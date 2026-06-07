В Ставропольском крае в ДТП погибли четыре человека

Tекст: Дарья Григоренко

«Прокуратурой края организована проверка по факту ДТП в Минераловодском округе. По предварительным данным, днем 07.06.2026 на автодороге Минеральные Воды – Александровское произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате погибли четыре человека, есть пострадавший», – сообщили в надзорном ведомстве, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на одной из дорог Ставропольского края в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека.

В январе при встречном ДТП в Шпаковском округе региона скончались четверо граждан.

Осенью прошлого года в Минераловодском округе микроавтобус с детьми попал в смертельную аварию.