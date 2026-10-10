  • Новость часаВ «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ИИ поможет экономике России зарабатывать больше
    Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави»
    Реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Львова
    Боец ВС России в одиночку ликвидировал шестерых солдат ВСУ
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    Песков озвучил главную тему разговора Путина и Трампа
    Axios: США пригрозили лишить Киев разведданных
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    Додик пообещал поднять вопрос о прокладке трубопровода для российского газа
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    17 комментариев
    10 октября 2026, 15:34 • Новости дня

    Лантратова обсудила с командой Мелании Трамп спасение жителей Алешек

    Лантратова и команда Мелании Трамп начали переговоры о помощи Алешкам

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что ведет переговоры с командой первой леди США Мелании Трамп для организации гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей из находящихся под украинской блокадой Алешек.

    «Ради спасения мирных жителей необходимо снять украинскую блокаду Алешек. Люди все еще отрезаны от обеспечения продовольствием, водой и медикаментами. Это пожилые, женщины, дети. По этой тяжелой ситуации находимся на связи с американской стороной и командой Мелании Трамп», – сообщила Лантратова.

    По ее словам, американская сторона выразила готовность помочь городу, сейчас идут сложные переговоры о доставке гуманитарных грузов и эвакуации населения.

    Причиной гуманитарного кризиса стала искусственно созданная ВСУ блокада. Украинские дроны и дистанционно установленные мины препятствуют доставке помощи, поэтому людям приходится приносить продукты в руках или везти на велосипедах. Кроме того, последняя волонтерская колонна на машинах с надписью «Люди» была уничтожена украинскими ударами.

    Уполномоченный подчеркнула, что прекращение атак ВСУ позволит эвакуировать нуждающихся. Российская сторона делает все возможное для спасения мирных жителей вне зависимости от их политических убеждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Москва и Вашингтон договорились о контактах между Лантратовой и Меланией Трамп.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник допустил пользу «женской дипломатии» для спасения жителей Алешек.

    В четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Киев в бесчеловечной медиакампании вокруг города.

    9 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России
    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России
    @ Public domain

    Tекст: Антон Антонов

    Минфин немедленно выдаст временную лицензию на поставки российского дизельного топлива, сообщило американское ведомство.

    «Сегодня, по указанию президента Трампа, Управление по контролю за иностранными активами немедленно выпускает временную генеральную лицензию, позволяющую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок», – сообщило ведомство в X.

    В самой лицензии американского Минфина указывается, что Вашингтон разрешает все операции, «связанные с продажей, доставкой, разгрузкой или импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США». Разрешение действует до 7 апреля 2027 года, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дональд Трамп заявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива в США и на мировой рынок.

    В понедельник Трамп обвинил власти Украины в росте цен на бензин в США.

    Комментарии (26)
    10 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Львова

    АиФ: Реактивный российский беспилотник «Герань» впервые достиг Львова

    Реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Львова
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские реактивные беспилотники «Герань» впервые долетели до Львова на западе Украины, сообщили украинские мониторинговые каналы.

    Утром в субботу во Львове объявили воздушную тревогу, после чего жители услышали взрыв, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на местные СМИ.

    Позднее во Львовской областной военной администрации заявили об уничтожении воздушной цели, оснащенной реактивным двигателем, вблизи города.

    Военные паблики отмечают, что появление реактивного беспилотника в районе Львова может свидетельствовать о расширении географии их применения на Украине.

    Кроме того, минувшей ночью и утром удары беспилотников «Герань» были зафиксированы в Днепропетровске, Николаеве, Киеве, Ивано-Франковске, Луцке, а также в Харьковской, Черниговской, Львовской и Полтавской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские войска нанесли удар по цехам сборки дронов ВСУ в Черниговской области. В четверг российские «Герани» поразили логистический центр и подстанции на Украине. До этого Вооруженные силы России нанесли удар по складу БПЛА ВСУ в Черниговской области.

    Комментарии (4)
    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост
    Воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате воздушной атаки получил повреждения железнодорожный мост, было остановлено движение поездов, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В результате вражеской воздушной атаки на Ростовскую область ранен мужчина», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он добавил, что пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

    По словам губернатора, в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов, жителей эвакуировали, идет ликвидация возгораний.

    «Поврежден железнодорожный мост. Движение поездов в обоих направлениях остановлено. Информация о пострадавших уточняется. Экстренные службы работают на месте происшествия», – сказано в сообщении.

    Кроме того, в Батайске БПЛА попал в незаселенную многоэтажку.

    Слюсарь уточнил, что на местах происшествий работают экстренные службы. В регионе продолжает работать система ПВО, сохраняется опасность атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что БПЛА атаковали Ростов, началось возгорание.

    Слюсарь сообщил об уничтожении почти 20 беспилотников над Ростовской областью.

    Комментарии (6)
    9 октября 2026, 23:09 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов

    Путин и Трамп обсудили поставки российской нефти и нефтепродуктов в США

    Путин и Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    «При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике», – сказано в заявлении президента России, опубликованном на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора двух лидеров.

    Комментарии (21)
    10 октября 2026, 00:33 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Ушаков: Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что цели и задачи СВО неизменны, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Естественно, большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине», – сказал Ушаков.

    Российский лидер подробно изложил позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине и мерам ответа на террористические атаки киевского режима, «сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта», передает РИА «Новости».

    «Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию для достижения долгосрочного устойчивого мира», – сказал Ушаков.

    Ушаков добавил, что российская сторона подчеркнула бесперспективность попыток Киева ударами вглубь России остановить наступление российских войск.

    Помощник президента также заявил, что российские войска «полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед» по всей линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит достигать целей специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования.

    Комментарии (13)
    10 октября 2026, 00:50 • Новости дня
    Ушаков о разговоре Путина и Трампа: Никто не хотел класть трубку

    Ушаков рассказал о дружеском полуторачасовом разговоре Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что полуторачасовой телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошел в дружественной атмосфере, но отказался «раскрыть в деталях обсуждавшиеся президентами конкретные вопросы».

    «Что касается самого содержания разговора, то я, конечно, не смогу удовлетворить, уважаемые коллеги, ваше любопытство и раскрыть в деталях обсуждавшиеся президентами конкретные вопросы», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    По словам Ушакова, Трамп сразу тепло поздравил Путина с днем рождения, неформально высказал пожелания успехов и благополучия, а также передал привет от своей супруги Меланьи, передает РИА «Новости».

    Ушаков отметил, что президент США отложил ряд заранее запланированных на пятницу мероприятий, чтобы смог состояться этот телефонный разговор. Путин поблагодарил американского коллегу за поздравления и теплые слова в свой адрес.

    Путин подчеркнул, что российская сторона ценит внимание, которое президент США и его команда уделяют диалогу с Россией, несмотря на занятость внутриполитическими и ближневосточными делами.

    «Одним из примечательных моментов беседы, я все-таки отмечу это, были слова благодарности нашего президента в адрес первой леди США за ее активную гуманитарную деятельность, в частности за ее вклад в усилия по воссоединению детей с семьями, разделенными в ходе украинского конфликта», – сообщил помощник президента.

    Он добавил, что Трамп, говоря о спорте, признал заслуги Александра Овечкина перед мировым хоккеем и что стороны выразили удовлетворение работой действующих между странами каналов коммуникации по линии администраций, спецслужб и других профильных ведомств.

    Помощник президента рассказал, что подготовка разговора началась 7 октября, когда во второй половине дня состоялся звонок спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

    «Он просил передать президенту России Владимиру Владимировичу Путину сердечные поздравления и наилучшие пожелания от президента США Дональда Трампа», – сказал Ушаков.

    По его словам, Уиткофф сообщил, что американский лидер хотел лично поздравить Путина по телефону, после чего стороны начали искать подходящее время в графиках президентов с учетом разницы во времени между Москвой и Вашингтоном и запланированного вылета российского лидера утром 8 октября на саммит СНГ в Туркменистан.

    Ушаков добавил, что Уиткофф попросил добавить к поздравлениям свои собственные пожелания, а также пожелания зятя американского президента Джареда Кушнера, подчеркнув искреннее уважение к российскому лидеру и надежду на скорую встречу.

    «Весьма насыщенный и, я бы сказал, дружественный разговор президентов продолжался полтора часа. Никто не хотел класть трубку», – рассказал помощник президента. По его словам, Трамп даже заявил, что «готов продолжать общение с Владимиром Путиным и сегодня, и вечером сегодня, и ночью, и на следующий день». Отвечая на вопрос, кто первым завершил беседу, Ушаков сказал, что трубку «одновременно там положили, прям одновременно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей спецоперации на Украине.

    Лидеры России и США договорились о продолжении личных контактов. Они также обсудили поставки российских нефтепродуктов, включая дизельное топливо, на американский рынок.

    Комментарии (12)
    9 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США
    Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным о масштабных поставках дизельного топлива из России в Соединенные Штаты и на мировой рынок. Состоявшийся разговор он назвал крайне успешным.

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел очень успешный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «Я только что завершил крайне успешное обсуждение с президентом России Владимиром Путиным»,  – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

    Президент США сообщил о достижении договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о масштабных поставках дизельного топлива из России на американский и мировой рынки.

    По его словам, Россия немедленно поставит свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки.

    «Еще 500 тыс. тонн – в течение ноября, а сразу вслед за этим – 1 млн тонн», – написал Трамп .

    Трамп пообещал, что цены на дизтопливо в мире начнут снижаться рекордными темпами благодаря договоренностям России и США.

    «Благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом и этому замечательному объявлению, касающемуся российских энергоресурсов, цены на дизельное топливо для американцев и, по сути, для всего мира будут снижаться рекордными темпами и быстро!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал скорый разговор Путина и Трампа.

    В четверг представитель Кремля отказался заранее раскрывать повестку предстоящей беседы.

    В понедельник Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США.

    Комментарии (18)
    9 октября 2026, 23:02 • Новости дня
    Кремль опубликовал заявление Путина по итогам разговора с Трампом
    Кремль опубликовал заявление Путина по итогам разговора с Трампом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Кремль опубликовал заявление президента России Владимира Путина по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    «В ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса, затрагивались также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о договоренности с Путиным по поставкам дизельного топлива в США.

    В пятницу индекс Мосбиржи ускорил рост после сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США.

    Комментарии (2)
    10 октября 2026, 11:28 • Новости дня
    Axios: США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ
    Axios: США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    США могут прекратить передачу разведданных Украине, если Киев не прекратит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), о чем предупредили украинскую сторону американские представители.

    Представители США предупредили Киев о возможном прекращении передачи разведывательных данных, если Украина не остановит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, как того требует Дональд Трамп, пишет Axios со ссылкой на украинского чиновника.

    По его словам, угроза была озвучена на переговорах в Майами со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В то же время источник издания среди американских чиновников опроверг эту информацию, заявив, что США лишь напомнили о своей роли надежного партнера, предоставляющего вооружения и данные.

    Источник Axios добавил, что Трамп добивается одностороннего прекращения атак на российские НПЗ со стороны Украины, так как они вызывают рост цен на бензин в США. При этом американский лидер не считает украинские атаки на НПЗ равнозначными российским ударам по энергетической системе Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США. В то же время в прошлом месяце аналитики исключили вероятность прекращения украинских ударов по российским предприятиям по требованию Трампа.

    В мае газета NYT сообщала, что США сократили помощь Украине на 99%.

    Комментарии (3)
    10 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    В «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры

    «Укрэнерго» сообщило об отключении питающей Киев инфраструктуры

    В «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры
    @ Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об обесточивании части инфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение Киева и нескольких районов области, из-за полученных повреждений.

    Часть энергетической инфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение Киева и ряда районов области, обесточена из-за повреждения, передает ТАСС.

    «Произошло обесточивание нескольких элементов электрической сети, задействованных в обеспечении питания части Киева и Киевской области. В результате значительная часть потребителей в регионе обесточена», – сообщили в компании.

    Ранее энергетический холдинг ДТЭК предупредил о введении экстренных аварийных отключений во всем Киеве и Бучанском районе области. Местные издания сообщали, что в городе массово пропал свет и остановился электротранспорт. Из-за отсутствия питания прекращено движение поездов в метро. Мэр города Виталий Кличко сообщил о проблемах с водоснабжением.

    По информации издания «Инсайдер», повреждения могла получить одна из ключевых подстанций «Новокиевская» в Бучанском районе области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу крупный жилой массив Киева остался без электричества. В пятницу на Украине запланировали отключение света в нескольких областях. Владимир Зеленский признал значительные повреждения энергосистемы Украины.

    Комментарии (6)
    9 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Разведывательные воздушные шары с Украины сбили над Ярославской областью

    Над Ярославской областью сбили разведывательные шары с Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины, сбили над Ярославской областью.

    Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности региона, передает ТАСС. «Над территорией региона были сбиты разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины. <…> Работа по уничтожению таких объектов продолжается», – говорится в сообщении.

    Жителей области просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Рязани была объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара.

    Тогда же в Польше сообщили о появлении «воздушного шара» неизвестного происхождения.

    Комментарии (2)
    9 октября 2026, 23:26 • Новости дня
    Новак сообщил о начале снятия ограничений на экспорт дизельного топлива
    Новак сообщил о начале снятия ограничений на экспорт дизельного топлива
    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия начала досрочно снимать введенные ранее ограничения на экспорт дизельного топлива, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

    «Россия со своей стороны, являясь одним из ключевых поставщиков дизеля на мировой рынок, также незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков», – сказал Новак ТАСС.

    По словам вице-премьера, Москва позитивно оценивает шаги США, которые направлены на стабилизацию мирового энергетического рынка и постепенное восстановление нормальной торговли энергоносителями.

    Новак добавил, что Россия готова к дальнейшей координации действий, ориентированных на создание более предсказуемого и «здорового» рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты на мировые рынки и в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в пятницу отметил выгоды энергетического сотрудничества России и США для мирового рынка.

    Комментарии (6)
    10 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива означает переход к практическому взаимодействию между странами.

    Политическое значение недавней договоренности между главами двух государств выходит далеко за пределы соглашения по экспорту российского топлива, написал Пушков.

    «Это еще не разрядка, но уже переход к практическому взаимодействию. В санкционной политике Запада пробита брешь», – отметил он.

    Политик добавил, что применение Вашингтоном закона об «адских санкциях» в этом контексте выглядит маловероятным. «Европейцы в ужасе. Пока они ведут «ледяную войну» против России, ненавидят Трампа и издеваются над ним, президенты России и США ведут успешные переговоры и договариваются друг с другом», – отметил сенатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива. В пятницу лидеры двух государств обсудили обеспечение американской стороны российскими нефтепродуктами. Министерство финансов США объявило о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Комментарии (21)
    10 октября 2026, 01:11 • Новости дня
    Москва подтвердила США предложение о вывозе иранского урана в Россию

    Ушаков: Предложение Москвы по вывозу иранского урана в Россию остается в силе

    Tекст: Антон Антонов

    Предложение о вывозе иранского обогащенного урана в Россию остается в силе, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, комментируя разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

    Ушаков сообщил, что Путин заявил о необходимости переговоров с Тегераном. Путин также сообщил Трампу, что накануне подробно обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом Ирана Масудом Пезешкианом во время встречи в Туркмении.

    «Заметил, что, несмотря на озвучивающиеся периодически публичные резкие заявления, американцы продолжают опосредованный диалог с иранцами с участием Катара. Кстати, наше предложение по вывозу высокообогащенного иранского Урана в Россию как возможного выхода из тупика, остается в силе», – приводятся слова Ушакова на сайте Кремля.

    «Характерно, что Дональд Трамп не оставил эту ремарку без внимания, приветствовав вовлеченность Москвы в урегулирование ситуации вокруг Ирана», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    Ушаков рассказал о дружеском разговоре Путина и Трампа.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 01:25 • Новости дня
    Ушаков: Киев в сентябре сорвал возможность немедленного возврата к переговорам
    Ушаков: Киев в сентябре сорвал возможность немедленного возврата к переговорам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки Киева помешать выборам в России сорвали возможность немедленного возобновления переговоров, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что во время разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом значительная часть беседы была посвящена перспективам урегулирования конфликта на Украине.

    При этом, как отметил Ушаков, было подчеркнуто, что ранее Москва и Вашингтон обсуждали возможность возобновления трехсторонних переговоров, но сейчас ситуация изменилась, сообщается на сайте Кремля.

    «Своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день голосования сверхмассированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам, по конкретным людям, связанным с организацией выборов, киевский режим, по сути, сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса. И теперь, как сказал президент, мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    На пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» Путин отметил, что Киев предлагал возобновить переговорный процесс, на что Москва ответила согласием при условии проведения переговоров после выборов в Госдуму. Однако Киев попытался сорвать избирательный процесс в России.

    Комментарии (0)
    Главное
    Мирошник: «Женская дипломатия» Мелании Трамп может помочь жителям Алешек
    Киевское метро остановило работу из-за отключения электроэнергии
    Вооруженные силы России взяли под контроль Лукашово и Лобановку
    Колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области
    Власти Турции решили продавать сигареты по удостоверению личности
    Премьер Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам
    Белоруссия запретила продажу чая Greenfield из-за плесени

    Россия обеспечила себя мясом

    Четыре года подряд Россия полностью обеспечивает себя мясом. Отрасль продолжает расти благодаря открытию новых экспортных рынков. Экспорт приносит несколько миллиардов долларов. Однако у отрасли есть куда более важное значение для России. Это продуктовая безопасность. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Берлин надолго застрял в конфликте с Москвой

    Газета ВЗГЛЯД представила сентябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Германия вновь возглавила список наиболее антироссийски настроенных государств Запада. Берлин продолжает курс, взятый в 2022 году, когда сделал ставку на скорое поражение России. Спустя четыре года расчет не оправдался, но немецкие официальные власти намеренно лишили себя возможности принять новую реальность. Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток

    Развязанная хуситами гражданская война в Йемене, похоже, подходит к своему переломному эпизоду. По крайней мере, хуситам удалось добиться важнейшего успеха – блокировать стратегически важный город Таиз. Почему эта операция имеет значение не только для Йемена, но и для Ближнего Востока в целом, а значит, и для всего мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать – правило, примеры и как запомнить

      Правильно и «будете», и «будите» – выбор зависит от смысла. «Будете» пишется через Е, когда речь идет о будущем: «Что вы будете делать завтра?». «Будите» через И происходит от глагола «будить»: «Почему вы будите меня так рано?». Есть и форма приказа «буди&#769;те»: «Будите детей, пора вставать». Разбираемся, как быстро отличить эти слова, когда писать Е, а когда И, и как больше не ошибаться.

    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации