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В Китае нашли новые запасы золота, никеля и рения
В Китае обнаружены новые запасы золота, никеля и рения, что привело к резкой переоценке стратегических полезных ископаемых, сообщает Министерство природных ресурсов страны.
В Китае нашли новые запасы золота, никеля и рения. Это стало причиной резкой общенациональной переоценки стратегических полезных ископаемых. Прирост запасов золота и никеля эквивалентен 50 и 30 крупным месторождениям соответственно. Запасы рения увеличились более чем на 200%, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство природных ресурсов страны.
Содержание галлия, индия, тантала и ванадия увеличилось на величину, эквивалентную более чем 10 крупным месторождениям. Это произошло после переоценки связанных с ними низкосортных и трудноразрабатываемых месторождений.
Также в Китае обнаружена первая в стране аллювиально-озерная система с россыпным месторождением циркона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай за неполный год поставил рекорд по закупке золота.
В апреле Китай обнаружил сотни новых месторождений нефти и газа на севере страны. А в прошлом году запасы тория на китайских месторождениях оценили на 60 тыс. лет.