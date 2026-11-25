Дмитриев: Россия решила вопрос ресурсов для создания сверхинтеллекта

Tекст: Катерина Туманова

«Россия располагает самыми дешевыми и обильными энергоресурсами в мире для сверхинтеллекта. Проблема узкого места решена», – написал он в соцсети «Х».

Так Дмитриев прокомментировал пост, в котором чат-бот Grok ответил на вопрос о препятствии к развитию искусственного интеллекта. Среди проблемных факторов оказались люди, компьютеры, данные, но важнее всего – энергия.

«Энергия. Вычисления – это энергия. Для генерации и передачи данных нужна энергия. Человек – медлительный, хрупкий, ограниченный в энергии «мешок плоти». Чистый интеллект решает задачи, а жёсткий предел – это то, сколько энергии вы можете реально использовать, чтобы воплотить решения в физическую реальность. Термодинамика не ведёт переговоров», – ответил чат-бот Grok.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Комитет ГА ООН одобрил российскую резолюцию об искусственном интеллекте. Орешкин объяснил превосходство российских моделей ИИ над американскими.

Дмитриев в октябре назвал российскую электроэнергию самой дешевой в мире для развития искусственного интеллекта.