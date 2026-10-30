Жители Киева и пригородов остались без электричества более чем на 10 часов

Жители Киева и пригородов остались без света более чем на 10 часов

Tекст: Вера Басилая

Жители Теремков, части Голосеевского района Киева, а также Вишневого и Софиевской Борщаговки находятся без света более 10 часов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

В Борисполе электроснабжение отсутствует уже 12 часов. Отключения продолжаются с самого утра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения потребителей в Киеве и трех украинских областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

В четверг в Днепропетровске после серии взрывов и поражения энергетической инфраструктуры возникли серьезные проблемы с электричеством и водоснабжением.

Руководство дошкольных учреждений Киева попросило по возможности не приводить детей зимой из-за вероятного отсутствия электричества, отопления и воды.