 апреля 2026, 14:23 • Новости дня
    Захарова обвинила Германию в цинизме при выплатах блокадникам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выплаты со стороны Германии адресованы только блокадникам еврейского происхождения, что является «циничным подходом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она подчеркнула, что компенсации получают лишь те, кто смог доказать свою еврейскую национальность, тогда как остальные жертвы нацистской Германии остаются без поддержки, передает РИА «Новости». «Мы добиваемся равного отношения к жертвам Третьего рейха», – отметила дипломат.

    Официальный представитель МИД также заявила о готовности к совместной работе с общественными организациями Израиля по сохранению исторической памяти. По словам Захаровой, Россия открыта к диалогу и сотрудничеству в этой сфере.

    Захарова добавила, что российская сторона пытается донести до министерства иностранных дел Израиля важность признания вклада красноармейцев всех национальностей, в том числе евреев, в борьбе против нацизма. Она подчеркнула, что рост антисемитизма и неонацизма в современной Европе связан с попытками игнорировать и искажать память о героях Второй мировой войны.

    В январе Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал Германию за отказ от выплат компенсаций всем пережившим блокаду Ленинграда.

    13 апреля 2026, 17:22 • Новости дня
    Площадь пожара на Невском проспекте достигла 600 квадратных метров

    Пожар на чердаке дома на Невском проспекте достиг 600 квадратных метров

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Петербурга пожар на чердаке жилого дома на Невском проспекте распространился на 600 квадратных метров, огонь охватил мансардные помещения.

    Площадь пожара на чердаке здания по адресу Невский проспект, дом 65 в центре Петербурга составила 600 квадратных метров, передает РИА «Новости». По информации городского главного управления МЧС, ранее пожар охватывал только 100 квадратных метров, но затем распространился по деревянной обрешетке на мансарду.

    В ведомстве отметили: «По уточненной информации, в шестиэтажном жилом здании размером 30 на 40 метров происходит горение чердака на площади 600 квадратных метров».

    Как сообщили в пресс-службе МЧС России, тушение осложняется сложной конструкцией здания и высокой пожарной нагрузкой.

    В 16.01 по московскому времени пожару был присвоен номер три сложности. На данный момент сведений о пострадавших нет. Для ликвидации возгорания привлечены 10 единиц техники и 45 сотрудников МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на чердаке шестиэтажного жилого дома в центре Петербурга на Невском проспекте вспыхнул пожар.

    В Московском районе Петербурга огонь охватил четыре квартиры, из здания эвакуировали 30 человек.

    13 апреля 2026, 16:38 • Новости дня
    Россия начала финальную ротацию персонала на АЭС «Бушер»

    Лихачев: Россия начала финальную ротацию персонала на АЭС «Бушер»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия приступила к финальной ротации персонала на атомной электростанции «Бушер» в Иране, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Сегодня в 8.00 утра мы начали финальную ротацию на станции «Бушер». Сто восемь человек сейчас двигаются в сторону Исфахана, идет все по плану», – сказал он, передает ТАСС.

    На станции остались 20 сотрудников, среди которых руководитель филиала, его заместители, представители блока безопасности и инженерно-технические специалисты. Они отвечают за сохранность оборудования и присматривают за российским городком, находящимся рядом с объектом.

    Ранее Лихачев рассказал о просьбе Ирана ускорить перезапуск проекта АЭС «Бушер».

    На прошлой неделе из Еревана в Москву вылетел спецрейс с сотрудниками АЭС «Бушер».

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Венгры предпочли Орбану «мягкого националиста»

    Выборы в Венгрии ознаменовали конец 20-летнего правления партии «Фидес», из которых 16 лет страной руководил Виктор Орбан. По предварительным итогам, оппозиционная партия «Тиса» получит 138 мест в парламенте, а ее лидер Петер Мадьяр займет пост премьер-министра. Почему Виктор Орбан, который заручился поддержкой США, потерпел поражение и как новая власть Венгрии будет строить отношения с Россией? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

