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    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

    13 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

    43 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    8 комментариев
    1 ноября 2026, 07:37 • Новости дня

    «Северяне» разгромили железнодорожный состав с военными ВСУ под Харьковом

    ВС России уничтожили поезд ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям и уничтожили железнодорожный состав с военнослужащими погранслужбы Украины в районе станции Берестин в Харьковской области.

    «Северяне» рассказали, как большие потери в Приколотном несет 1 пого ГПСУ (бригада «Гарт»). Командование отправляет на позиции офицерский состав для укрепления дисциплины и пресечения случаев бегства с позиций и сдачи в плен.

    «Ситуацию усугубило уничтожение ж/д состава с военнослужащими 1 пого в районе станции Берестин, который направлялся для усиления подразделений на позициях в районе Приколотного», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Харьковском направлении основные усилия российских войск сосредоточились на уничтожении скоплений иностранных наемников. Штурмовые группы продвинулись южнее Новой Казачьей на 100 метров, а также на 500 метров в районе Приколотного и Гарбузовки.

    На Сумском направлении продолжаются тяжелые позиционные бои. Российские штурмовики продвинулись в районе Хотени на 150 метров. В населенном пункте Береза удар дрона «Герань» уничтожил командно-наблюдательный пункт батальона 104-й бригады то, подтверждены большие потери среди украинских офицеров.

    Кроме того, в Черниговской области расчеты «Гераней» нанесли удары по складу беспилотников ВСУ в районе Сновска.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты ударных дронов группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской области более 30 артиллерийских орудий и бронемашин ВСУ.

    Бойцы «Севера» узнали о методах борьбы командиров ВСУ с массовыми случаями членовредительства среди личного состава. Также бойцы группировки разгромили скопление боевиков и техники роты ВСУ «Шквал» у Рубежного Харьковской области.

    31 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Лавров назвал санкции и арест активов подрывом международной торговли

    МИД: Лавров на заседании G20 осудил перехват торговых судов и санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте заявил о деструктивных действиях, подрывающих международную торговлю, включая санкции и перехваты судов, сообщило Министерство иностранных дел.

    Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел стран G20 дал комплексную оценку факторам глобальной напряженности в ключевых сферах мировой экономики.

    «С нашей стороны акцентирована важность укрепления многополярного миропорядка, реформирования системы экономического управления, противодействия недобросовестной конкуренции и неоколониальным практикам», – сообщили в МИД.

    В министерстве добавили, что Москва подчеркнула объединительный характер инициативы президента Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства.

    Отмечается, что в ходе заседания под председательством США прошла предметная дискуссия по широкому кругу актуальных международных проблем с учетом взаимосвязи экономических вызовов и геополитической нестабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель министра иностранных дел Александр Панкин назвал нерациональным нежелание некоторых делегаций делать совместное фото с Лавровым на встрече G20 в Атланте.

    Лавров провел серию двусторонних встреч с иностранными коллегами.

    В МИД заявили, что Россия на встрече глав МИД G20 в США подтвердила нацеленность оставаться ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для нуждающихся стран.

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    31 октября 2026, 15:26 • Новости дня
    Друг рассказал о погибшем на мине-ловушке сапёре в Алешках
    Друг рассказал о погибшем на мине-ловушке сапёре в Алешках
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе разминирования дорог перед проведением гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области погиб российский сапер Андрей Ведерников из-за срабатывания оставленной украинскими военными мины-ловушки, у него остались жена и две дочери, сообщил товарищ погибшего с позывным «Физрук».

    Сапер Андрей Ведерников погиб в Алешках из-за срабатывания оставленной украинскими военными мины-ловушки на одном из перекрестков, сообщает WarGonzo.

    «Это был опытный военнослужащий. Он прослужил в войсках четыре года. У него остались жена и две дочери», – рассказал товарищ погибшего с позывным «Физрук».

    По его словам, дороги в Алешках были полностью заминированы вооруженными силами Украины. До объявления режима тишины в городе сохранялась высокая плотность огня, а украинские дроны-разведчики постоянно вели наблюдение за местностью.

    Дороги были завалены сгоревшими автомобилями, поэтому быстро и безопасно преодолеть опасные участки было невозможно. Кроме того, противник устанавливал на все предметы датчики движения и звука, что превратилось в настоящий террор для местных жителей.

    В субботу самолеты с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, решившими выехать на Украину, приземлились в аэропорту Гомеля.

    В пятницу Министерство обороны подтвердило гибель российского сапера Андрея Ведерникова при разминировании дороги в Алешки. В четверг российские инженерно-саперные подразделения группировки «Днепр» провели разминирование ведущих к населенному пункту дорог.

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    31 октября 2026, 21:01 • Видео / Жизнь после боя
    Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

    Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    Как не потерять инстинкт самосохранения? Почему маленький сын ветерана замкнулся в себе? Как не опустить руки после пережитых испытаний?
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    31 октября 2026, 21:01 • Новости дня
    На Украине заявили о разрушении Приднепропетровской ТЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Одна из крупнейших электростанций Днепропетровской области получила серьезные разрушения и прекратила работу, сообщил украинский эксперт по энергетике Владимир Омельченко.

    Омельченко заявил, что одна из крупнейших электростанций Днепропетровской области прекратила работу, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Эксперт уточнил, что Приднепропетровская ТЭС получила серьезные разрушения. Сроки восстановления объекта остаются неизвестными. При этом официального подтверждения полной остановки станции пока нет.

    Тем временем в Днепропетровске и области уже вторые сутки продолжаются масштабные отключения электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два объекта украинского энергетического холдинга ДТЭК в Днепропетровской области получили серьезные повреждения.

    В пятницу мэр Днепропетровска Борис Филатов сообщил о полном отключении электроэнергии в городе.

    Минобороны сообщало, что ВС России поразили объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, которые обеспечивали функционирование предприятий.

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    1 ноября 2026, 05:08 • Новости дня
    Пушилин назвал условие прекращения военных преступлений ВСУ

    Пушилин назвал победу России концом военных преступлений ВСУ

    Пушилин назвал условие прекращения военных преступлений ВСУ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что победа России является единственной возможностью прекратить военные преступления украинской армии, включая использование военнопленных в качестве смертников.

    «Конечно, здесь нужно только побеждать быстрее, это единственная возможность прекратить подобного рода преступления, в том числе военные, которые нарушают международные нормы права», – сказал Пушилин ТАСС.

    Он отметил, что использование украинской стороной российских военнопленных в качестве смертников является серьезным военным преступлением и нарушением гуманитарного права.

    По его словам, обнародованные факты подобных действий Киева традиционно остаются без внимания международных СМИ, общественности и правозащитных организаций.

    Пушилин подчеркнул, что Россия не совершает ничего подобного, однако к ней находят поводы «прицепиться» на фоне полного молчания о действиях Украины, что свидетельствует о политике двойных и тройных стандартов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Пушилин также заявил о предстоящих крупных сражениях за полное освобождение ДНР. В четверг он сообщил о продолжении боев на добропольском направлении.

    В марте правозащитники рассказали о пытках российских военнопленных со стороны гражданских медиков на Украине.

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    31 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    В МИД отреагировали на страх делегаций фотографироваться с Лавровым на G20

    Замглавы МИД Панкин осудил отказ делегаций G20 фотографироваться с Лавровым

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Панкин заявил, что нежелание некоторых делегаций делать совместное фото с главой МИД Сергеем Лавровым на встрече G20 в американской Атланте является нерациональным и неконструктивным шагом.

    Панкин отметил, что Россия остается открытой к любым контактам и вопросам в рациональном ключе, несмотря на нежелание некоторых политиков делать совместное фото, передает «Вести».

    «Есть ряд делегаций, которые боятся подходить, боятся становиться в одну картинку с министром… Вот это нерационально и неконструктивно», – сказал Панкин.

    Замглавы МИД также подчеркнул, что участники совещания в Атланте сошлись во мнении о необходимости решения мировых конфликтов исключительно дипломатическими путями. Он добавил, что силовой метод не позволит одержать победу ни в одной войне.

    Организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с Лавровым.

    СМИ отмечали, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль оказался в позорной ситуации из-за решения отказаться от совместного фотографирования.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

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    31 октября 2026, 20:48 • Новости дня
    Рубио заявил о зашедшем в тупик конфликте на Украине

    Рубио: Конфликт на Украине в некоторых отношениях зашел в тупик

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи глав МИД G20 заявил, что конфликт на Украине в некоторых отношениях зашел в тупик и грозит дальнейшей эскалацией.

    «Продолжается крайне разрушительный конфликт, который, по всей видимости, в некоторых отношениях зашел в тупик и несет угрозу эскалации и распространения на другие страны», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Совещание глав внешнеполитических ведомств G20 проходило в Атланте 30–31 октября под американским председательством. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп заявил о приближении украинского конфликта к урегулированию.

    В пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал целью СВО лишение Киева возможности наносить удары.

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    31 октября 2026, 17:41 • Новости дня
    Жители Алешек, выбравшие эвакуацию на Украину, покинули Белоруссию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Украины сообщили, что автобусы с теми жителями города Алешки, которые выбрали для эвакуации Украину, пересекли границу с Белоруссией и въехали в Черниговскую область.

    Эвакуированные проследовали на Украину через пункт пропуска «Новая Гута» в Гомельском районе, сообщает БелТА. По словам сопровождающего группу украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, люди пересаживаются из белорусских автобусов в украинские, чтобы пересечь границу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в аэропорту Гомеля организовали палаточный лагерь для транзита жителей Алешек. В тот же день министерство обороны сообщило о вылете эвакуированных граждан из Анапы в Белоруссию.

    В пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова объявила о начале посадки жителей города в автобусы.

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    1 ноября 2026, 00:55 • Новости дня
    Российская армия освободила 39 населенных пунктов в зоне СВО за октябрь

    ВС России за октябрь освободили 39 населенных пунктов в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России в течение октября взяли под контроль 39 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, большая часть которых расположена в Харьковской области.

    С 1 по 31 октября под контроль российских войск перешли 18 населенных пунктов в Харьковской области, десять – в Запорожской области, семь – в ДНР, три – в Сумской области и один – в Днепропетровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны России.

    На Харьковскую и Запорожскую области пришлось около 72% от общего числа освобожденных территорий – 28 населенных пунктов. Почти половину месячного результата составили 18 населенных пунктов Харьковской области.

    Президент Владимир Путин 16 октября отмечал положительную динамику в действиях российских группировок войск. Он заявил, что наступление идет по всей линии фронта.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее сообщил, что с 1 сентября российские войска взяли под контроль 92 населенных пункта и более 1800 квадратных километров территории. Основные усилия Объединенной группировки сосредоточены на освобождении Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России освободили Общее в Запорожской области, Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.

    В октябре российские войска за сутки взяли под контроль восемь населенных пунктов.

    В августе подразделения российской армии установили контроль над 32 населенными пунктами в Харьковской области и ДНР.

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    31 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Мелания Трамп назвала операцию в Алешках доказательством возможного мира

    Мелания Трамп сочла операцию в Алешках доказательством возможного мира

    Мелания Трамп назвала операцию в Алешках доказательством возможного мира
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Первая леди США Мелания Трамп заявила, что успешное проведение гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области доказало возможность достижения устойчивого мира.

    По словам Мелании Трамп, ситуация с проведением гуманитарной операции в Алешках доказала способность людей к мирному урегулированию конфликтов, передает ТАСС.

    «Надежда на устойчивый мир. Алешки доказывают, что мы способны возвысить человечность над войной. Вместе мы сможем построить мирную планету, мир, полный надежд для наших детей», – написала Мелания Трамп в социальной сети X.

    Ранее Россия и Украина при содействии первой леди США согласились на прекращение огня в Алешках для проведения гуманитарной операции. Вооруженные силы России ввели режим тишины на херсонском направлении с 27 октября.

    В пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что в ходе миссии жителям раздали несколько десятков тонн помощи, включая продукты, средства гигиены и топливо для генераторов. Кроме того, все желающие получили возможность беспрепятственно выехать в другие регионы России или на Украину.

    Ранее спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил координационную работу России, США и Украины при проведении гуманитарной операции в Алешках.

    Журналист телеканала Newsmax Алекс Салви назвал гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области крупнейшей деэскалацией, способной стать началом урегулирования конфликта на Украине.

    В Кремле заявили, что уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец установили хороший диалог, что важно для правозащитной работы.

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    31 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Российские военные поразили южнее Одессы судно с грузами для ВСУ

    Минобороны: Российские беспилотники поразили сухогруз с грузами для ВСУ

    Российские военные поразили южнее Одессы судно с грузами для ВСУ
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну южнее Одессы, которое перевозило военные грузы для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска продолжили атаковать с помощью беспилотников морские суда, задействованные для перевозки грузов военного назначения, сообщает Минобороны.

    В результате удара на переходе морем в 37 км южнее Одессы было поражено судно типа «сухогруз», которое доставляло грузы для Вооруженных сил Украины.

    Минобороны сообщило об ударах по киевской ТЭЦ и сухогрузу южнее Одессы.

    В пятницу российские беспилотники поразили морское судно с военными грузами для украинской армии.

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    31 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Аппарат Лантратовой взял на сопровождение эвакуированных из Алешек жителей
    Аппарат Лантратовой взял на сопровождение эвакуированных из Алешек жителей
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Аппарат уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой будет сопровождать покинувших город Алешки жителей для оказания им необходимой помощи.

    «Впереди немало вопросов: восстановление документов, лечение, дальнейшее проживание, связь с родными. Наш аппарат будет сопровождать их решение, разбираться в каждой ситуации и добиваться, чтобы люди получили всю положенную поддержку», – сообщила Лантратова в Max.

    Она отметила, что после пережитого людям важно отдохнуть и почувствовать заботу, и помощь не должна ограничиваться крышей над головой. Омбудсмен поблагодарила врачей, волонтеров и сотрудников пунктов размещения за готовность помочь жителям Алешек.

    Российские военные разминировали дорогу в Алешки, и 30 октября в город была доставлена гуманитарная помощь, а желающие уехать получили такую возможность. Лантратова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за содействие в организации миссии.

    В аэропорту белорусского Гомеля в субботу приземлились самолеты с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, которые решили выехать на Украину. Там организовали палаточный лагерь для транзита жителей Алешек.

    Накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек в рамках гуманитарной миссии.

    Уполномоченный по правам человека обратилась к Мелании Трамп с просьбой о регулярном проведении гуманитарных миссий.

    Омбудсмен заявила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

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    31 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    В ночь на Хеллоуин на Земле неожиданно началась магнитная буря

    ИКИ РАН: В ночь на Хеллоуин на Земле началась магнитная буря уровня G2

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на Хеллоуин на Земле неожиданно началась планетарная магнитная буря уровня G2, вызвавшая полярные сияния высшего уровня, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    «Мягко говоря, неожиданно. Менее часа назад началась, началась планетарная магнитная буря уровня G2. После более чем суток борьбы с плазмой из корональной дыры, магнитосфера видимо, просто устала. Ночь на Хеллоуин получается неожиданно жаркой», – сказано в Telegram-канале лаборатории ИКИ РАН.

    После более чем суток воздействия плазмы из корональной дыры на Землю над территорией России зафиксировали полярные сияния высшего уровня интенсивности – 10 из 10, добавили специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили об отсутствии прогноза магнитной бури в выходные. В пятницу ученые ожидали начала магнитной бури на Земле в ночь на 31 октября. В четверг на планете спрогнозировали магнитную бурю из-за влияния второй корональной дыры.

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    31 октября 2026, 23:56 • Новости дня
    Рубио обсудил с Лавровым возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Рубио и Лавров обсудили встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров на саммите АТЭС.

    «У нас был короткий разговор о потенциальной возможности встречи наших лидеров на АТЭС в следующем месяце», – приводит РИА «Новости» слова Рубио на пресс-конференции.

    Госсекретарь США отметил необходимость поддерживать контакты Москвы и Вашингтона для достижения мира на Украине. Странам следует вести диалог во избежание эскалации, так как конфликт зашел в тупик и угрожает распространиться на другие государства.

    На прошлой неделе спецпосланник президента США Стивен Уиткофф представил Владимиру Путину в Петербурге документы с вариантами подходов к решению украинского кризиса. Президент России заявил о готовности возобновить консультации в трехстороннем формате.

    По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, ожидается, что делегации обсудят гарантии безопасности России и Украины. Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что переговоры пройдут после 4 ноября, а точные сроки зависят от внутренних и международных факторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Ушаков сообщал о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной, добавив о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    В сентябре госсекретарь Рубио заявил о намерении президента США предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

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    31 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Лантратова договорилась о регулярных гуманитарных миссиях в Алешках

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о достижении договоренностей по проведению регулярных гуманитарных миссий в городе Алешки Херсонской области.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова объявила о достижении соглашения по организации регулярных гуманитарных миссий в Алешках.

    «За гуманитарной миссией в Алешках – месяцы переговоров и большой совместный труд ради спасения людей. Делюсь кадрами дня, когда эта работа стала реальной помощью для тех, кто так долго ее ждал. Миссия завершилась. Но, к сожалению, условия жизни в Алешках остаются крайне непростыми. Мы договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий, это очень важный шаг», – заявила Лантратова в Max.

    Она добавила, что продолжает взаимодействовать с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом.

    Ранее Лантратова предложила ежемесячно организовывать передачу гуманитарной помощи жителям Алешек.

    В субботу сообщалось, что аппарат уполномоченного по правам человека будет сопровождать покинувших город Алешки жителей для оказания им необходимой помощи. В Кремле заявили, что уполномоченный по правам человека в России и украинский омбудсмен установили хороший диалог, что важно для правозащитной работы.

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    31 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Посол России в Дании заявил об угрозе из-за размещения ПРО США в Гренландии

    Посол в Дании Барбин предупредил об угрозе от размещения ПРО США в Гренландии

    Посол России в Дании заявил об угрозе из-за размещения ПРО США в Гренландии
    @ Александр Натрускин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Развертывание элементов американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» в Гренландии поставит под удар мировую стратегическую стабильность, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Посол России в Дании Владимир Барбин в интервью ТАСС предупредил об угрозе мировой стабильности от размещения ПРО США в Гренландии.

    «В случае развертывания на острове элементов американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» под удар может быть поставлена стратегическая стабильность в мире. Под американский контроль попали ключевые аспекты внешней и экономической политики Гренландии», – заявил Барбин.

    По словам посла, возможности Гренландии по развитию взаимодействия с государствами, не входящими в Евросоюз и НАТО, оказались серьезно ограничены. Он подчеркнул, что соглашение Вашингтона по острову закрепляет конфронтационный подход к безопасности.

    Дипломат добавил, что этот шаг поощряет усиление роли Североатлантического альянса в делах Арктики и дает мощнейший импульс гонке вооружений в регионе. В результате США получили практически неограниченные возможности для расширения военной активности на территории Гренландии, резюмировал Барбин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе генерал США заявил о риске остановки разработки системы противоракетной обороны «Золотой купол» из-за проблем с финансированием. Пентагон планирует завершить первые проверки этой программы до конца года.

    Ранее Владимир Барбин заявил об усилении конфронтации в Арктике из-за вовлечения НАТО в дела региона.

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