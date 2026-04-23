    Немецкий автопром бросили в печь милитаризации Германии
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США
    Германия представила стратегию по созданию сильнейшей армии Европы
    Объявлен глобальный ренессанс атомной энергетики через 40 лет после Чернобыля
    Песков призвал не верить слухам о перестановках в правительстве
    Число рекомендованных к увольнению работников в России увеличилось на 43%
    NYT: Европейские политики объединились против Трампа
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро
    QatarEnergy объявила о начале экспорта СПГ из Техаса
    Сергей Миркин
Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    Антон Крылов
Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    Анна Долгарева
Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    23 апреля 2026, 10:55 • Справки

    Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    Главные церковные праздники мая 2026 года

    Май 2026 года богат на важные православные события. В этом месяце отмечаются сразу два из двенадцати главных (двунадесятых) праздников, а также несколько особо почитаемых дней памяти святых.

    9 мая – День поминовения усопших воинов. Это особая дата, установленная Русской православной церковью в 1994 году. В этот день во всех храмах совершаются заупокойные богослужения и панихиды по всем воинам, жизнь свою за веру и Отечество положившим. Смысл этого дня – молитвенная память о погибших защитниках, особенно о героях Великой Отечественной войны.

    21 мая – Вознесение Господне. Это один из 12 главных (двунадесятых) праздников православного календаря. Отмечается на 40-й день после Пасхи и всегда приходится на четверг. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. Праздник знаменует окончание земного служения Иисуса Христа и Его восхождение на небо, открывающее путь к спасению каждому верующему.

    31 мая – День Святой Троицы (Пятидесятница). Это второй двунадесятый праздник мая, отмечаемый на 50-й день после Пасхи. В 2026 году Троица приходится на 31 мая. Праздник посвящен сошествию Святого Духа на апостолов, что считается днем рождения Церкви Христовой.

    Православный календарь на май 2026 по дням

    1–10 мая

    1 мая – память святого Иоанна Солунского, а также празднование Максимовской иконы Божией Матери. В этот день верующие вспоминают подвиг мученика, пострадавшего за веру в IV веке.

    2 мая – день блаженной Матроны Московской, одной из самых почитаемых святых XX века. В 2026 году 2 мая – годовщина ее праведной кончины, последовавшей в 1952 году. Тысячи верующих обращаются к ней с молитвами о помощи, исцелении и семейном благополучии.

    3 мая – память мученика Гавриила Белостокского (Заблудовского). Святой, пострадавший в XVII веке, почитается как покровитель детей.

    4 мая – день памяти мучеников Ианнуария и других пострадавших с ним, а также преподобного Феодора Санаксарского.

    5 мая – память преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского, жившего в VI–VII веках и прославившегося даром чудотворения.

    6 мая – день памяти великомученика Георгия Победоносца, одного из самых почитаемых святых в православном мире. Святой Георгий – покровитель воинов и земледельцев, его образ – символ победы добра над злом.

    7 мая – память мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов, пострадавших за веру в III веке.

    8 мая – день памяти апостола и евангелиста Марка, автора второго Евангелия, сподвижника апостолов Петра и Павла.

    9 мая – поминовение усопших воинов. Это особый день молитвы о всех погибших защитниках Отечества. Также в этот день совершается память святителя Стефана, епископа Великопермского, просветителя народа коми.

    10 мая – память святого Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня, принявшего мученическую смерть.

    11–20 мая

    11 мая – день памяти апостолов Иасона и Сосипатра, учеников апостола Павла.

    12 мая – память девяти мучеников Кизических, пострадавших за веру в III веке.

    13 мая – день памяти апостола Иакова Зеведеева, одного из 12 ближайших учеников Христа.

    14 мая – память пророка Иеремии, одного из великих ветхозаветных пророков, а также празднование иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

    15 мая – день памяти святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, выдающегося богослова и защитника православия, а также благоверных князей Бориса и Глеба – первых русских святых.

    16 мая – память мучеников Тимофея и Мавры, супругов, принявших мученическую смерть за веру в начале IV века.

    17 мая – день памяти преподобной Пелагии, подвизавшейся в V веке.

    18 мая – память великомученицы Ирины, пострадавшей в IV веке.

    19 мая – день памяти праведного Иова Многострадального, ветхозаветного праведника, образца терпения и веры.

    20 мая – праздник Явления Креста Господня в небе над Иерусалимом (в память о знамении IV века).

    21–31 мая

    21 мая – один из главных праздников года – Вознесение Господне. Также в этот день совершается память апостола и евангелиста Иоанна Богослова – любимого ученика Христа, автора Евангелия и Апокалипсиса.

    22 мая – перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари, совершившееся в 1087 году. Также в этот день – память пророка Исаии, одного из величайших ветхозаветных пророков.

    23 мая – день памяти апостола Симона Зилота (Кананита), одного из 12 апостолов.

    24 мая – день равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, просветителей славян и создателей славянской азбуки.

    25 мая – память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, жившего в Смутное время.

    26 мая – день памяти мученицы Гликерии, пострадавшей во II веке.

    27 мая – память мученика Исидора, по преданию, воина, принявшего смерть за веру.

    28 мая – день памяти преподобного Пахомия Великого, основателя общежительного монашества.

    29 мая – память преподобного Феодора Освященного, ученика Пахомия Великого, и преподобного Ефрема Перекомского, новгородского чудотворца.

    30 мая – день памяти апостолов Андроника и Иунии, учеников апостола Павла. Также в 2026 году на 30 мая приходится Троицкая родительская суббота – день особого поминовения усопших, предшествующий празднику Святой Троицы.

    31 мая – День Святой Троицы (Пятидесятница) – один из важнейших праздников православного календаря, завершающий пасхальный цикл. В этот день Церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов и рождение христианской Церкви.

    Вознесение Господне 21 мая 2026: смысл и традиции

    Вознесение Господне – это праздник, который ежегодно отмечается на 40-й день после Пасхи. В 2026 году он приходится на 21 мая. В этот день православные вспоминают событие, описанное в Евангелии: после Своего Воскресения Спаситель в течение 40 дней являлся ученикам, укрепляя их веру, а затем на горе Елеон в присутствии апостолов вознесся на небо.

    Духовный смысл праздника – в прославлении человеческой природы Христа, которую Он вознес к Богу Отцу. Церковь учит: Вознесение открывает каждому верующему путь в Царствие Небесное. Праздничный цикл длится 10 дней – предпразднство, сам праздник и восемь дней попразднства.

    В этот день верующие стремятся посетить праздничную литургию. Церковный устав не предусматривает постных ограничений. В народной традиции было принято печь обрядовое печенье в виде «лесенок» – символов пути на небеса.

    День Святой Троицы 31 мая 2026: что означает праздник

    Пятидесятница, или День Святой Троицы, отмечается на 50-й день после Пасхи. В 2026 году этот великий праздник приходится на 31 мая. Согласно книге Деяний апостолов, на пятидесятый день после Воскресения Христова на апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков. Они получили дар говорить на разных языках и отправились проповедовать Евангелие по всему миру.

    Это событие считается днем рождения Церкви Христовой. Праздник называется Троицей, потому что в этот день верующие прославляют три ипостаси Бога – Отца, Сына и Святого Духа. В православных храмах в этот день совершаются особые торжественные богослужения. Храмы и дома верующих принято украшать зелеными ветвями березы, полевыми цветами и свежей травой – символами обновленной жизни и сошедшей на мир благодати Святого Духа.

    Поминовение усопших воинов 9 мая

    Память всех воинов, за веру и Отечество жизнь свою положивших, совершается Русской православной церковью 9 мая. Эта традиция была установлена в 1994 году. В этот день во всех храмах после литургии служатся заупокойные панихиды. Также 9 мая Церковь чтит память святителя Стефана Великопермского – просветителя народа коми, жившего в XIV веке.

    Самые почитаемые святые мая 2026

    2 мая – Матрона Московская. Блаженная старица, жившая в XX веке, – одна из самых любимых святых у православных россиян. К ней обращаются с молитвами о здоровье, помощи в житейских нуждах, заступничестве.

    6 мая – Георгий Победоносец. Великомученик, почитаемый как покровитель воинов и земледельцев. Его образ – символ победы добра над злом.

    21 мая – Иоанн Богослов. Апостол и евангелист, автор четвертого Евангелия и Апокалипсиса, любимый ученик Христа.

    22 мая – Николай Чудотворец. В этот день Церковь вспоминает перенесение мощей святителя из Мир Ликийских в итальянский город Бари в 1087 году. Святитель Николай – один из самых почитаемых святых во всем мире.

    24 мая – Кирилл и Мефодий. Равноапостольные братья, создатели славянской письменности, просветители славян.

    Какие посты и ограничения действуют в мае 2026

    Май 2026 года – время Пятидесятницы. После Пасхи, которая в 2026 году праздновалась 12 апреля, поста нет вплоть до праздника Святой Троицы (31 мая). В этот период Церковь не предписывает постных ограничений, однако в среду и пятницу верующим рекомендуется воздерживаться от скоромной пищи в память о страданиях Христа.

    Как правильно провести церковные праздники в мае

    В дни великих церковных праздников, таких как Вознесение Господне и День Святой Троицы, верующим рекомендуется отложить суетные дела и посвятить время духовной жизни. В первую очередь – посетить праздничное богослужение, причаститься Святых Христовых Таин. Важно совершать дела милосердия: помогать нуждающимся, подавать милостыню. В эти дни особенно следует избегать ссор, осуждения и злословия. Праздники установлены для того, чтобы мы могли отдохнуть от трудов и обратиться душой к Богу и ближним.

    Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только нефтяной и газовый рынки. На рынке цветных металлов наблюдается самый масштабный шок предложения с 2000-х годов. Почему заводы в Персидском заливе остановились, и кто оказался в уязвимом положении из-за дефицита алюминия, без которого не полетит ни один самолет и не поедет ни один автомобиль? Подробности

