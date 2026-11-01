ВС России уничтожили поезд ВСУ в Харьковской области

Tекст: Катерина Туманова

«Северяне» рассказали, как большие потери в Приколотном несет 1 пого ГПСУ (бригада «Гарт»). Командование отправляет на позиции офицерский состав для укрепления дисциплины и пресечения случаев бегства с позиций и сдачи в плен.

«Ситуацию усугубило уничтожение ж/д состава с военнослужащими 1 пого в районе станции Берестин, который направлялся для усиления подразделений на позициях в районе Приколотного», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

На Харьковском направлении основные усилия российских войск сосредоточились на уничтожении скоплений иностранных наемников. Штурмовые группы продвинулись южнее Новой Казачьей на 100 метров, а также на 500 метров в районе Приколотного и Гарбузовки.

На Сумском направлении продолжаются тяжелые позиционные бои. Российские штурмовики продвинулись в районе Хотени на 150 метров. В населенном пункте Береза удар дрона «Герань» уничтожил командно-наблюдательный пункт батальона 104-й бригады то, подтверждены большие потери среди украинских офицеров.

Кроме того, в Черниговской области расчеты «Гераней» нанесли удары по складу беспилотников ВСУ в районе Сновска.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты ударных дронов группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской области более 30 артиллерийских орудий и бронемашин ВСУ.

Бойцы «Севера» узнали о методах борьбы командиров ВСУ с массовыми случаями членовредительства среди личного состава. Также бойцы группировки разгромили скопление боевиков и техники роты ВСУ «Шквал» у Рубежного Харьковской области.