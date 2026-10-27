Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

Tекст: Алексей Дегтярёв

Удар был нанесен по предприятиям, которые производят и хранят крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты большой и средней дальности, указало ведомство в Max.

Также поражены объекты транспортной инфраструктуры в Киеве, логистический центр в Харьковской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о повреждении инфраструктуры метрополитена и Южного моста в Киеве.

В понедельник российские беспилотники нанесли удары по объектам энергетики Украины и электроподстанции в Харькове.

Российские военные поразили логистические центры, порты страны и доставлявший военное имущество сухогруз.