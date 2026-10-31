Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.4 комментария
Песков отметил хороший диалог Лантратовой и Лубинца
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец установили хороший диалог, что важно для правозащитной работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Диалог омбудсменов России и Украины Яны Лантратовой и Дмитрия Лубинца важен для правозащитной работы, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«У них хороший диалог установился. Это важно. Они потихоньку начинают друг другу доверять. Это для правозащитной работы – хорошо», – заявил Песков «Ведомостям».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец высоко оценил работу команды Яны Лантратовой в городе Алешки Херсонской области.
Ранее Яна Лантратова сообщила о совместной с Дмитрием Лубинцом передаче гуманитарной помощи жителям Алешек. В тот же день омбудсмены России и Украины отправились в Алешки для координации гуманитарной миссии.