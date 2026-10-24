Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.7 комментариев
Пленные бойцы ВСУ пожаловались на обман в украинской армии
Пленные украинские военнослужащие рассказали об обмане в рядах ВСУ
Пленные украинские военные рассказали о беспределе и обмане в рядах ВСУ, а также о желании многих сослуживцев сдаться российской армии, сообщил помощник командира Добровольческого корпуса «Южной» группировки войск иерей Дмитрий Быков.
Многие украинские военные больше не верят в пропаганду, что в России издеваются над пленными, поэтому хотят сдаться.
«Огромное количество людей с той стороны готовы сдаться в плен, чтобы избежать этого ужаса, этого беспредела, который творится», – передает РИА «Новости» слова Быкова.
Он добавил, что украинцы, кроме принудительной силовой мобилизации, страдают также от обмана со стороны командиров. По словам Быкова, многие из пленных рассказывали, что их обманывали и вместо тренировочной базы отправляли сразу на фронт.
Священнослужитель отметил, что российский солдат отличается от остальных тем, что сохраняет в себе нравственность. По его словам, это качество проявляется также в отношении к военнопленным солдатам противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.
В тот же день сдавшийся в плен украинский военнослужащий Александр Евмин заявил о хаотичной стрельбе колумбийских наемников в Харьковской области.
Взятый в плен в районе Краматорска Виталий Вишнев рассказал о нахождении в окружении на протяжении нескольких месяцев.