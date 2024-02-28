Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

Журналист Такер Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

Tекст: Денис Тельманов

«Мои адвокаты перед тем, как я улетел, сказали что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», – рассказал Карлсон в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что его адвокаты – это «люди, которые работают на одну из крупнейших юридических фирм».

По словам Карлсона, после этого он связался с главным адвокатом, который уточнил, что все будет зависеть от заданных Путину вопросов.

«Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», – передал Карлсон слова своего адвоката. При этом он подчеркнул, что не чувствовал себя в России в опасности.