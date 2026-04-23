Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

Tекст: Ольга Никитина

Главные церковные праздники мая 2026 года

Май 2026 года богат на важные православные события. В этом месяце отмечаются сразу два из двенадцати главных (двунадесятых) праздников, а также несколько особо почитаемых дней памяти святых.

9 мая – День поминовения усопших воинов. Это особая дата, установленная Русской православной церковью в 1994 году. В этот день во всех храмах совершаются заупокойные богослужения и панихиды по всем воинам, жизнь свою за веру и Отечество положившим. Смысл этого дня – молитвенная память о погибших защитниках, особенно о героях Великой Отечественной войны.

21 мая – Вознесение Господне. Это один из 12 главных (двунадесятых) праздников православного календаря. Отмечается на 40-й день после Пасхи и всегда приходится на четверг. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. Праздник знаменует окончание земного служения Иисуса Христа и Его восхождение на небо, открывающее путь к спасению каждому верующему.

31 мая – День Святой Троицы (Пятидесятница). Это второй двунадесятый праздник мая, отмечаемый на 50-й день после Пасхи. В 2026 году Троица приходится на 31 мая. Праздник посвящен сошествию Святого Духа на апостолов, что считается днем рождения Церкви Христовой.

Православный календарь на май 2026 по дням

1–10 мая

1 мая – память святого Иоанна Солунского, а также празднование Максимовской иконы Божией Матери. В этот день верующие вспоминают подвиг мученика, пострадавшего за веру в IV веке.

2 мая – день блаженной Матроны Московской, одной из самых почитаемых святых XX века. В 2026 году 2 мая – годовщина ее праведной кончины, последовавшей в 1952 году. Тысячи верующих обращаются к ней с молитвами о помощи, исцелении и семейном благополучии.

3 мая – память мученика Гавриила Белостокского (Заблудовского). Святой, пострадавший в XVII веке, почитается как покровитель детей.

4 мая – день памяти мучеников Ианнуария и других пострадавших с ним, а также преподобного Феодора Санаксарского.

5 мая – память преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского, жившего в VI–VII веках и прославившегося даром чудотворения.

6 мая – день памяти великомученика Георгия Победоносца, одного из самых почитаемых святых в православном мире. Святой Георгий – покровитель воинов и земледельцев, его образ – символ победы добра над злом.

7 мая – память мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов, пострадавших за веру в III веке.

8 мая – день памяти апостола и евангелиста Марка, автора второго Евангелия, сподвижника апостолов Петра и Павла.

9 мая – поминовение усопших воинов. Это особый день молитвы о всех погибших защитниках Отечества. Также в этот день совершается память святителя Стефана, епископа Великопермского, просветителя народа коми.

10 мая – память святого Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня, принявшего мученическую смерть.

11–20 мая

11 мая – день памяти апостолов Иасона и Сосипатра, учеников апостола Павла.

12 мая – память девяти мучеников Кизических, пострадавших за веру в III веке.

13 мая – день памяти апостола Иакова Зеведеева, одного из 12 ближайших учеников Христа.

14 мая – память пророка Иеремии, одного из великих ветхозаветных пророков, а также празднование иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

15 мая – день памяти святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, выдающегося богослова и защитника православия, а также благоверных князей Бориса и Глеба – первых русских святых.

16 мая – память мучеников Тимофея и Мавры, супругов, принявших мученическую смерть за веру в начале IV века.

17 мая – день памяти преподобной Пелагии, подвизавшейся в V веке.

18 мая – память великомученицы Ирины, пострадавшей в IV веке.

19 мая – день памяти праведного Иова Многострадального, ветхозаветного праведника, образца терпения и веры.

20 мая – праздник Явления Креста Господня в небе над Иерусалимом (в память о знамении IV века).

21–31 мая

21 мая – один из главных праздников года – Вознесение Господне. Также в этот день совершается память апостола и евангелиста Иоанна Богослова – любимого ученика Христа, автора Евангелия и Апокалипсиса.

22 мая – перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари, совершившееся в 1087 году. Также в этот день – память пророка Исаии, одного из величайших ветхозаветных пророков.

23 мая – день памяти апостола Симона Зилота (Кананита), одного из 12 апостолов.

24 мая – день равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, просветителей славян и создателей славянской азбуки.

25 мая – память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, жившего в Смутное время.

26 мая – день памяти мученицы Гликерии, пострадавшей во II веке.

27 мая – память мученика Исидора, по преданию, воина, принявшего смерть за веру.

28 мая – день памяти преподобного Пахомия Великого, основателя общежительного монашества.

29 мая – память преподобного Феодора Освященного, ученика Пахомия Великого, и преподобного Ефрема Перекомского, новгородского чудотворца.

30 мая – день памяти апостолов Андроника и Иунии, учеников апостола Павла. Также в 2026 году на 30 мая приходится Троицкая родительская суббота – день особого поминовения усопших, предшествующий празднику Святой Троицы.

31 мая – День Святой Троицы (Пятидесятница) – один из важнейших праздников православного календаря, завершающий пасхальный цикл. В этот день Церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов и рождение христианской Церкви.

Вознесение Господне 21 мая 2026: смысл и традиции

Вознесение Господне – это праздник, который ежегодно отмечается на 40-й день после Пасхи. В 2026 году он приходится на 21 мая. В этот день православные вспоминают событие, описанное в Евангелии: после Своего Воскресения Спаситель в течение 40 дней являлся ученикам, укрепляя их веру, а затем на горе Елеон в присутствии апостолов вознесся на небо.

Духовный смысл праздника – в прославлении человеческой природы Христа, которую Он вознес к Богу Отцу. Церковь учит: Вознесение открывает каждому верующему путь в Царствие Небесное. Праздничный цикл длится 10 дней – предпразднство, сам праздник и восемь дней попразднства.

В этот день верующие стремятся посетить праздничную литургию. Церковный устав не предусматривает постных ограничений. В народной традиции было принято печь обрядовое печенье в виде «лесенок» – символов пути на небеса.

День Святой Троицы 31 мая 2026: что означает праздник

Пятидесятница, или День Святой Троицы, отмечается на 50-й день после Пасхи. В 2026 году этот великий праздник приходится на 31 мая. Согласно книге Деяний апостолов, на пятидесятый день после Воскресения Христова на апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков. Они получили дар говорить на разных языках и отправились проповедовать Евангелие по всему миру.

Это событие считается днем рождения Церкви Христовой. Праздник называется Троицей, потому что в этот день верующие прославляют три ипостаси Бога – Отца, Сына и Святого Духа. В православных храмах в этот день совершаются особые торжественные богослужения. Храмы и дома верующих принято украшать зелеными ветвями березы, полевыми цветами и свежей травой – символами обновленной жизни и сошедшей на мир благодати Святого Духа.

Поминовение усопших воинов 9 мая

Память всех воинов, за веру и Отечество жизнь свою положивших, совершается Русской православной церковью 9 мая. Эта традиция была установлена в 1994 году. В этот день во всех храмах после литургии служатся заупокойные панихиды. Также 9 мая Церковь чтит память святителя Стефана Великопермского – просветителя народа коми, жившего в XIV веке.

Самые почитаемые святые мая 2026

2 мая – Матрона Московская. Блаженная старица, жившая в XX веке, – одна из самых любимых святых у православных россиян. К ней обращаются с молитвами о здоровье, помощи в житейских нуждах, заступничестве.

6 мая – Георгий Победоносец. Великомученик, почитаемый как покровитель воинов и земледельцев. Его образ – символ победы добра над злом.

21 мая – Иоанн Богослов. Апостол и евангелист, автор четвертого Евангелия и Апокалипсиса, любимый ученик Христа.

22 мая – Николай Чудотворец. В этот день Церковь вспоминает перенесение мощей святителя из Мир Ликийских в итальянский город Бари в 1087 году. Святитель Николай – один из самых почитаемых святых во всем мире.

24 мая – Кирилл и Мефодий. Равноапостольные братья, создатели славянской письменности, просветители славян.

Какие посты и ограничения действуют в мае 2026

Май 2026 года – время Пятидесятницы. После Пасхи, которая в 2026 году праздновалась 12 апреля, поста нет вплоть до праздника Святой Троицы (31 мая). В этот период Церковь не предписывает постных ограничений, однако в среду и пятницу верующим рекомендуется воздерживаться от скоромной пищи в память о страданиях Христа.

Как правильно провести церковные праздники в мае

В дни великих церковных праздников, таких как Вознесение Господне и День Святой Троицы, верующим рекомендуется отложить суетные дела и посвятить время духовной жизни. В первую очередь – посетить праздничное богослужение, причаститься Святых Христовых Таин. Важно совершать дела милосердия: помогать нуждающимся, подавать милостыню. В эти дни особенно следует избегать ссор, осуждения и злословия. Праздники установлены для того, чтобы мы могли отдохнуть от трудов и обратиться душой к Богу и ближним.