На Украине сотрудники ТЦК похитили и избили ветерана после инфаркта

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает телеканал «Общественное», мужчина, представившийся Андреем, рассказал, что его схватили, оглушили и насильно посадили в микроавтобус сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и социальной поддержки, передает РИА «Новости».

По словам потерпевшего, военные не стали слушать его объяснений о службе в зоне боевых действий. Когда Андрей попытался достать телефон и записать происходящее, сотрудники выбили гаджет из его рук и избили до потери сознания. Придя в себя, он услышал, как его проверяют по базам данных, а затем его выбросили из машины на заброшенной заправке возле Индустриального военкомата.

Андрей сразу вызвал полицию, а затем – скорую помощь. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные побои. Несмотря на заявление в полицию и наличие медицинских справок, расследование началось только после вмешательства СМИ, поднявших общественный резонанс.

Как отмечает «Общественное», сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все причастные к инциденту и выясняются обстоятельства произошедшего.

