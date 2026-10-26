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Хабаровск снова накрыло дымом от природных пожаров в Китае
В Хабаровске вновь ухудшилась видимость из-за дыма от пожаров в КНР
В Хабаровске из-за природных пожаров на северо-востоке Китая вновь ухудшилась видимость и ощущается сильный запах гари.
В городе отмечается снижение видимости и запах гари, передает ТАСС.
«Накануне множество термоточек фиксировалось на северо-востоке Китая. Юго-западным ветром, скорее всего, дым приносит сюда», – сообщили в Дальневосточном Гидрометцентре.
Сильное задымление в городе также наблюдалось на прошедших выходных, когда дым принесло со стороны соседнего государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу жители Хабаровска и южных районов края столкнулись с сильным задымлением из-за воздушных масс с соседних территорий Китая. В пятницу китайские государственные СМИ призвали японскую телекоммуникационную компанию KDDI извиниться перед Пекином за масштабный природный пожар.