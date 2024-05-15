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    15 мая 2024, 12:56 • В мире

    Германию толкают к сносу памятников освободителям

    Германию толкают к сносу памятников освободителям
    @ germany.mid.ru

    Tекст: Кирилл Сазонов

    Германия была страной, которая до самого последнего времени хранила уважение к памятникам погибшим советским воинам. Однако на наших глазах эта тенденция пересматривается: в ФРГ все больше политиков, которые заявляют о том, что эти монументы нужно снести – как это уже сделала Украина, Прибалтика и Польша.

    До начала российской спецоперации на Украине случаи вандализма по отношению к мемориальным объектам советского времени, в Германии – в отличие от Украины, Прибалтики и Польши – были редки. Но сразу после февраля 2022-го вакханалия началась и здесь.

    В позапрошлом году особенно страдали мемориальные объекты, находящиеся в берлинском Трептов-парке: вандалы наносили на них оскорбительные надписи или помечали сине-желтым цветом. А однажды неопознанные «друзья Украины» решили, что советские Т-34, входящие в архитектурный ансамбль мемориала в берлинском районе Тиргартен «продрогли» стоять на ветру, и закутали их в украинские флаги.

    Подобные случаи продолжались и позднее: например, в мае 2023 года вандалы наведались к мемориальному комплексу «Зееловские высоты», где повредили и частично разрушили надгробия на четырнадцати захоронениях советских воинов. «Особо циничным является то, что это подлое преступление было совершено накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне. Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием принять исчерпывающие меры», – говорилось в  официальном сообщении российского посольства. Злоумышленников не нашли.

    Следующий инцидент такого рода произошел в парке города Пренцлау (земля Бранденбург). Неизвестные разрисовали антироссийскими лозунгами мемориал, установленный в память о солдатах советской армии, захороненных в этом парке.

    Надо отметить, что власти Пренцлау отреагировали на произошедшее достойно – немедленно велели смыть все надписи. В очистке памятника принимал участие лично мэр Хендрик Соммер. Также горадминистрация объявила о патрулировании парка, в котором находится мемориал. Кроме того, в таблички на монументе были добавлены еще шесть дополнительных имен погибших солдат – установленные благодаря архивным разысканиям.

    Надписи «убийцы» и «орки» в адрес погибших советских воинов возмутили даже некоторых немцев.

    «Снос памятников, как и их закрашивание или нанесение им вреда бесполезны и недопустимы, а смешивание понятий "советский" и "российский" ошибочно... Каждый памятник – это часть истории города. Мое мнение – любые памятники надо всегда оставлять, заставляя их говорить, комментируя их, но не нанося им вреда. Если меняется мнение о тех или иных исторических событиях, памятники тоже меняют свое лицо, даже если форма остается прежней», – заявил историк Юстус Ульбрихт, возглавляющий организацию Denk Mal Fort, занимающуюся защитой памятников. Он призвал вандалов оставить монументы в покое.

    Увы, со временем осквернений не становится меньше. «С начала этого года зафиксировано десять подобных инцидентов. Для сравнения: за весь 2023-й было двенадцать осквернений», – свидетельствует посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев.

    Советские монументы в Германии находятся под защитой межправительственного соглашения об уходе за могилами воинов, подписанного 16 декабря 1992 года. Немцы обязались сохранять мемориалы в их первоначальном виде, ухаживать за захоронениями.

    «В целом германская сторона добросовестно выполняет обязательства. Практически все советские воинские захоронения в ФРГ – а их более 4 тыс. – находятся в надлежащем состоянии, за ними осуществляется регулярный уход», – говорит посол Нечаев. Однако некоторые немецкие политики призывают избавиться от советского мемориального наследия.

    Особую активность в этом плане проявляет Штефани Бунг – депутат горсобрания Берлина от Христианско-демократического союза Германии. Всего в Берлине есть четыре крупных объекта, посвященных павшим советским воинам. У депутата Бунг особое раздражение вызывают два танка Т-34 и две гаубицы, некогда участвовавшие в битве за Берлин, а теперь обрамляющие вход на территорию мемориала в Тиргартене.

    С точки зрения Бунг, российская спецоперация «обнулила» подвиг советского воина во время Великой Отечественной. Депутат ставит вопрос ребром: «С моральной точки зрения должно быть понятно, как мы станем объяснять своим детям и европейским соседям, что советские пушки и танки в Германии считаются символом мира, когда Россия уже много лет борется против европейских ценностей и ведет жестокую войну против Украины». Бунг называет советские мемориальные танки «материализованными символами насилия».

    Однако депутатское большинство Берлина отклонило ее запрос о демонтаже памятника – отметив, что «речь идет о памяти погибших во Второй мировой войне, в которой на стороне Красной армии боролись с нацистским режимом и погибали солдаты многих национальностей Советского Союза, в том числе русские и украинцы».

    Еще один немецкий политик, член германской Свободной демократической партии из Дрездена Штефан Шарф призвал демонтировать находящийся в его городе советский мемориал. Свой призыв Шарф аргументировал тем, что после войны и до 1993 года в Дрездене дислоцировалась 1-я гвардейская танковая армия, которая в 1953 году участвовала в подавлении волнений в ГДР, а в 1968-м – в событиях в Чехословакии.

    «В Дрездене не должно быть памятника, ассоциирующегося с воинским формированием, обладающим столь дурной репутацией», – требует Шарф. По мнению дрезденского политика, монумент надо перенести в музей.

    Интересно и то, что давление на Германию по поводу советских захоронений оказывают ее наиболее русофобские соседи, в частности, Польша. Представитель Института Пилецкого в Берлине, который финансируется Польшей, Патрик Шостак заявляет, что Германии надо «вырабатывать сознательный, критический и исторически осмысленный подход к советскому прошлому». Он посоветовал пойти пока на промежуточную меру – разместить у советских монументов «информационные плакаты, которые помогут поместить эти памятники в исторический контекст». Это тоже впервые было опробовано в странах Прибалтики, где раньше у советских памятников ставили стенды с надписями о том, что эти монументы славят не освободителей, а «оккупантов».


    Данную мысль поддерживает глава берлинского района Панков Корделия Кох. По ее мнению, советские мемориалы больше не соответствуют духу времени – и поэтому их нужно снабдить стендами с пояснениями о том, какая Россия на самом деле плохая.

    Особенно Кох возмущает цитата из речи Сталина на памятном комплексе в Трептов-парке: «Сила Красной Армии состоит в том, что у нее нет и не может быть расовой ненависти к другим народам, в том числе и к немецкому народу, что она воспитана в духе равноправия всех народов и рас, в духе уважения к правам других народов». Кох считает, что это высказывание – надругательство над Украиной.

    * * *

    В ближайшее время немецкие власти вряд ли решатся снести советские памятники. Многие в Германии еще помнят и ценят подвиг советских солдат. Велико раскаяние немцев перед нацистским прошлым и благодарность за освобождение страны от фашизма.

    Однако возгонка ненависти к советским монументам в Германии налицо. Перед глазами у немцев примеры действий поляков и прибалтов. Недавний запрет на российские флаги и георгиевские ленточки на мемориалах, введенный германскими чиновниками в преддверии Дня Победы – шаг по дороге, которая может привести к расправе над монументами.

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    Германию толкают к сносу памятников освободителям

    Германия была страной, которая до самого последнего времени хранила уважение к памятникам погибшим советским воинам. Однако на наших глазах эта тенденция пересматривается: в ФРГ все больше политиков, которые заявляют о том, что эти монументы нужно снести – как это уже сделала Украина, Прибалтика и Польша. Подробности

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