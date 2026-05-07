Жительница Самары погибла от отравления газом в подъезде

СК возбудил дело после смерти женщины в Самаре от газа в подъезде

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следственные органы Самарской области возбудили уголовное дело по факту смерти женщины, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Дело открыто по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 6 мая 2026 года в 10-м квартале поселка Мехзавод в одном из подъездов многоквартирного дома произошла утечка газа. Причиной происшествия назвали нарушения при эксплуатации газового оборудования.

В результате происшествия погибла женщина, еще несколько человек пострадали от отравления. Сейчас следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье расследуют обстоятельства гибели трех мужчин, предположительно, от отравления угарным газом.

Ранее в Белгороде семилетняя девочка погибла в квартире из-за скопления угарного газа, а ее мать госпитализировали с признаками отравления. До этого в Пензенской области от отравления газом погибли сразу семь человек.



