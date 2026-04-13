Банк России обвинил Совет ЕС в нарушении европейских норм
Центральный банк России оспорил блокировку своих активов в Евросоюзе и обвинил Совет ЕС в превышении полномочий и нарушении законодательства.
В иске ЦБ, зарегистрированном в Суде ЕС 27 февраля, говорится, что Совет ЕС превысил свои полномочия, нарушил законодательство и процедуры Евросоюза, а также принял решение без необходимых компетенций, передает ТАСС.
В документе подчеркивается, что решение о блокировке активов было основано на статье 122 Договора о функционировании Европейского союза, по которой Совет ЕС принимает решения большинством голосов. «Истец утверждает, что данное решение (о блокировании активов) было принято на неверной основе с использованием статьи 122 Договора о функционировании Европейского союза (которая допускает принятие решения в Совете ЕС большинством голосов)», – говорится в заявлении.
Центробанк России настаивает на том, что подобные меры следует принимать только на основании статьи 215, которая предусматривает единогласное решение всех членов Совета ЕС, поскольку речь идет о запретительных мерах против третьей страны. Банк требует отмены решения о блокировке суверенных активов и возмещения судебных издержек за счет Совета ЕС.
В декабре Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. в Арбитражный суд Москвы на 18,2 трлн рублей.