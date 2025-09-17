На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.2 комментария
Адвокат объяснил последствия присвоения найденного на улице кошелька
При обнаружении кошелька на улице следует попытаться найти владельца или отнести находку в полицию, иначе возможна уголовная или административная ответственность, рассказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.
Найденный кошелек с деньгами или сумка с документами требует четкого алгоритма действий: попытаться установить владельца, используя контакты внутри находки.
«Если это не удается – уведомить и передать находку в полицию или ближайший орган местного самоуправления», – рассказал Гавришев в беседе с RT.
Он уточнил, что это предусмотрено Гражданским кодексом. До обращения в органы человек может хранить находку у себя, но только после заявления о ее обнаружении.
В российском праве принцип «нашел – мое» не действует. Если человек присваивает найденные деньги, такие действия считаются хищением: при суммах выше порога мелкого хищения речь уже идет о краже по уголовной статье, при небольших суммах наступает административная ответственность.
Гавришев отметил, что попытки воспользоваться чужими банковскими картами или проводить любые цифровые операции с ними квалифицируются как мошенничество и кража с банковского счета.
Попытки воспользоваться найденным паспортом или удерживать чужие документы подпадают под отдельную уголовную статью.
