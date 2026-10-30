Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Жители Киева и пригородов остались без электричества более чем на 10 часов
Жители Киева и пригородов остались без света более чем на 10 часов
Некоторые районы Киева и его пригороды, включая Борисполь, остаются без электроснабжения более 10 часов, сообщают украинские СМИ.
Жители Теремков, части Голосеевского района Киева, а также Вишневого и Софиевской Борщаговки находятся без света более 10 часов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.
В Борисполе электроснабжение отсутствует уже 12 часов. Отключения продолжаются с самого утра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения потребителей в Киеве и трех украинских областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
В четверг в Днепропетровске после серии взрывов и поражения энергетической инфраструктуры возникли серьезные проблемы с электричеством и водоснабжением.
Руководство дошкольных учреждений Киева попросило по возможности не приводить детей зимой из-за вероятного отсутствия электричества, отопления и воды.