Лантратова и команда Мелании Трамп начали переговоры о помощи Алешкам

Tекст: Вера Басилая

«Ради спасения мирных жителей необходимо снять украинскую блокаду Алешек. Люди все еще отрезаны от обеспечения продовольствием, водой и медикаментами. Это пожилые, женщины, дети. По этой тяжелой ситуации находимся на связи с американской стороной и командой Мелании Трамп», – сообщила Лантратова.

По ее словам, американская сторона выразила готовность помочь городу, сейчас идут сложные переговоры о доставке гуманитарных грузов и эвакуации населения.

Причиной гуманитарного кризиса стала искусственно созданная ВСУ блокада. Украинские дроны и дистанционно установленные мины препятствуют доставке помощи, поэтому людям приходится приносить продукты в руках или везти на велосипедах. Кроме того, последняя волонтерская колонна на машинах с надписью «Люди» была уничтожена украинскими ударами.

Уполномоченный подчеркнула, что прекращение атак ВСУ позволит эвакуировать нуждающихся. Российская сторона делает все возможное для спасения мирных жителей вне зависимости от их политических убеждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Москва и Вашингтон договорились о контактах между Лантратовой и Меланией Трамп.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник допустил пользу «женской дипломатии» для спасения жителей Алешек.

В четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Киев в бесчеловечной медиакампании вокруг города.