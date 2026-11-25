Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Россия и ЮАР обсудили подготовку первой африканской женщины-космонавта
Посол Амбаров сообщил о планах подготовить первых космонавтов из ЮАР
Россия и ЮАР обсуждают возможность подготовки первой южноафриканской женщины-космонавта в обозримой перспективе, рассказал посол России в Претории Роман Амбаров.
Россия и Южно-Африканская Республика в обозримой перспективе могут приступить к подготовке первой женщины-космонавта из ЮАР, передает РИА «Новости».
«Такая возможность действительно обсуждается, однако сроки реализации проекта пока согласовываются сторонами. В целом отмечаем хороший уровень взаимодействия между нашими космическими ведомствами, надеемся, что подготовка первых южноафриканских космонавтов не за горами», – заявил дипломат.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что Москва и Претория ведут диалог по вопросу организации полета первой в истории Африки женщины-космонавта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее космонавт Елена Серова назвала смешанный экипаж из мужчин и женщин преимуществом для Российской орбитальной станции.
Роскосмос допустил возможность подготовки космонавтов из Малайзии.
Также госкорпорация предложила ЮАР помощь в отборе космонавтов.