Пленные бойцы ВСУ пожаловались на обман в украинской армии

Пленные украинские военнослужащие рассказали об обмане в рядах ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Многие украинские военные больше не верят в пропаганду, что в России издеваются над пленными, поэтому хотят сдаться.

«Огромное количество людей с той стороны готовы сдаться в плен, чтобы избежать этого ужаса, этого беспредела, который творится», – передает РИА «Новости» слова Быкова.

Он добавил, что украинцы, кроме принудительной силовой мобилизации, страдают также от обмана со стороны командиров. По словам Быкова, многие из пленных рассказывали, что их обманывали и вместо тренировочной базы отправляли сразу на фронт.

Священнослужитель отметил, что российский солдат отличается от остальных тем, что сохраняет в себе нравственность. По его словам, это качество проявляется также в отношении к военнопленным солдатам противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

В тот же день сдавшийся в плен украинский военнослужащий Александр Евмин заявил о хаотичной стрельбе колумбийских наемников в Харьковской области.

Взятый в плен в районе Краматорска Виталий Вишнев рассказал о нахождении в окружении на протяжении нескольких месяцев.